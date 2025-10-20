Người bị nhồi máu não đừng vội kiêng thịt mỡ: 5 "kẻ thù" thật sự nằm ngay trong bếp nhà bạn!

Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch cho biết, mối nguy thực sự lại đến từ những "sát thủ vô hình" trong chế độ ăn hiện đại - những thứ chúng ta vẫn ăn và uống mỗi ngày mà không hề cảnh giác.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên khoa Nội thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Nhồi máu não không chỉ là hậu quả của một bữa ăn béo hay mặn. Nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự rối loạn chuyển hóa kéo dài, gây tổn thương thành mạch máu. Những thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt hay chất béo nhân tạo mới thực sự là thủ phạm khiến mạch máu 'lão hóa' nhanh hơn".

1. Đồ uống nhiều đường

Trà sữa, nước ngọt có ga, nước ép đóng chai… đã trở thành thức uống quen thuộc của giới trẻ. Nhưng ít ai biết rằng mỗi lon nước ngọt có thể chứa tới 7-10 muỗng cà phê đường.

Đường khiến lượng insulin trong máu tăng cao, lâu dần dẫn đến kháng insulin, tăng triglyceride và tích tụ mỡ máu - nền tảng hình thành xơ vữa động mạch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người uống 1 lon nước ngọt/ngày có nguy cơ nhồi máu não tăng 20%, còn nếu uống hơn 2 lon/ngày, nguy cơ tăng tới 30%.

Calo từ đường cũng nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo, gây béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp - 3 yếu tố then chốt gây tắc mạch não.

2. Chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa (trans fat) xuất hiện nhiều trong thực phẩm chiên rán, bánh ngọt, bánh quy, bơ thực vật. Nó có khả năng làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), khiến thành mạch bị viêm và xơ cứng nhanh hơn.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, người tiêu thụ trans fat vượt quá 1% tổng năng lượng hằng ngày có nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn 30%.

Điều đáng nói là loại chất béo này khiến người ăn "nghiện", càng ăn nhiều càng khó dừng lại, từ khoai tây chiên đến bánh ngọt đều tiềm ẩn nguy cơ.

3. Thực phẩm chế biến nhiều muối

Nhiều người đã hạn chế dưa muối, nhưng lại không nhận ra rằng giăm bông, xúc xích, đồ hộp và thực phẩm đông lạnh mới là "ổ" natri thực sự.

Theo WHO, hơn 50% ca đột quỵ toàn cầu có liên quan đến chế độ ăn nhiều muối.

Muối không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến mảng xơ vữa hình thành nhanh hơn.

Điều nguy hiểm là muối ẩn trong thực phẩm chế biến không dễ nhận biết, bạn ăn mà không thấy mặn, nhưng lượng natri hấp thu đã vượt xa giới hạn khuyến nghị (dưới 5g muối/ngày).

4. Carbohydrate tinh chế

Cơm trắng, bánh mì trắng, mì ống, bánh ngọt… đều thuộc nhóm carbohydrate tinh chế. Chúng khiến đường huyết tăng nhanh, insulin dao động mạnh và lâu dài dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Một nghiên cứu quốc tế cho thấy, người ăn chủ yếu carbohydrate tinh chế có nguy cơ nhồi máu não cao hơn 28% so với người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt.

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp làm chậm hấp thu đường, ổn định đường huyết và lipid máu. Ngược lại, tinh bột tinh chế gần như không còn dưỡng chất, chỉ còn "nhiên liệu nhanh" làm tổn hại mạch máu.

5. Rượu bia

Nhiều người tin rằng uống chút rượu "cho lưu thông máu", nhưng thực tế rượu có thể làm tăng huyết áp, gây rối loạn nhịp tim và tổn thương nội mạc mạch máu.

Người uống hơn 40g rượu mỗi ngày có nguy cơ nhồi máu não cao gấp đôi so với người không uống.

Rượu còn làm máu đặc hơn, tăng khả năng kết tụ tiểu cầu - tiền đề hình thành cục máu đông.

Những người trung niên thường xuyên uống rượu trong các buổi tiệc, dù "chỉ vài ly", lâu dần cũng khiến mạch máu lão hóa nhanh, tăng nguy cơ đột quỵ.

Không phải kiêng thịt mỡ, mà là "làm sạch" thói quen ăn uống

Nhồi máu não không đến từ một món ăn cụ thể, mà là hệ quả của lối sống lâu dài: Đường nhiều, muối nhiều, chất béo nhân tạo, tinh bột trắng và rượu quá mức.

Trong khi đó, thịt mỡ, dưa muối hay rượu nhẹ, nếu dùng vừa phải, chưa hẳn là nguyên nhân chính.

Bác sĩ Minh Tâm nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất không phải là kiêng khem cực đoan, mà là điều chỉnh thói quen ăn uống và duy trì sự cân bằng lâu dài. Mạch máu không tắc trong một ngày, nhưng sự tích tụ nhỏ mỗi ngày mới là điều nguy hiểm".

Hãy bắt đầu bằng việc:

- Giảm đồ uống có đường, tránh thực phẩm chiên rán và chế biến sẵn.

- Hạn chế muối ẩn, tăng cường rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

- Uống rượu có chừng mực, tập thể dục và giữ cân nặng ổn định.

Nếu duy trì được những thay đổi này, bạn không chỉ giảm nguy cơ nhồi máu não, mà còn bảo vệ toàn bộ hệ tim mạch và não bộ khỏi sự lão hóa sớm.

