Có 4 bất thường này khi ngủ ban đêm, chỉ sợ nhồi máu não đã "nhìn trúng" bạn!

Giấc ngủ ban đêm phản ánh nhiều điều về tình trạng sức khỏe mỗi người. Trong đó có những bất thường đang cảnh báo nguy cơ nhồi máu não nhưng ít người biết.

Giấc ngủ là một phần không thể thiếu của cuộc sống, nhất là giấc ngủ ban đêm. Chúng giúp con người phục hồi năng lượng, tăng cường miễn dịch và đảm bảo hoạt động của mọi cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não bộ. Đó cũng là lý do tại sao những bất thường khi ngủ có thể liên quan tới các bệnh về não bộ, nhất là nhồi máu não.

Tiến sĩ Shirish Hastak là một nhà Thần kinh học chuyên về đột quỵ và chăm sóc não bộ với hơn 35 năm kinh nghiệm. Hiện ông đang giữ chức vụ Giám đốc khu vực, đồng thời là Trưởng khoa Thần Kinh của Bệnh viện toàn cầu Parel (Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ). Ông cho biết, giấc ngủ và các bệnh thần kinh, bao gồm đột quỵ có mối liên hệ tác động qua lại với nhau. Nhồi máu não là 1 trong 3 dạng đột quỵ (thiếu máu não, nhồi máu não, xuất huyết não) và nó phổ biến nhất, chiếm tới khoảng 80% các ca đột quỵ thường gặp.

Ảnh minh họa

Nhồi máu não là một quá trình bệnh lý làm giảm lưu lượng tuần hoàn tới một vùng của não do hẹp, tắc mạch máu não hoặc do hạ huyết áp. Bệnh vô cùng nguy hiểm, có thể rối loạn ngôn ngữ, suy giảm nhận thức, hôn mê, liệt vận động, hoại tử não… và tử vong.

Vì vậy, đừng bỏ qua 4 “tín hiệu” cảnh báo nhồi máu não của cơ thể khi ngủ ban đêm sau đây:

1. Mất ngủ và đau đầu

Mất ngủ và đau đầu là 2 triệu chứng nhồi máu não phổ biến và thường đi liền với nhau, nặng hơn vào ban đêm. Đau đầu gây mất ngủ, càng mất ngủ lại càng cảm thấy đau đầu hơn khi thức.

Các cơn đau sẽ không xảy ra liên tục mà diễn ra ngắt quãng và xuất hiện nhiều vào ban đêm. Trường hợp, các cơn đau ngày một nhiều thì có thể bệnh nhồi máu não đang trong giai đoạn tiến triển.

Bởi vào ban đêm, các hoạt động của cơ thể bị giảm sút, độ nhớt của máu cao hơn, dễ hình thành huyết khối và gây tắc nghẽn mạch máu. Khi mạch máu não tắc nghẽn sẽ xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng, gây khó ngủ.

Ảnh minh họa

Triệu chứng có thể đi kèm chóng mặt, người nôn nao nhưng lại đỡ hơn vào buổi sáng hôm sau. Việc mất ngủ khiến não bộ tiếp tục phải làm việc quá sức, cộng thêm tâm lý lo lắng, bồn chồn dẫn tới cơn đau đầu càng nghiêm trọng.

2. Ngưng thở khi ngủ hoặc chảy nước dãi một bên

Tiến sĩ Shirish Hastak giải thích, ngưng thở lúc ngủ là 1 dạng nặng của tắc nghẽn đường hô hấp với biểu hiện đầu tiên thường là ngáy với những cơn ngưng thở ngắn. Nên ngủ ngáy chưa hẳn là bệnh, nhưng ngủ ngáy thường xuyên sẽ có nguy cơ ngưng thở khi ngủ và nó có thể liên quan tới bệnh nhồi máu não nguy hiểm. Bởi vì việc ngừng thở khi ngủ có thể dẫn đến cung cấp oxy lên não không đủ, làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Tương tự như ngủ ngáy, chảy nước dãi cũng được nhiều người xem là biểu hiện của 1 giấc ngủ ngon nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Theo Tiến sĩ Shirish Hastak, khi mạch máu bị tắc nghẽn sẽ làm giảm lượng máu cung cấp đến tế bào não và dây thần kinh. Lâu dần, triệu chứng này khiến cơ họng trở nên lỏng lẻo dẫn đến nước bọt tiết ra thường xuyên.

Đặc biệt là nếu bạn bị chảy nước dãi ở 1 bên, khoé miệng vẹo, nhắm mắt hờ đều là triệu chứng của tắc nghẽn mạch máu não nên cần phải hết sức cảnh giác với nhồi máu não.

3. Tức ngực, khó thở đi kèm đổ mồ hôi nhiều

Tắc nghẽn mạch máu có thể xảy ra ở tim và phổi, khi mạch máu ở tim bị tắc nghẽn sẽ gây tức ngực và đau ngực, những người mắc bệnh mạch vành tim, cao huyết áp cần đặc biệt chú ý. Ngoài ra, khi các mạch máu trong phổi bị tắc nghẽn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy, khiến cơ thể bị khó thở và thở khò khè.

Ảnh minh họa

Đương nhiên, biểu hiện tức ngực, khó thở vào ban đêm có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau ngoài nhồi máu não như tim mạch, hô hấp… Tuy nhiên, nếu chúng đi kèm với tăng tiết mồ hôi bất thường thì khả năng nhồi máu não là rất cao.

Bởi đổ mồ hôi quá nhiều có thể liên quan đến nhồi máu não, do bệnh cản trở cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Tốt nhất là nên sớm tới bệnh viện để nhận chẩn đoán chính xác.

4. Chân lạnh hoặc sưng, tê bì bất thường

Bàn tay và bàn chân là phần cuối của các chi. Tiến sĩ Shirish Hastak cho biết, khi mạch máu não bị tắc nghẽn thì lượng máu cung cấp đến tay và chân sẽ ít hơn dẫn đến các bất thường ở các bộ phận này. Phổ biến nhất là tê bì, sưng hoặc lạnh tay chân.

Cần lưu ý rằng lạnh tay chân do có dấu hiệu nhồi máu não thì có thể xảy ra ngay cả vào mùa hè. Tình trạng này nặng hơn vào ban đêm, xảy ra vào mọi thời điểm trong năm, gồm cả mùa hè và không thuyên giảm nhiều ngay cả khi đắp chăn kín, đi tất hay sưởi ấm.

Tương tự, nhồi máu não có thể gây ra sưng phù, tê bì tay chân và thường xảy ra chủ yếu vào ban đêm. Do ban đêm các hoạt động của cơ thể giảm, máu cũng trở nên nhớt hơn. Từ đó gây ra tình trạng mạch máu tắc nghẽn hoặc huyết khối tĩnh mạch, tay chân thiếu máu và dinh dưỡng nên có các biểu hiện bất thường trên.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn có một số bất thường khác vào ban đêm được các chuyên gia cho là có khả năng cao liên quan tới nhồi máu não. Như đi tiểu nhiều kết hợp với tiểu gấp, chảy máu cam khi ngủ, tỉnh dậy và đột ngột cảm thấy khó vận động ở một bên cơ thể hoặc một bên của chi. Cũng có thể là suy giảm thị lực hoặc rối loạn ngôn ngữ, suy giảm nhận thức đột ngột trong thời gian ngắn. Điểm chung là chúng thường xảy ra hơn hoặc trầm trọng hơn và lặp lại vào ban đêm dù bạn không mắc các bệnh lý đặc thù liên quan.

Nguồn và ảnh: Times of India, Express