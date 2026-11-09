Trời trở lạnh, đừng cố chấp giữ 4 kiểu gội đầu cực hại này: Đột quỵ, tử vong lúc nào không biết

Nếu đang gội đầu theo 4 kiểu dưới đây, bạn cần bỏ ngay để bảo vệ chính mình. Đôi khi, những thói quen nhỏ nhặt, thậm chí tưởng tốt lại có thể khiến bạn trả giá bằng tính mạng!

Miền Bắc đang bước vào những ngày trời trở lạnh, nhiệt độ giảm rõ rệt vào sáng sớm và ban đêm. Thời tiết thay đổi khiến nhiều người phải điều chỉnh sinh hoạt, từ chuyện mặc đủ ấm đến tắm gội. Thế nhưng, không ít người vẫn giữ thói quen gội đầu bất kể thời điểm, thậm chí dùng nước lạnh hoặc nước nóng già để làm sạch tóc nhanh hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), khi tiếp xúc với không khí lạnh, mạch máu co lại để hạn chế thất thoát nhiệt, khiến huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Bác sĩ Haitham Khraishah, chuyên gia tim mạch dự phòng tại University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute (Mỹ), cảnh báo thời tiết lạnh có thể tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch, nhất là ở người đã có bệnh nền.

Vì vậy, trong những ngày lạnh, nhất là những ngày mới thay đổi thời tiết, có 4 thói quen gội đầu cần tránh càng xa càng tốt:

1. Gội đầu quá muộn vào ban đêm hoặc quá sớm vào buổi sáng

Đêm muộn và sáng sớm thường là hai thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Nhiều người vừa thức dậy đã vội vào nhà tắm, trong khi không ít người lại đợi đến cuối ngày mới gội đầu, thậm chí gội xong rồi lên giường đi ngủ ngay.

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Đáng chú ý, huyết áp thường có xu hướng tăng sau khi thức giấc. Một nghiên cứu tổng quan đăng trên American Journal of Hypertension năm 2015, phân tích dữ liệu từ 17 nghiên cứu, ghi nhận mức tăng huyết áp buổi sáng có liên quan đến nguy cơ đột quỵ khi xét theo mức tăng liên tục. Điều này không có nghĩa gội đầu buổi sáng gây đột quỵ, nhưng là lý do người tăng huyết áp cần thận trọng khi vừa thức dậy đã tiếp xúc với lạnh.

Với thói quen gội đầu khuya, vấn đề còn nằm ở việc tóc và da đầu thường chưa kịp khô trước khi đi ngủ. Bác sĩ Timothy Schmidt, chuyên gia da liễu tại University of Utah Health (Mỹ), giải thích tóc khi ướt dễ bị kéo giãn và gãy hơn bình thường. Việc tóc liên tục cọ xát với gối trong lúc ngủ có thể làm tình trạng này nặng hơn.

Tốt nhất, nên chọn thời điểm nhiệt độ dễ chịu hơn trong ngày để gội đầu. Nếu phải gội buổi tối thì không gội sau 22h và hãy lau và sấy khô tóc hoàn toàn trước khi lên giường ngủ.

2. Gội đầu bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng

Nhiều người có thói quen dùng nước lạnh để gội cho nhanh, trong khi một số khác lại thích nước thật nóng vì cảm giác dễ chịu khi trời rét. Tuy nhiên, cả hai thái cực đều không phải lựa chọn tốt.

Khi tiếp xúc với lạnh đột ngột, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng. Tuyên bố khoa học của AHA về tác động của nhiệt độ đến sức khỏe tim mạch, công bố trên Circulation năm 2026, cũng xác định lạnh có thể gây tăng huyết áp cấp tính và làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Người cao tuổi, người tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch là nhóm cần đặc biệt chú ý.

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Ở chiều ngược lại, nước quá nóng có thể khiến mạch máu giãn, huyết áp giảm và gây choáng, nhất là khi cơ thể thay đổi tư thế. Hướng dẫn đồng thuận của Hội Tăng huyết áp Nhật Bản công bố trên Hypertension Research tháng 10/2026 khuyến cáo làm ấm phòng tắm trước khi tắm, tránh nước quá nóng và không tắm kéo dài.

Tốt nhất, hãy sử dụng nước ấm vừa phải 37 - 45 độ C, tránh dội nước lạnh đột ngột lên đầu hoặc dùng nước nóng đến mức da đầu đỏ rát.

3. Gội đầu ngay sau khi ngủ dậy, ăn no hoặc vận động mạnh

Vừa tỉnh giấc đã vào nhà tắm, vừa ăn xong đã gội đầu hay vừa tập luyện đổ mồ hôi đã xối nước lên tóc đều là những thói quen nên điều chỉnh.

Sau khi thức dậy, cơ thể cần thời gian chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Sau bữa ăn no, một số người, đặc biệt là người cao tuổi, có thể gặp tình trạng tụt huyết áp sau ăn. Cleveland Clinic cho biết hiện tượng này có thể gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất ở người nhạy cảm.

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Còn sau vận động mạnh, nhịp tim vẫn cao, mạch máu đang giãn và cơ thể cần thời gian hồi phục. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên giảm cường độ vận động từ từ sau khi tập, bởi dừng đột ngột có thể khiến huyết áp giảm nhanh và gây choáng.

Do đó, không nên vội vàng gội đầu ngay khi vừa ngủ dậy, ăn quá no hoặc kết thúc buổi tập. Hãy nghỉ ngơi, chờ cơ thể ổn định rồi mới tắm gội, đặc biệt tránh dùng nước lạnh trong những thời điểm này.

4. Gội đầu quá thường xuyên, nhiều lần trong ngày

Không ít người cứ thấy tóc hơi bết là gội, thậm chí làm sạch tóc nhiều lần trong ngày. Nhất là vào mùa lạnh khi tóc thường dễ xơ rối, da đầu khô nên nhiều gàu hoặc thích gội nước ấm để thư giãn. Thói quen này có thể khiến tóc khô xơ, da đầu khô ngứa, nhất là khi sử dụng dầu gội có chất tẩy rửa mạnh.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), tần suất gội đầu cần phụ thuộc vào loại tóc và lượng dầu trên da đầu. Người có tóc thẳng, da đầu nhiều dầu có thể cần gội hằng ngày; trong khi tóc khô, xoăn hoặc dày thường không cần gội thường xuyên như vậy.

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Bác sĩ Shilpi Khetarpal, chuyên gia da liễu tại Cleveland Clinic (Mỹ), cũng lưu ý gội quá thường xuyên có thể khiến tóc khô và dễ gãy. Ngược lại, làm sạch không đủ có thể khiến dầu thừa, tế bào chết tích tụ, làm tăng nguy cơ gàu và viêm da đầu.

Trời lạnh không có nghĩa cứ gội đầu là có nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, lạnh đột ngột có thể khiến huyết áp tăng và tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi, người tăng huyết áp hoặc có bệnh tim mạch nên ngay cả việc quen thuộc như tắm hay gội đầu bạn cũng nên cẩn trọng!