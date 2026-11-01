Người đàn ông 49 tuổi tử vong vì nhồi máu não, bác sĩ thở dài: Ăn xong vội làm 4 việc không khác gì... tự tử

Có thể bạn chưa biết, một số việc dù nhỏ nhặt nhưng nếu làm ngay sau bữa ăn, nhất là khi đang ăn no có thể khiến bạn phải trả giá bằng mạng sống.

Một người đàn ông họ Trương, sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã tử vong ở tuổi 49 do nhồi máu não ngay sau bữa ăn chỉ vì mắc phải một sai lầm. Điều đáng nói là là trước đó ông vốn mạnh khỏe, rất ít khi đau ốm, có vẻ ngoài trẻ khỏe hơn tuổi thật rất nhiều.

Người nhà ông Trương kể lại, buổi tối hôm đó cũng như mọi ngày, ông ăn tối xong thì nằm ra ghế sô pha xem vô tuyến. Khoảng 10 phút sau, ông nói rằng mình ăn no quá nên tức bụng và hơi chóng mặt, cần vận động một chút cho dễ tiêu hóa.

Không bao lâu sau, từ trên phòng ông Trương ở lầu hai truyền đến tiếng động rất lớn. Vợ và con ông vội vã chạy lên thì thấy ông nằm ngã trên sàn nhà, miệng méo xệch sang một bên, không thể nói thành tiếng, chân tay rất khó cử động. Họ vừa gào khóc vừa gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Người đàn ông lên cơn nhồi máu não không bao lâu sau bữa ăn tối (Ảnh minh họa)

Thật không may, ông Trương đã rơi vào hôn mê trên đường tới bệnh viện. Mặc dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi, được kết luận là tử vong do nhồi máu não. Nguyên nhân có liên quan đến thói quen xấu ông thường làm ngay sau khi ăn xong.

Cảnh báo 4 việc làm ngay sau bữa ăn dễ gây nhồi máu não

Bác sĩ Lý Hàn thuộc Bệnh viện Trung ương Chu Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết, có rất nhiều người giống như ông Trương, không quan tâm đến việc nên làm gì hay không nên làm gì sau bữa ăn. Chưa kể, bản thân ông Trương cũng là người hút thuốc lâu năm, thường xuyên căng thẳng và thích ăn đồ dầu mỡ. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Trong khi đó, ông Trương lại quá bận rộn, chủ quan mình khỏe mạnh, ít khi đau ốm nên không đi khám sức khỏe thường xuyên. Nhìn bề ngoài có thể ông mạnh khỏe, nhưng theo gia đình trước khi cơn nhồi máu não xảy ra vài ngày, ông Trương đột nhiên than thở mình hay quên, dễ chóng mặt. Thực tế đây đều là những tín hiệu báo trước của nhồi máu não đã bị bỏ qua. Cộng thêm ông đã sai lầm khi nằm nghỉ ngơi và vận động mạnh ngay sau bữa ăn dẫn tới nhồi máu não.

Theo giải thích của bác sĩ Lý, thời gian sau bữa ăn cơ thể sử dụng phần lớn năng lượng để tiêu hóa thức ăn, khiến nhu cầu máu của dạ dày và ruột tăng cao. Nếu thực hiện một số hành động không phù hợp, nguy cơ nhồi máu não rất dễ xảy ra.

Nhồi máu não thậm chí có thể xảy ra ở những người trẻ, khỏa, không có bệnh nền (Ảnh minh họa)

Vì vậy, ông nhắc nhở có 4 việc tuyệt đối không được làm ngay sau bữa ăn, nhất là nếu ăn quá no:

1. Nằm ngay sau bữa ăn

Sau khi ăn, nhiều người có xu hướng nằm nghỉ, nhưng điều này có thể gây cản trở tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Lượng máu cung cấp cho não sẽ giảm, có thể dẫn đến chóng mặt và tăng nguy cơ nhồi máu não, đặc biệt đối với người có bệnh lý như cao huyết áp.

No bụng mấy cũng không nên nằm ngay sau khi ăn xong (Ảnh minh họa)

2. Tập thể dục mạnh ngay sau bữa ăn

Mặc dù một số người nghĩ rằng tập thể dục có thể giúp tiêu hóa, nhưng nếu quá sức, nó sẽ phản tác dụng. Sau bữa ăn, máu cần tập trung vào hệ tiêu hóa, nên việc vận động mạnh có thể gây khó tiêu và tăng nguy cơ nhồi máu não, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền.

3. Hút thuốc ngay sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen hút thuốc ngay sau khi ăn, nhưng điều này rất có hại. Nicotine sẽ làm co mạch, tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và nhồi máu não, đồng thời khiến cơ thể hấp thụ độc tố nhanh hơn. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng tiêu hóa mà còn đe dọa sức khỏe tim mạch và não.

4. Đi tắm ngay sau bữa ăn

Đi tắm ngay sau bữa ăn Nhiều người có thói quen đi tắm ngay sau khi ăn no, nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm. Sau bữa ăn, máu cần tập trung về dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Việc đi tắm ngay sẽ khiến các mạch máu dưới da co giãn đột ngột, làm giảm lượng máu cung cấp cho não và tăng nguy cơ nhồi máu não, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch hoặc cao huyết áp.

Đi tắm rửa ngay sau khi ăn là thói quen xấu nhiều người mắc phải (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, còn có không ít hành động làm ngay sau bữa ăn gây hại cho sức khỏe khác mà chúng ta cần tránh xa. Ví dụ như đi ngủ, uống trà, uống quá nhiều nước, làm việc căng thẳng…

7 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não cần chú ý: - Suy giảm thị lực đột ngột: Thị lực mờ hoặc không nhìn rõ trong vài giây hoặc phút. - Chóng mặt hoặc mất thăng bằng: Cảm giác chóng mặt bất ngờ, không có lý do rõ ràng. - Khó nói hoặc nói ngọng: Không thể diễn đạt ý nghĩ hoặc nói không rõ. - Suy giảm trí nhớ đột ngột: Khó nhớ các sự kiện gần đây hoặc quên điều đã làm. - Tê liệt hoặc yếu một bên cơ thể: Tê hoặc yếu ở cánh tay hoặc chân một bên. - Đau đầu dữ dội: Cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. - Mất ý thức hoặc bất tỉnh: Bất ngờ ngất xỉu hoặc mất ý thức. Nếu gặp những dấu hiệu này, hãy tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức!

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor