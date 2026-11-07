Loại cá bình dân của người Việt được chuyên gia Trung Quốc khen "tốt hơn cá hồi": Tim, não, mạch máu, xương, da đều thích

Nằm trong nhóm hải sản bình dân quen thuộc, loại cá biển Việt Nam này sở hữu hàm lượng omega-3 cao gấp đôi cá hồi, mang lại hàng loạt công dụng bất ngờ cho sức khỏe và sắc đẹp.

Trong số các loại hải sản phổ biến tại Việt Nam, cá thu từ lâu đã trở thành thực phẩm vô cùng quen thuộc trên mâm cơm gia đình. Dọc theo các vùng biển trải dài từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa cho đến Cà Mau, cá thu được đánh bắt quanh năm, cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon và dồi dào. Không chỉ hấp dẫn bởi phần thịt chắc, thơm bùi, cá thu còn sở hữu giá trị dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng.

Cá thu quen thuộc, bán quanh năm ngoài chợ hay siêu thị Việt (Ảnh minh họa)

Chia sẻ trên trang tin China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Tuấn Sinh (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng cá thu chính là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tự nhiên hàng đầu. Đáng chú ý, dữ liệu phân tích dinh dưỡng chỉ ra rằng trong 100g cá thu có chứa tới 4.580mg omega-3, cao hơn gấp đôi so với hàm lượng 2.150mg omega-3 có trong 100g cá hồi. Nhờ nguồn dưỡng chất phong phú cùng mức giá thành bình dân, cá thu được xem như một "kho dinh dưỡng tự nhiên" đắt giá mà thiên nhiên ban tặng, được chuyên gia này đánh giá tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi.

Ăn cá thu thường xuyên sẽ nhận được những lợi ích gì?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tổng hợp từ chuyên trang sức khỏe WebMD (Mỹ), việc bổ sung cá thu đều đặn mang lại sự chăm sóc toàn diện cho nhiều hệ cơ quan:

Bảo vệ hệ tim mạch và làm sạch mạch máu

Hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào (với sự kết hợp cân bằng giữa EPA và DHA) trong cá thu hỗ trợ làm giảm nồng độ triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong máu. Quá trình này ngăn ngừa sự lắng đọng của các mảng bám xơ vữa trên thành mạch, giúp mạch máu duy trì độ đàn hồi linh hoạt, từ đó ổn định huyết áp và giảm thiểu tối đa rủi ro đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Không phải ai cũng biết, cá thu còn giàu omega-3 hơn cá hồi (Ảnh minh họa)

Tăng cường chức năng não bộ và tư duy

DHA là thành phần cấu trúc chiếm tỷ lệ rất cao trong chất xám của não bộ. Việc nạp DHA tự nhiên từ cá thu giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh, tăng cường khả năng dẫn truyền tín hiệu giữa các synapse, giúp nâng cao độ tập trung, cải thiện trí nhớ và làm chậm tiến trình thoái hóa thần kinh ở người cao tuổi.

Củng cố mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương

Cá thu là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa lượng vitamin D phong phú cùng selen và canxi. Vitamin D đóng vai trò là "chất dẫn truyền" bắt buộc để cơ thể hấp thụ canxi từ đường ruột vào xương, giúp hệ xương khớp luôn vững chắc và giảm bớt nguy cơ loãng xương, gãy xương tuổi già.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn và mái tóc chắc khỏe

Cá thu có đa dạng cách chế biến ngon miệng, hợp mùa (Ảnh minh họa)

Axit béo omega-3 có khả năng củng cố lớp màng lipid bảo vệ da, ngăn ngừa sự mất nước qua biểu bì và chống lại các phản ứng viêm gây mụn trứng cá hay mẩn ngứa. Đồng thời, nguồn khoáng chất vi lượng trong cá thu giúp nuôi dưỡng nang tóc từ sâu bên trong, hạn chế tình trạng tóc gãy rụng và duy trì độ bóng mượt tự nhiên.

Hỗ trợ chuyển hóa và duy trì vóc dáng

Hàm lượng protein hoàn chỉnh dồi dào trong cá thu làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, đồng thời điều hòa hormone thèm ăn ghrelin. Nhờ đó, cơ thể duy trì cảm giác no kéo dài, giảm cơn thèm ăn vặt và hỗ trợ đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn.

Hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường

Các axit béo omega-3 lành mạnh cải thiện phản ứng của màng tế bào với insulin, giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ glucose trong máu vào tế bào, từ đó giữ cho đường huyết luôn ở mức ổn định sau mỗi bữa ăn.

Gợi ý các món ăn ngon từ cá thu và lưu ý quan trọng khi thưởng thức

Tại Việt Nam, cá thu rất dễ biến tấu thành nhiều món ăn đậm đà, hấp dẫn mà vẫn giữ trọn được hàm lượng dinh dưỡng quý giá. Bạn có thể tham khảo 3 cách chế biến phổ biến và ngon miệng từ cá thu như:

- Món kho đậm vị: Cá thu kho tiêu, cá thu kho sắn dây hoặc kho nước dừa giúp phần thịt cá ngấm gia vị, thơm bùi và cực kỳ đưa cơm trong những bữa ăn gia đình.

- Món sốt và nướng: Cá thu sốt cà chua chua ngọt chuẩn vị hoặc cá thu nướng giấy bạc giúp giữ lại trọn vẹn lượng dầu omega-3 tự nhiên trong từng thớ thịt.

Để tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên các cách chế biến cá thu ít dầu mỡ (Ảnh minh họa)

- Món canh thanh mát: Canh chua đầu cá thu nấu cùng dọc mùng, dứa tươi mang lại vị thanh mát giải nhiệt, vừa bổ dưỡng lại vừa dễ ăn cho cả nhà.

Để ăn cá thu an toàn nhất, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn các loài cá thu kích thước nhỏ hoặc vừa (như cá thu Đại Tây Dương, cá thu Nhật) vì hàm lượng thủy ngân cực thấp (chỉ ~0,05 ppm), hoàn toàn có thể ăn 2–3 bữa/tuần. Ngược lại, nên tránh mua các con cá thu Vua cỡ lớn do nguy cơ tích tụ thủy ngân cao ở loài cá săn mồi lâu năm. Ngoài ra, cần chọn cá tươi bảo quản lạnh kỹ để tránh nhiễm độc histamine gây dị ứng, và nên chế biến theo kiểu kho nhẹ, hấp hoặc sốt thay vì chiên rán quá nhiệt làm hao hụt omega-3.

Nguồn và ảnh: China Times, Aboluowang