Mùa thu đông ăn cá gì vừa ngon vừa nhẹ bụng?

Trời chuyển lạnh, nếu muốn đổi món mà vẫn ưu tiên bữa ăn thanh nhẹ, cá chẽm là lựa chọn đáng thử. Thịt cá mềm, vị ngọt tự nhiên, giàu protein và có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Khi mùa thu dần chuyển sang đông, những món ăn nóng hổi, dễ thưởng thức thường được ưu tiên trong bữa cơm gia đình. Nếu đã quen với thịt lợn, thịt bò hay thịt gà, bạn có thể đổi vị bằng cá chẽm, còn được gọi là cá vược. Loại cá này có thịt trắng, thớ thịt mềm, vị ngọt thanh và không quá béo, phù hợp để chế biến thành món hấp, nấu canh hoặc nấu cháo.

Cá chẽm cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng một số vitamin, khoáng chất và axit béo omega-3. Khi được chế biến đơn giản, cá giữ được hương vị tự nhiên, không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ hay gia vị. Đây là lý do loại cá này thường được lựa chọn trong những thực đơn hướng đến sự cân bằng và đa dạng dinh dưỡng.

Vì sao cá chẽm phù hợp với thực đơn thu đông?

- Giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Thịt cá chẽm chứa protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để xây dựng và duy trì cơ bắp, sửa chữa mô cũng như thực hiện nhiều hoạt động chuyển hóa. Theo một số bảng thành phần thực phẩm, 100g thịt cá chẽm có thể cung cấp khoảng 18-20g protein, tùy loài và điều kiện nuôi.

So với những món thịt nhiều mỡ, cá chẽm có thể đem đến cảm giác thanh nhẹ hơn khi được hấp hoặc nấu canh. Thớ thịt cá mềm, dễ tách thành miếng nhỏ, thuận tiện cho cả người lớn tuổi. Tuy nhiên, khả năng tiêu hóa còn tùy thuộc vào cơ địa, khẩu phần và cách chế biến của từng người.

- Không quá béo, dễ chế biến thành món thanh nhẹ

Một ưu điểm của cá chẽm là phần thịt trắng, vị không ngấy và có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu. Nếu muốn hạn chế lượng dầu mỡ trong bữa ăn, bạn có thể chọn món cá hấp gừng, cá nấu canh chua hoặc cháo cá thay cho cá chiên giòn.

Hàm lượng chất béo của cá có thể thay đổi tùy giống, môi trường sống, thức ăn và phần thịt được phân tích. Vì vậy, không nên mặc định mọi con cá chẽm đều có cùng một tỷ lệ chất béo. Cách chế biến cũng rất quan trọng: cá hấp thường ít cần dầu hơn cá chiên hoặc những món dùng nhiều bơ, sốt.

- Bổ sung omega-3 cùng các vi chất cần thiết

Cá chẽm có chứa axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất được quan tâm bởi vai trò đối với hoạt động của não bộ, thị giác và sức khỏe tim mạch. DHA là thành phần quan trọng trong cấu trúc não và võng mạc, trong khi EPA tham gia vào quá trình điều hòa phản ứng viêm.

Dù vậy, lượng EPA và DHA trong cá chẽm không nhất thiết cao bằng các loại cá béo. Nếu muốn tăng cường omega-3 qua thực phẩm, bạn có thể luân phiên ăn cá hồi, cá trích, cá mòi hoặc cá thu. Bên cạnh đó, cá chẽm còn cung cấp một số vi chất như vitamin B12 và selen, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa và hoạt động bình thường của cơ thể.

- Vị ngọt tự nhiên, dễ kết hợp với nguyên liệu khác

Cá chẽm tươi thường có vị ngọt dịu, mùi không quá nồng nếu được sơ chế và bảo quản đúng cách. Thịt cá có thể kết hợp với gừng, hành, thì là, nấm, cà chua và rau xanh. Những nguyên liệu này giúp món ăn thêm thơm ngon, đồng thời làm phong phú thành phần dinh dưỡng trong bữa cơm.

Khi mua cá, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản lạnh đúng cách. Cá tươi thường có mắt trong, mang màu tự nhiên, thịt săn chắc và có độ đàn hồi. Không nên chọn cá có mùi lạ, thịt nhũn hoặc dấu hiệu ôi hỏng.

Cách chế biến cá chẽm vừa ngon vừa nhẹ bụng

Trong những ngày trời lạnh, cá chẽm hấp gừng là món ăn dễ làm, không cần nhiều dầu mỡ mà vẫn giữ được vị ngọt của thịt cá. Sau khi làm sạch, bỏ mang và nội tạng, bạn có thể khứa nhẹ thân cá để gia vị thấm đều. Xếp gừng thái sợi và hành lá lên trên, thêm một lượng gia vị vừa phải rồi hấp đến khi cá chín hoàn toàn.

Ngoài món hấp, cá chẽm còn có thể nấu canh cùng cà chua, dứa hoặc rau cải. Nếu muốn đổi vị, cháo cá chẽm cũng là gợi ý phù hợp cho bữa sáng hoặc những ngày cơ thể không muốn ăn món quá nhiều dầu mỡ. Khi nấu cháo, nên lọc xương cẩn thận, xào sơ phần thịt cá với chút gừng rồi mới cho vào nồi để món ăn thơm hơn.

Điều cần lưu ý là không nên ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa chín kỹ. Cá có thể mang ký sinh trùng và vi sinh vật gây bệnh nếu khâu nuôi, bảo quản hay chế biến không bảo đảm. Vì vậy, dù chọn hấp, nấu canh hay nấu cháo, cần nấu chín hoàn toàn trước khi dùng. Trẻ nhỏ và người cao tuổi cũng nên được kiểm tra, loại bỏ xương kỹ lưỡng.

Ăn cá thế nào để bữa cơm mùa lạnh cân bằng hơn?

Cá là nguồn cung cấp protein và một số chất béo có lợi, nhưng không thể thay thế toàn bộ các nhóm thực phẩm khác. Để bữa ăn cân đối, nên dùng cá cùng rau lá xanh, nấm, củ quả và nguồn tinh bột phù hợp như cơm, khoai hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Rau củ giúp bổ sung chất xơ và vitamin, trong khi ngũ cốc cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Hồng, Phòng khám tư vấn dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên trên VOV2 chế độ ăn cần được điều chỉnh theo đặc điểm và nhu cầu của từng người. Vì vậy, không nên áp dụng một khẩu phần giống nhau cho tất cả mọi người.

Với cá chẽm, bạn có thể đưa món ăn này vào thực đơn luân phiên cùng các loại cá khác, thay vì chỉ ăn một loại trong thời gian dài. Khẩu phần nên căn cứ vào độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Người cần kiểm soát muối nên hạn chế nêm quá nhiều nước mắm, muối hoặc gia vị đậm; người có dị ứng với cá cần tránh sử dụng loại thực phẩm này.

Một đĩa cá chẽm hấp gừng nóng hổi, ăn cùng rau xanh và cơm vừa đủ là gợi ý đơn giản cho những ngày thu đông. Không cần tìm kiếm một loại thực phẩm có thể bồi bổ mọi mặt, điều quan trọng là lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, chế biến an toàn và duy trì chế độ ăn đa dạng. Nhờ đó, bữa cơm gia đình vừa có thêm món ngon, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.