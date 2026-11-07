Loại cá bình dân chứa lượng DHA cao gần gấp 3 lần cá hồi: Chuyên gia khen bổ não, tốt cho tim mạch

Không chỉ có giá phải chăng, loại cá quen thuộc này còn được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng DHA dồi dào, có lợi cho sự phát triển não bộ và sức khỏe tim mạch.

Nhắc đến những loại cá giàu omega-3, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi. Tuy nhiên, cá thu, loại cá quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, cũng là nguồn cung cấp DHA và EPA dồi dào.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), cá thu được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng và giá thành tương đối bình dân.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng hàm lượng DHA và EPA của 10 loại cá được chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn trích dẫn, cá thu đứng đầu với lượng DHA cao gấp khoảng 5 lần cá hồi.

Cá thu chứa lượng DHA cao gấp 5 lần cá hồi

Một món ăn từ cá thu (Ảnh: Food and Wine)

Theo bảng xếp hạng trên Health 2.0 , trong 100g cá thu có tới 4.503mg DHA và 2.851mg EPA. Trong khi đó, 100g cá hồi chứa 893mg DHA và 1.270mg EPA. Như vậy, hàm lượng DHA trong cá thu cao gấp khoảng 5 lần cá hồi theo số liệu được thống kê.

DHA và EPA là hai loại axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe, trong đó DHA đóng vai trò quan trọng đối với não bộ và thị lực, còn EPA góp phần điều hòa phản ứng viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh lượng omega-3 dồi dào, cá thu còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lâm Mân Hoa, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Cơ Đốc giáo Vân Lâm (Đài Loan, Trung Quốc), trong 100g cá thu có khoảng 14,4g protein; 0,47mg vitamin B2; 0,32mg vitamin B6; 3,77mcg vitamin B12 và 308mg kali.

Sau khi xem xét dữ liệu dinh dưỡng của nhiều loại cá, chuyên gia Lâm Mân Hoa đánh giá cá thu là một trong những lựa chọn nổi bật về giá trị dinh dưỡng so với chi phí.

Bổ não, tốt cho tim mạch

Một loại cá thu (Ảnh: Adobe Stock)

Chia sẻ trên Health 2.0 , bà Đàm Đôn Từ, điều dưỡng tại Bệnh viện Trường Canh (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết cá thu thường xuyên xuất hiện trong thực đơn gia đình bà nhờ giá thành phải chăng, hương vị thơm ngon và không cần chế biến cầu kỳ.

Theo chuyên gia Cao Mẫn Mẫn, DHA có vai trò hỗ trợ sự phát triển não bộ và thị lực ở trẻ em, đồng thời giúp duy trì chức năng não và thị giác ở người trưởng thành, người cao tuổi.

Chuyên gia Lâm Mân Hoa cũng đánh giá cao cá thu nhờ hàm lượng omega-3 phong phú, có lợi cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Không chỉ tốt cho não bộ, omega-3 còn góp phần làm giảm triglyceride, một dạng chất béo trong máu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi tăng cao.

Chuyên gia Cao Mẫn Mẫn cũng nhấn mạnh vai trò của EPA trong việc hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm, hạn chế hình thành cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, vai trò dinh dưỡng của DHA và EPA không đồng nghĩa với việc ăn nhiều cá thu sẽ giúp trẻ thông minh hơn hoặc ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tim mạch, suy giảm trí nhớ.

Ăn cá thu thế nào để giữ được nhiều dưỡng chất?

Nướng cá thu (Ảnh: non-sabanzai)

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lâm Mân Hoa, nướng là phương pháp chế biến được bà khuyến khích để giữ lại DHA, EPA và các chất béo có lợi trong cá thu.

Cá thu vốn có hương vị đậm đà nên không cần tẩm ướp quá nhiều gia vị. Sau khi nướng chín, có thể thêm một chút nước cốt chanh, tiêu và ít muối.

Bà Đàm Đôn Từ cũng chia sẻ, gia đình thường chế biến cá thu cùng cà chua và hành tây để món ăn thơm ngon mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị.

Về tần suất sử dụng, Health 2.0 dẫn một phân tích tổng hợp 89 nghiên cứu cho thấy, nhóm ăn khoảng 2-4 khẩu phần cá mỗi tuần có mối liên hệ với mức giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân rõ rệt nhất.

Tuy nhiên, chuyên gia Lâm Mân Hoa khuyến cáo không nên chỉ tập trung ăn một loại cá. Thay vào đó, nên luân phiên cá thu với cá hồi, cá tuyết và các loại cá khác để đa dạng nguồn dinh dưỡng, đồng thời hạn chế nguy cơ tích lũy chất ô nhiễm.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)