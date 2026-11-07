Ngộ độc bánh mì liên tiếp, Sở Y tế Quảng Ngãi nói gì?

Bốn vụ ngộ độc và nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì trong chưa đầy một năm khiến 416 người bị ảnh hưởng. Ngành y tế Quảng Ngãi thừa nhận việc kiểm soát các điểm bán thức ăn đường phố còn nhiều khó khăn.

Ngộ độc bánh mì liên tiếp, hàng trăm người bị ảnh hưởng

Ngày 7/11, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết 19 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại hai xã Tịnh Khê và Đông Sơn hiện đã ổn định sức khỏe.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, các bệnh nhân mua bánh mì trong ngày 2 và 3/11 tại 3 điểm bán gồm bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Thu và bánh mì bà Hà. Sau khi ăn, họ xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn và sốt.

Cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cả 3 điểm bán có mối liên hệ về nguồn cung nguyên liệu.

Cụ thể, cơ sở bánh mì que Ông Bảy tại xã Tịnh Khê, do ông Lê Tôn Quý làm chủ, không chỉ bán khoảng 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày mà còn cung cấp bánh mì, bơ, nước chan và một số nguyên liệu cho 2 điểm bán tại xã Đông Sơn.

Kiểm tra tại cơ sở này, đoàn chức năng ghi nhận thực phẩm được bảo quản trong tủ kín, người chế biến có trang bị bảo hộ. Tuy nhiên, khu vực chế biến chưa tách biệt với nhà vệ sinh, đồng thời cơ sở không lưu giữ hợp đồng mua bán nguyên liệu chà bông và trứng gà.

Tại 2 điểm bán ở Đông Sơn, một số hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức an toàn thực phẩm và sức khỏe người chế biến chưa được chứng minh đầy đủ. Riêng xe bánh mì bà Thu chưa bảo đảm vệ sinh. Các điểm bán đã được đề nghị tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận.

Chưa đầy một tháng trước, vụ ngộ độc bánh mì Bà Được tại phường Cẩm Thành khiến 175 người nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện 12/13 mẫu thực phẩm liên quan dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Ngày 4/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chủ cơ sở bánh mì Bà Được 85,75 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Bà Được 85,75 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Trước đó, vào tháng 3/2026, tại xã Tịnh Khê cũng xảy ra vụ ngộ độc bánh mì khiến 19 người nhập viện. Việc kiểm nghiệm sau đó phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus hoặc Salmonella spp trong một số mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Tháng 12/2025, vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì Hồng Vân ở phường Cẩm Thành khiến 203 người bị ảnh hưởng. Chủ cơ sở bị xử phạt hơn 213 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.

Như vậy, chỉ tính từ tháng 12/2025 đến nay, 4 vụ ngộ độc hoặc nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì tại Quảng Ngãi đã khiến tổng cộng 416 người bị ảnh hưởng. Điều đáng quan tâm không chỉ là số người nhập viện, mà còn là việc các vụ việc tiếp tục xảy ra ở những cơ sở kinh doanh loại thực phẩm phổ biến, được nhiều người lựa chọn hằng ngày.

Vì sao kiểm tra vẫn khó ngăn ngộ độc?

Trao đổi về thực trạng này, ông Phan Minh Đan, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết, toàn tỉnh có gần 7.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó các điểm bán bánh mì chiếm phần lớn.

Theo ông Đan, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Việc quản lý chủ yếu dựa vào hậu kiểm. Trong khi đó, công tác quản lý đã được phân cấp về địa phương nhưng số lượng cơ sở quá lớn, lực lượng kiểm tra còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì trên địa bàn.

Theo ông Đan, mỗi ổ bánh mì có thể sử dụng nhiều nguyên liệu như: thịt, chả, bơ, nước chan và rau sống. Chỉ cần một khâu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh.

Đặc biệt, việc lưu giữ thực phẩm bán không hết để tiếp tục sử dụng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lớn nếu không bảo đảm điều kiện bảo quản. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu gặp khó khăn khi các điểm bán lấy hàng từ nhiều nguồn nhưng không lưu giữ đầy đủ thông tin mua bán.

Ngành y tế cũng nhìn nhận hiệu quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm chưa đồng đều. Có người kinh doanh không tham gia tập huấn; có trường hợp người được tập huấn lại không trực tiếp chế biến, bán hàng. Những bất cập này đặt ra yêu cầu kiểm soát thực chất hơn đối với hoạt động chế biến, bảo quản và cung ứng nguyên liệu, thay vì chỉ dừng ở việc tổ chức kiểm tra, tuyên truyền.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên toàn tỉnh. Đối với vụ nghi ngộ độc tại Tịnh Khê và Đông Sơn, UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tiếp tục chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đẩy nhanh kiểm nghiệm mẫu và khẩn trương xác định nguyên nhân, nguồn gây ngộ độc. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp kiểm tra nguồn gốc, chất lượng các nguyên liệu cung ứng cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, từ thịt heo, trứng, rau củ đến chả, chà bông và bột mì. UBND hai xã Tịnh Khê và Đông Sơn phải phối hợp kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi thực phẩm nghi gây ngộ độc và xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định.



