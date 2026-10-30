Cấp cứu bệnh nhân 34 tuổi ngộ độc lá ngón tại Tuyên Quang

Nam bệnh nhân 34 tuổi, lơ mơ sau khi ăn lá ngón, được đoàn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang cấp cứu tại trạm y tế xã Đường Thượng.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang

Trong chương trình phối hợp khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang năm 2026, đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang đã tiếp nhận một trường hợp cấp cứu khẩn cấp ngay khi đến trạm y tế.

Bệnh nhân nam 34 tuổi, dân tộc H'Mông, được đưa đến trạm trong tình trạng tinh thần lơ mơ sau khi ăn lá ngón. Trước tình huống nguy cấp, điều dưỡng Nguyễn Văn Huy, Khoa Cấp cứu, cùng các cán bộ y tế trong đoàn nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh và triển khai các biện pháp cấp cứu cần thiết, trong đó có rửa dạ dày theo chỉ định chuyên môn. Sau cấp cứu, bệnh nhân bước đầu có diễn biến tích cực và được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Lá ngón là loại cây có độc tính cao, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng và tử vong. Sau khi ăn phải, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tê bì, chóng mặt, buồn nôn, yếu cơ, khó thở và rối loạn ý thức. Tình trạng ngộ độc có thể tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh ngộ độc, người dân không ăn, nếm hoặc sử dụng cây, lá rừng khi chưa xác định rõ nguồn gốc và độ an toàn. Khi nghi ngờ có người ăn phải lá ngón hoặc cây có độc, cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Người dân tuyệt đối không tự gây nôn, cho người bệnh uống thuốc, rượu, nước lá hay áp dụng mẹo dân gian; không tự rửa dạ dày tại nhà. Nếu người bệnh lơ mơ hoặc bất tỉnh, không cho ăn uống bất cứ thứ gì; cần theo dõi hô hấp, làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu và đặt người bệnh nằm nghiêng an toàn nếu còn thở bình thường.

Trường hợp cấp cứu cho thấy vai trò của việc phối hợp giữa các cơ sở y tế và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng cao, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.