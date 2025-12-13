Bé 13 tuổi ngừng tim, ngừng thở do ngộ độc lá ngón

Ngày 9/12, Trạm Y tế xã Khoen On, liên hệ Trung tâm Y tế Than Uyên (Lai Châu) xin hỗ trợ cấp cứu cho bé 13 tuổi trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim và hôn mê chưa rõ nguyên nhân. Địa điểm cách Trung tâm y tế Than Uyên 30 km, kíp cấp cứu lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình di chuyển, các bác sĩ trao đổi thông tin, chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ trạm y tế thực hiện sơ cứu ban đầu. Gần 40 phút sau, kíp cấp cứu tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh, ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực và sau khoảng 30 phút, trẻ có nhịp tim trở lại, được chuyển ngay về Trung tâm Y tế Than Uyên để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm, bệnh nhi được xác định bị ngộ độc lá ngón - loại độc chất cực nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng. Lần đầu tiên, đơn vị quyết định áp dụng kỹ thuật lọc máu HD để xử lý tình trạng nhiễm toan chuyển hóa và tăng kali máu nặng, trong bối cảnh tiên lượng sống của bệnh nhi rất mong manh.

Sau hơn 3 giờ lọc máu, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, qua được giai đoạn nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi tỉnh táo, tự thở sau khi rút ống nội khí quản, ăn uống bình thường và không để lại di chứng.