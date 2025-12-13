Á hậu đình đám bất ngờ lộ diện sau 1 năm điều trị ung thư vú giai đoạn cuối, thân hình gầy rộc khiến ai cũng giật mình

Á hậu xuất hiện sau một năm điều trị ung thư vú

Á hậu cũng là nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Ngô Văn Hân từng công bố vào năm ngoái rằng ung thư vú của cô tái phát, đồng thời tế bào ung thư đã di căn đến hệ bạch huyết, xương cụt và nhiều vị trí khác trong cơ thể, khiến bệnh chuyển từ giai đoạn đầu sang giai đoạn cuối.

Những hình ảnh mới nhất của Á hậu Ngô Văn Hân (Ảnh: News QQ)

Sau hơn một năm kiên trì điều trị, tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngô Văn Hân được cho là tương đối ổn định. Gần đây, cô phát hành tự truyện cá nhân và ra mắt ca khúc mới mang tên Tái sinh. Đồng thời, Ngô Văn Hân cũng tham gia ghi hình cho một chương trình trò chuyện, chia sẻ về hành trình điều trị ung thư, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Theo những hình ảnh được công bố, vóc dáng của Ngô Văn Hân hiện khá gầy, sụt cân rõ rệt so với trước đây. Sau nhiều đợt hóa trị, tóc của nữ diễn viên đã rụng hoàn toàn.

Ngô Văn Hân cho biết vào đầu năm nay, bệnh tình của cô từng chuyển biến rất nặng. Cô phải nằm viện 16 ngày liên tục, trong tình trạng đau đớn đến mức không thể tự đi lại và phải di chuyển bằng xe lăn. Trong thời gian điều trị nội trú, cô thường xuyên chịu cảm giác đau ở nhiều vị trí trên cơ thể, đồng thời phải thực hiện thủ thuật rút dịch phổi. Sau giai đoạn điều trị này, tình trạng sức khỏe của cô dần được kiểm soát.

Tình trạng sức khỏe của Ngô Văn Hân dần ổn định sau quá trình điều trị



Dù tế bào ung thư đã di căn đến vùng xương cụt, Ngô Văn Hân cho biết cô không muốn phụ thuộc lâu dài vào xe lăn. Sau khi xuất viện, cô kiên trì tập luyện các bài kéo giãn và vận động tay chân tại nhà. Sau vài tháng, nữ diễn viên đã có thể tự đi lại, ra ngoài mà không cần xe lăn hay sự hỗ trợ từ người khác.

Trước đó, khi lần đầu phát hiện mắc ung thư vú, Ngô Văn Hân không công khai thông tin với cả gia đình. Để tránh ảnh hưởng đến công việc, cô từng từ chối đề xuất hóa trị của bác sĩ, do lo ngại tác dụng phụ và tình trạng rụng tóc, và chỉ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tuy nhiên, khoảng hai năm sau, bệnh ung thư tái phát và xuất hiện di căn. Cuối năm ngoái, Ngô Văn Hân bắt đầu hóa trị nhưng từng tạm ngưng do không chịu nổi tác dụng phụ, chuyển sang phương pháp điều trị bằng tế bào. Trong thời gian đó, cô nhiều lần sang Thái Lan để điều trị, ban đầu các chỉ số sức khỏe có cải thiện, song chỉ sau một đến hai tháng lại xuất hiện biến động.

Ngô Văn Hân bắt đầu hóa trị vào năm ngoái

Cuối cùng, nữ diễn viên buộc phải tiếp tục một liệu trình hóa trị mới. Quá trình này đi kèm nhiều tác dụng phụ như rụng tóc, mất ngủ, đau nhức toàn thân, buồn nôn và chán ăn. Đáng chú ý, sau khi ung thư tái phát, Ngô Văn Hân cũng xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Hiện tại, Ngô Văn Hân vẫn tiếp tục tham gia một số hoạt động nghệ thuật trong phạm vi sức khỏe cho phép, đồng thời duy trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Ung thư vú là gì?

Trong bối cảnh nữ diễn viên - á hậu Hong Kong (Trung Quốc) Ngô Văn Hân công khai hành trình điều trị ung thư vú giai đoạn cuối, căn bệnh này tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo các tài liệu y khoa quốc tế, ung thư vú là tình trạng các tế bào bên trong một hoặc cả hai bên vú phát triển mất kiểm soát và có thể lan ra ngoài vú. Khi tế bào ung thư di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể, bệnh được gọi là ung thư vú di căn.

Ảnh minh hoạ

Dấu hiệu và triệu chứng

Khối u ở vùng vú hoặc dưới nách thường là dấu hiệu đầu tiên của ung thư vú, dù người bệnh có thể không cảm nhận rõ bằng tay. Trong nhiều trường hợp, khối u được phát hiện thông qua chụp nhũ ảnh định kỳ. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể không gây triệu chứng rõ ràng.

Một số biểu hiện thường gặp bao gồm xuất hiện khối cứng hoặc vùng mô dày bất thường ở vú hoặc nách, thay đổi kích thước, hình dạng hoặc đường cong của vú, tiết dịch ở núm vú có thể trong hoặc lẫn máu, da vú hoặc núm vú bị lõm, nhăn, bong vảy, viêm đỏ, thay đổi vị trí hoặc hình dạng núm vú, hoặc xuất hiện điểm cứng như viên bi dưới da.

Yếu tố nguy cơ

Giới chuyên môn cho biết chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ung thư vú, song nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số yếu tố không thể kiểm soát gồm tuổi tác, trong đó phụ nữ trên 50 tuổi có nguy cơ cao hơn; chủng tộc, với phụ nữ da màu có tỷ lệ mắc bệnh trước mãn kinh cao hơn; mô vú dày; tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc ung thư vú; và yếu tố di truyền.

Các đột biến gen như BRCA1 và BRCA2 có liên quan đến nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Ngoài ra, các đột biến khác như PTEN, ATM, TP53, CHEK2, CDH1, STK11 và PALB2 cũng được ghi nhận làm tăng nguy cơ, dù mức độ thấp hơn. Bên cạnh đó, tiền sử kinh nguyệt bắt đầu sớm, mãn kinh muộn, từng xạ trị vùng ngực khi còn trẻ, hoặc phơi nhiễm với thuốc DES trong quá khứ cũng là những yếu tố nguy cơ.

Ảnh minh hoạ

Yếu tố có thể kiểm soát

Một số yếu tố liên quan đến lối sống có thể điều chỉnh nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ít vận động, thừa cân sau mãn kinh, chế độ ăn uống không hợp lý, uống rượu bia thường xuyên, sinh con muộn, không cho con bú, hoặc sử dụng liệu pháp hormone kéo dài đều được cho là có liên quan đến nguy cơ ung thư vú.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dù có nhiều yếu tố nguy cơ, phần lớn phụ nữ thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn không mắc bệnh. Ngược lại, khoảng 75% phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú không có yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Phòng ngừa và tầm soát

Việc kiểm soát cân nặng, duy trì hoạt động thể chất, hạn chế rượu bia, cho con bú, hạn chế liệu pháp hormone sau mãn kinh và tuân thủ tầm soát định kỳ được xem là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Các khuyến nghị tầm soát bằng chụp nhũ ảnh khác nhau tùy độ tuổi và tình trạng sức khỏe, song đều nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện sớm.

Ảnh minh hoạ

Đối với những người có nguy cơ cao, bác sĩ có thể đề xuất xét nghiệm gen, tăng tần suất theo dõi, sử dụng thuốc dự phòng hoặc can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp cần thiết.

Trong các trường hợp như của Ngô Văn Hân, việc phát hiện, điều trị và theo dõi ung thư vú thường kéo dài và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh và đội ngũ y tế, nhằm kiểm soát bệnh và duy trì chất lượng cuộc sống.

Nguồn: News QQ, WebMD