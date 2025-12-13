Người bệnh ung thư có nên ăn đường?

Mọi tế bào trong cơ thể, từ não bộ đến hồng cầu, đều cần glucose – nguồn năng lượng quan trọng để duy trì các hoạt động sống. Tế bào ung thư sử dụng glucose nhanh hơn tế bào bình thường, nhưng nếu cắt hoàn toàn đường khỏi chế độ ăn, cơ thể sẽ phải phân giải mỡ và cơ để tạo năng lượng. Hậu quả là suy kiệt, mất cơ, giảm sức đề kháng và ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng hồi phục.

Bệnh nhân ung thư cắt hoàn toàn đường có thể ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng hồi phục. Nguồn: Pinterest.

Chìa khóa không phải là cấm đường tuyệt đối, mà là ăn đường thông minh: lựa chọn nguồn đường tự nhiên và cân đối dưỡng chất trong từng bữa ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo hạn chế tối đa đường tinh luyện từ bánh kẹo, nước ngọt hay siro, đồng thời ưu tiên đường tự nhiên từ trái cây ít ngọt như việt quất, dâu tây, táo xanh, rau củ hay sữa không đường. Khi kết hợp với đạm dễ hấp thu, chất béo lành mạnh vàt xơ, lượng đường được cơ thể hấp thu chậm, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng, vừa giảm áp lực chuyển hóa đường.

Với những bệnh nhân ung thư đang điều trị, ăn uống kém, mệt mỏi hoặc tiêu hóa yếu, việc bổ sung dinh dưỡng cân đối trở thành ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là lúc các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học như Fomeal Omega được nghiên cứu và phát triển bời Orgalife được phát huy hiệu quả. Dạng soup uống giàu protein hoàn chỉnh từ động – thực vật, kết hợp MCTs và chất xơ FOS, không thêm đường tinh luyện, giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất một cách cân đối, hỗ trợ duy trì thể trạng mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa đường.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Omega không bổ sung đường tinh luyện đảm bảo cung cấp năng lượng mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa đường. Nguồn: Orgalife.

Công thức của Fomeal Omega bao gồm protein hoàn chỉnh từ ức gà tươi và các loại đậu, cung cấp 18 axit amin, trong đó có 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đặc biệt, protein được thủy phân thành các chuỗi peptide phân tử nhỏ, giúp cơ thể hấp thu nhanh, hạn chế mất cơ và duy trì chức năng cơ bắp trong quá trình hồi phục.

Bên cạnh đó, sản phẩm bổ sung MCTs, chất xơ tự nhiên từ rau củ quả và FOS, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường tiêu hóa, đồng thời giảm cholesterol xấu. EPA (320 mg/250ml) hỗ trợ tăng cảm giác thèm ăn và giảm viêm. Các chất béo lành mạnh MUFA (Omega 9) và PUFA (Omega 3–6) duy trì chức năng tim mạch.

Điều quan trọng là Fomeal Omega không bổ sung đường tinh luyện, không chứa lactose, đảm bảo cung cấp năng lượng mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa đường. Sản phẩm có thể uống trực tiếp hoặc dùng qua ống thông, thích hợp cho bệnh nhân đang khó ăn, ăn kém, suy nhược cơ thể, cũng như những người cần thay thế bữa ăn hoặc bổ sung dưỡng chất.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Omega đã được chứng minh lâm sàng giúp cải thiện cân nặng, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và giảm triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi ở bệnh nhân ung thư chỉ sau 4 tuần sử dụng. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của sản phẩm trong việc duy trì thể trạng, nâng cao năng lượng, và hỗ trợ phục hồi toàn diện, đặc biệt trong giai đoạn điều trị khó khăn.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học và cân đối, kết hợp nguồn đạm dễ hấp thu, chất béo lành mạnh, chất xơ và vi chất, không chỉ giúp cơ thể duy trì cân nặng và khối cơ, mà còn mang lại cảm giác an tâm, giảm mệt mỏi, cải thiện tinh thần và sức khỏe tổng thể. Khi năng lượng, sức khỏe và tinh thần được duy trì, bệnh nhân ung thư có thể đối mặt với các liệu trình điều trị một cách bền bỉ, hiệu quả và an toàn hơn.

Tóm lại, người bệnh ung thư không cần kiêng đường tuyệt đối, mà nên ăn đường thông minh, chọn nguồn đường tự nhiên, hạn chế tinh luyện và kết hợp cùng protein, chất béo, chất xơ cân đối. Với những ai khó ăn hoặc cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Omega là giải pháp tối ưu, tiện lợi và an toàn, giúp duy trì thể trạng, tăng năng lượng, bảo vệ cơ bắp, tăng sức đề kháng và mang lại sự yên tâm trong hành trình điều trị. Một bữa ăn đúng, đủ dưỡng chất, không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn tiếp thêm sức mạnh và tinh thần để bệnh nhân ung thư vượt qua những ngày khó khăn nhất.