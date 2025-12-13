4 loại cá dễ chứa "ổ sán", chủ sạp bán cũng ngại ăn

Cách đây không lâu, bác Lý (một người làm việc lâu năm tại chợ) quyết định mua cá về bồi bổ cho bản thân và gia đình sau nhiều ngày lao động vất vả. Không ngờ chỉ vài ngày sau bữa ăn đó, cả nhà bác lần lượt phải nhập viện.

Ban đầu, bác Lý nghĩ rằng gia đình bị ngộ độc thực phẩm do ăn đồ thừa. Tuy nhiên, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận nguyên nhân là nhiễm ký sinh trùng từ cá . Kết quả này khiến chính bác Lý, người đã gắn bó với chợ cá hơn nửa đời người, cũng cảm thấy bối rối và khó tin.

Bác từng nghi ngờ người bán cá có hành vi gian dối, nhưng những gì bác sĩ phân tích sau đó đã cho bác một bài học đáng nhớ: không phải con cá nào trông “bình thường” cũng an toàn để ăn .

Theo các chuyên gia, trong số những loại cá quen thuộc hằng ngày, có 4 loại thường mang nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng , đến mức ngay cả người bán cá cũng hạn chế ăn.

1. Cá trê

Cá trê là loại cá ít xương, thịt mềm, từ lâu đã được nhiều người ưa chuộng để kho, nấu canh hay om. Tuy nhiên, môi trường sống của cá trê lại là vấn đề lớn.

Cá trê có khả năng sinh tồn cực mạnh, không chỉ sống được ở sông nước sạch mà còn tồn tại tốt trong ao tù, mương nước thải, thậm chí cống rãnh ô nhiễm. Chính vì vậy, cá trê thường bị xem là một trong những loài cá “bẩn” nhất.

Là loài ăn tạp, cá trê có thể ăn xác thối của đồng loại, rác thải, chất bẩn, thậm chí cả phân hữu cơ. Sống lâu trong môi trường như vậy, cơ thể cá trê dễ tích tụ vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm. Vì thế, khi đi chợ, cá trê thường nằm trong danh sách cần cân nhắc kỹ trước khi mua .

2. Cá rô phi

Nhờ ít xương, thịt dày, mềm và giá rẻ, cá rô phi nhanh chóng trở thành món ăn quen thuộc.

Tuy nhiên, điểm đáng lo là khả năng thích nghi “quá mức” của loài cá này. Cá rô phi có thể sống trong nước ngọt, nước lợ, bùn lầy, thậm chí gần khu xả thải công nghiệp. Chính vì vậy, chúng được nuôi tràn lan để phục vụ lợi nhuận.

Hệ quả là cá rô phi sống trong môi trường ô nhiễm có thể tích tụ kim loại nặng, chất độc và ký sinh trùng , những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân con cá mà còn có nguy cơ đi thẳng vào cơ thể người qua chuỗi thực phẩm.

3. Cá chạch

Cá chạch là loài cá quen thuộc, không vảy, nổi tiếng với khả năng sống dai ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Nhưng cũng chính vì sống chủ yếu trong bùn lầy, nơi giàu chất hữu cơ phân hủy, cá chạch trở thành môi trường lý tưởng cho ký sinh trùng sinh sôi.

Cá chạch hoang dã có thể mang theo nhiều loại vi khuẩn và ký sinh trùng gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Đáng lo hơn, ngay cả khi đã nấu chín kỹ, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng vẫn không hoàn toàn được loại bỏ.

Ngoài ra, ở những vùng nước bị ô nhiễm, cá chạch còn dễ tích tụ kim loại nặng và độc tố. Vì vậy, dù thịt ngon, cá chạch không phải là loại có thể ăn tùy tiện .

4. Lươn

Lươn sống chủ yếu ở vùng nước ấm, có hình dáng trơn dài, không vảy, thường trú ẩn trong bùn đất. Xét về dinh dưỡng, lươn rất giàu DHA, lecithin, vitamin A và các hoạt chất hỗ trợ điều hòa đường huyết, tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, phần lớn lươn sinh sống trong bùn lầy hoặc thậm chí ở nguồn nước ô nhiễm. Nhờ sức sống mạnh mẽ, chúng có thể tồn tại lâu ngay cả khi thiếu nước. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể lươn dễ mang theo nhiều loại ký sinh trùng và vi khuẩn .

Nếu lươn không được làm sạch và chế biến kỹ, ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể người và tồn tại lâu dài, gây ảnh hưởng sức khỏe.

Cách chọn cá an toàn khi đi chợ

Để giảm rủi ro, khi mua cá cần chú ý:

- Quan sát mắt cá : Cá tươi có mắt trong, sáng, không lõm, không đỏ. Mắt mờ, lõm, đục là dấu hiệu cá đã để lâu.

- Xem mang cá : Mang cá tươi có màu đỏ hồng, khép chặt, ít nhớt và trong. Mang xám, nâu, lật ra ngoài là cá không còn tươi.

- Kiểm tra da và vảy : Da cá tươi sáng, sạch, vảy bám chắc. Da nhớt nhiều, xỉn màu, vảy bong tróc là cá đã hỏng.

- Cảm nhận độ đàn hồi : Cá tươi cầm lên chắc tay, thân cứng. Cá mềm nhũn, dính tay thường không còn tươi.

- Quan sát thịt cá : Khi mổ, thịt cá tươi bám chặt vào xương, máu đỏ tươi. Nếu thịt rời rạc, máu sẫm màu, cá có thể đã chết lâu.

Nguồn và ảnh: 163.com