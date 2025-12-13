4 loại cây “nuốt” bụi mịn, lọc không khí tốt nhất: Nhà nào cũng nên trồng 1 cây

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại cây có khả năng hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde, benzene hay các chất tồn dư từ chất tẩy rửa thông qua lá và rễ. Dưới đây là 4 loại cây được đánh giá cao về khả năng “nuốt” bụi mịn và lọc không khí.

1. Trầu bà cẩm thạch

Cây trầu bà cẩm thạch có tác dụng lọc không khí rất tốt (Ảnh minh họa).

Trầu bà cẩm thạch, còn được biết đến với tên gọi trầu bà vàng, là một trong những loại cây trồng trong nhà có khả năng lọc không khí rất tốt. Loài cây này được ghi nhận có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây hại như formaldehyde, benzene và toluene - những chất thường tồn tại trong không gian sống kín.

Ưu điểm lớn của trầu bà cẩm thạch là cực kỳ dễ sống. Cây gần như không cần chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần tưới nước mỗi 7–10 ngày và vẫn phát triển tốt. Nhờ khả năng làm sạch không khí hiệu quả, trầu bà cẩm thạch còn được một startup công nghệ sinh học sử dụng làm nền tảng cho hệ thống lọc không khí sinh học, với hiệu quả được cho là tương đương 30 loại cây khác, Cnet đưa tin.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là trầu bà cẩm thạch không an toàn với thú cưng. Lá và thân cây có chứa độc tố, có thể gây hại nếu chó mèo vô tình nhai hoặc nuốt phải. Vì vậy nên đặt cây ở vị trí ngoài tầm với nếu trong nhà có vật nuôi.

2. Lan ý

Cây lan ý (Ảnh minh họa).

Lan ý được yêu thích nhờ vẻ ngoài thanh lịch với những bông hoa trắng đặc trưng. Cây có khả năng loại bỏ formaldehyde, benzene và cả carbon monoxide trong không khí. Lan ý không cần ánh sáng trực tiếp, phù hợp với căn hộ ít nắng, nhưng cần được tưới nước đều đặn. Với chiều cao có thể đạt khoảng 40 cm, đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách hoặc phòng ngủ.

3. Thường xuân

Thường xuân (Ảnh minh họa).

Theo nghiên cứu của NASA, thường xuân là một trong những loài cây lọc không khí hiệu quả khi trồng trong nhà. Cây có khả năng hấp thụ formaldehyde từ các sản phẩm tẩy rửa gia dụng và còn giúp giảm lượng hạt ô nhiễm lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, giống như trầu bà, thường xuân cũng không an toàn nếu thú cưng hoặc con người ăn phải, nên cần đặt ở vị trí phù hợp.

4. Hoa đồng tiền

Đồng tiền (Ảnh minh họa).

Hoa đồng tiền không chỉ mang lại màu sắc tươi sáng cho không gian sống mà còn có khả năng hấp thụ benzene và trichloroethylene - những hợp chất thường xuất hiện trong dung môi và chất tẩy rửa. Loài cây này cần nhiều ánh sáng tự nhiên và tưới nước thường xuyên, phù hợp với ban công hoặc khu vực gần cửa sổ.

Trồng cây trong nhà không phải là “phép màu” thay thế hoàn toàn máy lọc không khí, nhưng đây là cách đơn giản, tiết kiệm và thân thiện để cải thiện chất lượng không khí. Chỉ cần chọn đúng loại cây và đặt ở vị trí phù hợp, mỗi gia đình đều có thể tạo ra một không gian sống trong lành và dễ chịu hơn mỗi ngày.