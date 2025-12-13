Loại quả nhỏ bé với hương vị chua ngọt đặc trưng, bất ngờ là vị thuốc quý tốt cho sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng đặc biệt, hiếm có

Ở Việt Nam, quất hồng bì chỉ là quả dại, nhưng đây lại là trái cây "vàng" mùa hè của rất nhiều người dân Trung Quốc. Quất hồng bì được Đông y gọi là quả hoàng bì (vỏ vàng) và có thêm những cái tên khác như Hoàng bì tử, hoàng đạn tử, kim đạn tử…

Đông y nghiên cứu về Quất hồng bì rất kỹ, theo tài liệu công bố, thành phần dinh dưỡng của trái cây này khá đặc biệt. Trong 100g có tới 0,60 (ug) Selenium và 226,00 (mg) Kali. Đây là 2 chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng và thiết yếu đối với nhu cầu phát triển của cơ thể.

Về đặc tính, quất hồng bì có tính lạnh, vị chua, với lượng calo khoảng 30,00 kcal (125 kJ)/100g. Vốn được biết đến với nhiều công dụng cụ thể như sinh tân (tạo nước bọt, các nguồn nước/dịch cơ thể), giải khát, chữa hen suyễn, chăm sóc tốt cho dạ dày, thông tiện, loại bỏ khí, tiêu sưng viêm, chăm sóc tốt cho lá lách, giảm đau và điều hòa kinh nguyệt.

Quất hồng bì thích hợp cho cho hầu hết mọi người, đồng thời nó rất tốt cho những nhóm người mắc các bệnh như: chóng mặt, thiếu năng lượng, mệt mỏi, ù tai, những người chân tay nhờn nhớt, da dẻ nhợt nhạt, cảm thấy không đủ khí để thở sau khi hoạt động thể chất, loãng xương, tim đập nhanh…

Những tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh

Giảm ho, tiêu đờm hiệu quả: Quất hồng bì là bài thuốc dân gian trị ho và viêm họng cực kỳ nổi tiếng. Quả có vị chua ngọt, tính hơi ấm, giúp thuận khí, tiêu đờm thấp và chỉ khái (giảm ho). Đặc biệt, tinh dầu tự nhiên chứa trong quả và lá có khả năng kháng khuẩn nhẹ, giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm tình trạng kích ứng và làm lỏng đờm, từ đó cắt giảm các cơn ho dai dẳng. Có thể ngâm quất hồng bì với mật ong hoặc đường phèn, dùng để ngậm hoặc pha nước uống.

Mứt quất hồng bì là một món ăn vặt truyền thống được ưa chuộng ngày Tết. Ảnh: Đạt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích ăn ngon: Quất hồng bì là trợ thủ đắc lực cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Cả quả, hạt và rễ của cây đều có tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hóa nhờ các chất xơ và enzyme tự nhiên. Ngoài ra, nó còn được dùng để chống nôn hiệu quả, đặc biệt trong trường hợp say tàu xe.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa: Quả quất hồng bì là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Quất hồng bì chứa các hợp chất flavonoid giúp trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và lão hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể, hỗ trợ điều hòa hệ miễn dịch, giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Giảm đau và chống viêm: Hạt quất hồng bì có chứa các hợp chất mang lại tác dụng giảm đau và chống viêm, hỗ trợ điều trị các triệu chứng đau nhức, đặc biệt là đau dạ dày và đau bụng co thắt. Các chất chống oxy hóa trong quất hồng bì còn giúp giảm viêm nhiễm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Quất hồng bì cũng có tác dụng thư giãn, giảm stress...

Quất hồng bì có nhiều chất dinh dưỡng cực tốt cho sức khỏe.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Về mặt dinh dưỡng hiện đại, Quất hồng bì chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào, những thành phần này gián tiếp hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách giảm viêm và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Việc bổ sung loại quả này vào chế độ ăn giúp duy trì sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết: Gan là cơ quan quan trọng, chịu trách nhiệm chuyển hóa và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo, rượu bia có thể dẫn đến tình trạng gan bị nhiễm mỡ hoặc suy giảm chức năng gan.

Công dụng của quất hồng bì có khả năng bảo vệ gan, giảm nguy cơ tổn thương gan. Hoạt chất flavonoid trong quất hồng bì có tác dụng chống viêm, giúp giảm áp lực cho gan, hỗ trợ quá trình thải độc và duy trì hoạt động ổn định chức năng gan.

Thúc đẩy sức khỏe làn da: Quất hồng bì đồng thời chứa hàm lượng vitamin C và polyphenol dồi dào, giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, làm mờ nếp nhăn và duy trì làn da tươi sáng. Ngoài ra, vitamin C còn thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da .

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả quất hồng bì và đảm bảo an toàn, cần lưu ý: - Rửa sạch: Cần rửa kỹ quả, đặc biệt là vỏ, trước khi sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có). - Sử dụng đúng cách: Tham khảo ý kiến chuyên gia y học cổ truyền nếu bạn muốn sử dụng quất hồng bì như một vị thuốc đặc trị cho các bệnh lý phức tạp. - Kết hợp: Quất hồng bì ngâm mật ong/đường phèn là cách tốt nhất để bảo quản, vừa tiện dùng, vừa tăng cường hiệu quả trị ho.

(theo vov, laodong)