'Hiểm họa' từ bầu trời mù sương bủa vây TPHCM

Tại hội nghị “Chẩn đoán – Điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng trong thời kỳ chuyển đổi số” diễn ra sáng 13/12, PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã có những cảnh báo về “hiểm họa” sức khỏe từ bầu trời mù sương.
Sương mù thực chất là bụi mịn độc hại
Theo PGS Quang Minh, hệ hô hấp là ‘cửa ngõ’ trực tiếp nhất để các yếu tố gây bệnh từ môi trường xâm nhập vào cơ thể. Khi không khí ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn gia tăng, các hạt này dễ dàng đi qua mũi, họng, xuống phổi và gây tổn thương ngay từ đường hô hấp trên. Thực tế lâm sàng cho thấy, thời gian gần đây, các bệnh lý viêm mũi xoang, viêm họng, viêm thanh quản có xu hướng tăng, không chỉ do thay đổi thời tiết giao mùa mà còn do ô nhiễm không khí kéo dài tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội.
Cộng đồng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân
Trong bối cảnh đó, các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng trên địa bàn TPHCM đang ghi nhận số lượng bệnh nhân gia tăng, đặc biệt ở nhóm thường xuyên di chuyển ngoài đường, làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc tiếp xúc lâu với khói bụi. Dù chưa thể thống kê riêng biệt chính xác số ca bệnh do ô nhiễm không khí, nhưng PGS Quang Minh nhận định, thực tế cho thấy hầu hết các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp đều có xu hướng tăng. Mặc dù sau đại dịch COVID-19, ý thức phòng các bệnh về đường hô hấp của người dân đã cải thiện rõ rệt, đặc biệt là thói quen đeo khẩu trang nơi công cộng và quan tâm hơn đến sức khỏe cá nhân nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn nguy cơ bệnh tật từ vấn nạn ô nhiễm môi trường.