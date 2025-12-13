5 loại cây quen thuộc vô tình trở thành "nam châm" hút chuột vào nhà

Theo các chuyên gia kiểm soát côn trùng và động vật gây hại, chuột không chỉ bị thu hút bởi thức ăn trong nhà bếp mà còn bởi những loại cây ăn quả trồng quanh nhà. Đây là nguyên nhân âm thầm nhưng phổ biến, nhất là tại các gia đình có vườn cây rậm rạp, nhiều bóng mát hoặc ít dọn trái rụng.

Dưới đây là 5 loại cây phổ biến nhất có khả năng thu hút chuột, cùng lý giải vì sao chúng trở thành "nam châm" kéo loài gặm nhấm vào nhà.

Dừa

Chuột bị thu hút bởi cây dừa chủ yếu vì khả năng leo trèo. Chuột rất giỏi leo lên thân dừa để gặm quả non và làm tổ trong tán lá. Những trái dừa non bị chuột khoét thường rơi xuống đất, gây tiếng động vào ban đêm khiến nhiều gia đình lo lắng.

Gốc dừa nếu nhiều lá khô, mục nước hoặc cỏ dại cũng tạo môi trường ẩm tối – nơi chuột dễ ẩn nấp. Đây là lý do các khu vườn trồng nhiều dừa thường gặp chuột hơn bình thường.

Ổi

Ổi chín có mùi thơm dịu vô cùng hấp dẫn với loài gặm nhấm. Chuột thường gặm ổi từ khi còn xanh, và khi trái rụng hoặc bị dơi khoét, chúng càng kéo đến nhiều hơn. Phần tán ổi thấp và rậm là nơi trú ngụ tuyệt vời cho chuột vào ban ngày.

Khu vực gốc cây ổi nếu không được phát quang cỏ dại sẽ trở thành hang ổ tự nhiên. Đây là lý do nhiều gia đình trồng ổi quanh sân nhưng lại hay gặp chuột chạy vào nhà bếp vào ban đêm.

Na

Na là loại quả mềm, dễ ăn nên chuột rất ưa thích. Những trái na chín rụng hoặc nứt do mưa đều là nguồn thức ăn dồi dào cho chuột. Nhiều người trồng na cho biết chuột có thể gặm trái từ khi còn xanh, để lại những vết nhỏ khó nhận ra ban đầu.

Xoài

Xoài là loại cây quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên vào mùa trái chín, xoài rụng xuống gốc rất nhanh, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Trái xoài chín có mùi thơm mạnh, dễ thu hút chuột từ những khu vực lân cận. Chuột thường xuyên gặm xoài rụng hoặc leo lên cây để ăn quả còn non.

Nhiều nhà không để ý quét dọn thường xuyên khiến số lượng chuột gia tăng, kéo theo nguy cơ rắn và các loài săn mồi khác tìm đến.

Mít

Mít chín vốn nổi tiếng có mùi thơm nồng, lan xa. Đây là một trong những mùi hấp dẫn chuột nhất, bởi chuột rất nhạy với thức ăn chứa đường. Trái mít chín nếu bị nứt hoặc rụng xuống sẽ nhanh chóng trở thành "bữa tiệc" của cả chuột, kiến và dơi.

Không chỉ vậy, gốc mít thường nhiều lá mục, vỏ mít gai từ những lần dọn tỉa khiến khu vực này khá rậm rạp. Sự kết hợp giữa thức ăn và nơi trú ẩn khiến chuột hình thành lối sống quanh cây mít, dẫn đến việc chúng dễ dàng xâm nhập vào nhà để tìm thêm thức ăn.

Để hạn chế chuột từ vườn vào nhà, cần lưu ý:

- Thu gom trái rụng mỗi ngày, nhất là vào mùa quả chín.

- Phát quang cỏ dại, dọn lá mục quanh gốc cây.

Việc trồng cây ăn quả trong vườn không phải là nguyên nhân trực tiếp làm chuột xuất hiện, nhưng môi trường mà chúng tạo ra có thể khiến chuột kéo đến. Chỉ cần chú ý vệ sinh và dọn dẹp, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng không gian xanh mà không lo chuột xâm nhập vào nhà.