Lời khuyên cho tất cả những ai hay phơi quần áo trong nhà

Quần áo lâu khô hay có mùi không phải điều quan trọng nhất bạn cần lo lắng khi phơi quần áo trong nhà. Nếu làm điều này thường xuyên, hãy lo cho sức khỏe của bản thân và gia đình mới đúng!

Vào những ngày thời tiết mưa phùn, ẩm ướt hay do diện tích căn hộ chật hẹp, việc treo quần áo ướt ngay trong không gian sống đã trở thành lựa chọn bắt buộc của không ít gia đình. Thậm chí, có những người còn cho rằng máy giặt đã vắt khá khô, nên phơi quần áo trong nhà vừa tiện lại vừa sạch hơn, không bị sương hay bụi bám vào. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà phần lớn chúng ta đều chủ quan bỏ qua.

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Cảnh báo về thói quen này, Giáo sư David Denning cùng các chuyên gia y tế tại Đại học Manchester (Anh) chỉ ra rằng việc phơi một tải quần áo ướt trong phòng kín có thể giải phóng tới 2 lít nước vào không khí, khiến độ ẩm phòng tăng vọt thêm 30%. Sự gia tăng độ ẩm đột ngột này chính là môi trường hoàn hảo để bào tử nấm mốc và mạt bụi sinh sôi bùng nổ, đe dọa trực tiếp đến phổi và đường hô hấp. Chưa kể, phơi quần áo trong nhà sai cách thì quần áo cũng "gặp nguy" và nhiều rủi ro sức khỏe khác.

Những sai lầm tai hại khi phơi quần áo trong nhà

Nhiều người cho rằng chỉ cần quần áo không bốc mùi tức là đã an toàn. Thực tế, hàng loạt thói quen sai lầm khi phơi quần áo trong nhà dưới đây đang âm thầm tích tụ mầm bệnh trong không gian sống của bạn:

1. Phơi quần áo ở nơi kín gió, độ ẩm cao

Đây là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất khi nhiều gia đình vô tư phơi đồ trong nhà tắm hoặc phòng ngủ. Nhà tắm vốn là môi trường ẩm thấp, chứa vô số bào tử nấm mốc ẩn nấp, khiến quần áo lâu khô và dễ bùng phát vi khuẩn Moraxella osloensis gây ngứa ngáy da.

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Trong khi đó, phơi đồ ở phòng ngủ kín gió khiến bào tử nấm mốc Aspergillus fumigatus nhân lên nhanh chóng. Việc hít phải bào tử này suốt 7 đến 8 tiếng mỗi đêm dễ gây nhiễm nấm phổi, viêm xoang mạn tính hay bùng phát các cơn hen suyễn. Dù là phơi trong nhà, bạn cũng cần cố gắng chọn nơi có áng nắng chiếu vào hoặc ít nhất là thoáng gió.

2. Gom quần áo quá dầy, treo sát vào nhau

Vì diện tích sào phơi hạn chế hoặc muốn nhà cửa gọn gàng hơn, nhiều người cố nén hàng chục chiếc áo quần san sát nhau khi phơi trong nhà. Việc không có khoảng trống cho không khí lưu thông khiến nước đọng lâu trong sợi vải, tạo điều kiện cho vi khuẩn tạo mùi hôi, nấm mốc phát triển mạnh mẽ và gây hại sức khỏe.

3. Lạm dụng nước xả vải đậm đặc

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Đa số mọi người nghĩ rằng dội nhiều nước xả vải sẽ giúp quần áo thơm hơn, nhất là với quần áo phơi trong nhà vì chúng dễ có mùi hôi.

Tuy nhiên, các hóa chất tạo mùi và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước xả khi tích tụ trong không khí kín không thể thoát ra ngoài, trực tiếp xông vào đường hô hấp gây kích ứng mắt, cổ họng và đau đầu. Bạn càng lạm dụng thì nguy cơ sức khỏe càng cao.

4. Phơi đồ gần lò sưởi hoặc thiết bị tỏa nhiệt

Đặt giá phơi ngay sát lò sưởi hay quạt sưởi tưởng tốt hóa hại. Thói quen này làm nước bay hơi cực nhanh, đẩy độ ẩm phòng lên mức đỉnh điểm chỉ trong thời gian ngắn. Điều này tạo ra hiện tượng ngưng tụ nước trên tường và trần nhà, hình thành các mảng nấm mốc đen độc hại xung quanh góc phòng. Khi sống trong không gian nấm mốc, hệ hô hấp bị "tấn công" là khó tránh, thậm chí còn tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

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5. Để quần áo phơi nhiều ngày, khô rồi vẫn không chịu cất

Tâm lý chủ quan cho rằng phơi đồ trong nhà là an toàn khiến nhiều người tiện tay để nguyên quần áo trên sào từ ngày này qua ngày khác.

Thực chất, vải vóc khô là miếng bọt biển hút ẩm ngược cực tốt. Việc treo lủng lẳng lâu ngày trong nhà khiến quần áo liên tục hấp thụ hơi ẩm, bụi mịn và các vi khuẩn lơ lửng trong không khí, biến trang phục bẩn trở lại dù bạn chưa hề mặc. Vì vậy, ngay cả khi phơi trong nhà, hãy học cách đảo quần áo cho nhanh khô và cất ngay vào tủ/nơi chứa đồ chuyên dụng ngay sau khi khô nhé.

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Cần lưu ý gì khi phơi quần áo trong nhà?

Nếu hoàn toàn không có ban công hay sân phơi ngoài trời hay trời mưa bão và bắt buộc phải phơi đồ trong nhà, bạn cần lưu ý vài điểu để giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh như:

- Vắt thật kỹ trước khi phơi: Hãy chọn chế độ vắt cực khô tối thiểu 1000 đến 1200 vòng/phút nếu dùng máy giặt hoặc vắt nhiều lần bằng tay để loại bỏ tối đa lượng nước đọng trong sợi vải trước khi treo lên giá.

- Chọn không gian phơi thông thoáng: Tuyệt đối tránh xa phòng ngủ và nhà tắm, gần bếp nấu nhiều dầu mỡ hay nơi có đồ vật tỏa nhiệt lớn. Hãy chọn vị trí gần cửa sổ phòng khách, nơi có ánh sáng tự nhiên và mở hé cửa để không khí lưu thông liên tục.

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- Tạo khoảng cách tối thiểu giữa các móc treo: Giữ khoảng cách giữa các quần áo ít nhất 5 đến 7cm giúp luồng gió len lỏi vào từng sợi vải, rút ngắn thời gian làm khô xuống một nửa. Nếu buộc phải phơi quần áo trong nhà, tốt nhất nên giặt và phơi từng mẻ nhỏ để đảm bảo khoảng cách.

- Tận dụng máy hút ẩm hoặc quạt gió: Đặt một chiếc máy hút ẩm ngay dưới giá phơi đồ là giải pháp tối ưu nhất để duy trì độ ẩm phòng ở mức lý tưởng 40 - 50%. Nếu không có máy hút ẩm, hãy bật quạt máy hướng trực tiếp vào sào đồ để hỗ trợ đẩy hơi ẩm đi xa.