Một người giặt đồ, cả nhà ung thư? Bác sĩ nhắc nhở 4 sai lầm khi giặt đồ ngang "tự đầu độc"

Giặt đồ tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách cũng có thể khiến bản thân bạn và cả gia đình mắc nhiều bệnh tật, thậm chí ung thư.

Chuyên gia độc chất lâm sàng Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, nhiều người cho rằng giặt đồ sai cách chỉ gây hại cho quần áo mà không biết rằng sức khỏe của mình và cả gia đình cũng bị đe dọa.

Nếu không muốn bệnh tật, thậm chí là ung thư “tấn công” thì có 4 thói xấu khi giặt giũ, bà nhắc chúng ta cần bỏ càng sớm càng tốt:

1. Sử dụng quá nhiều hóa chất tẩy rửa

Các sản phẩm giặt tẩy hiện nay thường chứa chất tẩy mạnh và hóa chất như phốt phát, chất hoạt động bề mặt, hương liệu tổng hợp. Khi sử dụng quá nhiều, lượng hóa chất dư thừa bám vào quần áo không được xả sạch sẽ tiếp xúc trực tiếp với da.

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Theo chuyên gia Tan Dunci, các hóa chất này có thể gây kích ứng, mẩn ngứa, viêm da dị ứng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm. Về lâu dài, một số chất như phthalates (thường có trong hương liệu) được biết đến là chất gây rối loạn nội tiết, có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hormone, như ung thư vú hoặc ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, phốt phát dư thừa không chỉ hại sức khỏe mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm suy giảm chất lượng nước sinh hoạt.

2. Để đồ lót qua đêm, giặt chung đồ lót với tất

Việc để đồ lót qua đêm, nhiều ngày mới giặt khiến vi khuẩn và nấm mốc như E.coli, Candida phát triển mạnh. Chúng có thể gây viêm nhiễm vùng kín, viêm đường tiết niệu, và các bệnh phụ khoa. Nếu không xử lý kịp thời, viêm nhiễm kéo dài có thể làm tổn thương tế bào, dẫn đến nguy cơ ung thư cổ tử cung hoặc hậu môn tăng cao.

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Tương tự, nhiều người thường giặt chung đồ lót với tất mà không biết nó nguy hiểm với sức khỏe như thế nào. Tất chứa rất nhiều vi khuẩn, có thể kể đến như Staphylococcus aureus rất dễ lây lan từ tất sang đồ lót, khiến vùng kín dễ bị viêm nhiễm, nấm da. Việc này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa mà còn tạo điều kiện phát triển ung thư cổ tử cung nếu viêm nhiễm kéo dài.

3. Dùng nước quá nóng để giặt đồ

Ít người biết rằng sử dụng nước quá nóng khi giặt đồ dù là giặt tay hay giặt máy có thể làm thay đổi cấu trúc hóa học của các thành phần tẩy rửa, sinh ra các hợp chất độc hại. Những hợp chất này có thể bao gồm amin thơm , là chất có khả năng gây ung thư, thường liên quan đến ung thư bàng quang. Đặc biệt, tiếp xúc lâu dài với các hợp chất độc này qua da hoặc đường hô hấp sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

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Đồng thời, sai lầm này cũng gây hại đến hệ hô hấp. Hơi nước từ quá trình giặt nước nóng kết hợp với hóa chất cũng có thể làm kích ứng đường hô hấp, gây ho, khó thở ở người nhạy cảm hoặc mắc bệnh hen suyễn. Nước quá nóng cũng làm quần áo nhanh bị phai màu, hư hỏng hơn.

4. Không chú trọng vệ sinh dụng cụ giặt đồ

Dù giặt máy hay giặt tay, nếu máy giặt cùng các loại thau, thùng ngâm giặt không được vệ sinh định kỳ thì đều sẽ trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của vi khuẩn, nấm mốc và cặn bẩn tích tụ. Những tác nhân độc hại này dễ dàng bám ngược trở lại quần áo, dẫn đến viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng da hoặc phát sinh mùi hôi ẩm mốc khó chịu. Trong trường hợp nghiêm trọng, các loại vi khuẩn như Staphylococcus aureus hay E. coli bám trên đồ giặt có thể xâm nhập gây nhiễm trùng toàn thân, đặc biệt nguy hiểm với những người suy giảm miễn dịch.

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Nguy hiểm hơn, chuyên gia Tan Dunci nhắc nhở rằng một số loại nấm mốc sinh sôi trong môi trường ẩm ướt của máy giặt hay thau, thùng giặt lâu ngày không cọ rửa có thể sản sinh ra độc tố mycotoxin, một tác nhân gây ung thư đã được chứng minh. Việc cọ rửa thau chậu sạch sẽ, kết hợp vệ sinh máy giặt hàng tháng bằng dung dịch chuyên dụng và giữ cho các dụng cụ giặt giũ luôn khô thoáng sau mỗi lần sử dụng là điều rất quan trọng để loại bỏ rủi ro này.