Một người rửa bát, cả nhà ung thư? Bác sĩ nhắc nhở 5 sai lầm khi rửa bát đang "gieo rắc" bệnh tật

Một việc đơn giản, quen thuộc như rửa bát hóa ra lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ung thư đến thế!

Bác sĩ Huang Xuan, chuyên khoa phổi và hồi sức cấp cứu (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, một số thói quen hàng ngày tưởng chừng như nhỏ bé, vô hại lại có thể đang âm thầm đẩy con người đến bờ vực của bệnh ung thư. Rửa bát cũng không ngoại lệ.

Rửa bát là công việc nhà bếp hàng ngày, rất quen thuộc và đơn giản tới mức ít ai để ý rằng nó có thể âm thầm "nuôi" bệnh ung thư nếu làm sai cách. Dưới đây là 5 thói quen rửa bát được coi là "sát thủ vô hình" mà bạn hoặc gia đình bạn cần bỏ ngay:

1. Xếp chồng bát đĩa đã sử dụng mà không rửa sạch ngay

Nhiều người có thói quen xếp bát đĩa, đũa đã dùng xong vào bồn rửa, nhất là vàob những ngày thu đông khi thời tiết lạnh hơn. Lúc này, cặn bám trên bộ đồ ăn sẽ lên men nhanh chóng trong môi trường nhiệt độ cao và trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn, nấm mốc.

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu cho thấy rằng sự tích tụ dầu mỡ và cặn trên bát đĩa của bạn thậm chí có thể dẫn đến việc sản sinh ra độc tố nấm mốc, chẳng hạn như aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh.

Do đó, bạn nên cố gắng rửa bát đĩa ngay sau bữa ăn và tránh ngâm lâu. Sử dụng nước nóng và lượng chất tẩy rửa thích hợp để làm sạch kỹ lưỡng.

2. Lạm dụng nước rửa bát

Không ít người cho rằng sử dụng nhiều nước rửa bát có thể nâng cao hiệu quả làm sạch. Tuy nhiên, bác sĩ Huang Xuan cảnh báo, nếu không rửa kỹ, các thành phần hóa học trong nước rửa bát có thể còn sót lại trên bề mặt bộ đồ ăn. Việc sử dụng lâu dài có thể gây tổn thương gan và tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, nước rửa bát kém chất lượng có thể chứa quá nhiều chất phụ gia hóa học, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Vì vậy, hãy làm theo hướng dẫn của sản phẩm về cách sử dụng và rửa kỹ bằng nước sạch sau khi vệ sinh. Hãy chọn những nhãn hiệu sản phẩm nước rửa bát thông dụng và tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng.

3. Không thay đổi dụng cụ lau, rửa bát thường xuyên

Đừng sử dụng cùng một loại khăn lau bát đĩa hoặc miếng bọt biển quanh năm. Trong quá trình sử dụng, nó sẽ hấp thụ một lượng lớn dầu mỡ và cặn thức ăn, đồng thời vì ướt lâu ngày nên nó tạo ra một môi trường đặc biệt tốt cho sự phát triển của vi khuẩn.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu, số lượng vi khuẩn phát triển trên dụng cụ vệ sinh bát đĩa đã được sử dụng trong một thời gian có thể lên tới hàng trăm triệu. Khi chúng ta sử dụng nó, vi khuẩn sẽ liên tục được đưa vào bộ đồ ăn, con số trên sẽ tiếp tục tăng gấp nhiều lần.

Các vi khuẩn phổ biến như salmonella và E. coli có thể sinh sôi trên bề mặt dụng cụ vệ sinh, làm tăng nguy cơ viêm dạ dày ruột và ung thư.

Vì vậy, chúng ta nên có ít nhất 2 dụng cụ vệ sinh, dùng luân phiên mỗi cái trong 1 tuần rồi đem đi vệ sinh, làm sạch trước khi dùng lại. Nên thay mới sau khoảng 2-3 tháng sử dụng. Đồng thời, khi lựa chọn dụng cụ rửa bát đĩa, bạn có thể cân nhắc lựa chọn những sản phẩm dễ lau chùi, giặt và phơi khô thường xuyên để giảm sự phát triển của vi khuẩn.

4. Không vệ sinh đáy bát cẩn thận

Khi rửa bát, hầu hết mọi người chỉ chú trọng làm sạch bề mặt bên trong của bát mà bỏ qua phần đáy và thành bát, nơi cặn bẩn có xu hướng tích tụ. Khi xếp chồng lên nhau, đáy bát không sạch có thể chuyển chất bẩn sang bát tiếp theo, gây lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, những chất cặn này còn tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt.

Giải pháp lúc này là khi rửa bát đĩa, chú ý lau thật sạch đáy và mép bát. Sử dụng khử trùng bát đĩa ở nhiệt độ cao thường xuyên để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

5. Đặt bát đĩa ướt và đũa trực tiếp vào tủ/kệ sau khi rửa bát

Ảnh minh họa

Nhiều gia đình cất bát đĩa vào tủ mà không lau khô sau khi rửa. Môi trường ẩm ướt là môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển, đặc biệt, đũa gỗ dễ bị nấm mốc trong điều kiện ẩm ướt, thậm chí có thể sản sinh ra aflatoxin, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Vì thế, đặt bát đĩa ăn đã rửa sạch ở nơi thoáng gió để làm khô hoặc lau khô bằng khăn sạch trước khi mang cất. Tránh cất giữ bát đĩa chưa khô ráo trong tủ kín là việc bạn nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Health LTN, Family Doctor