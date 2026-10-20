Nam giới tuổi thọ ngắn thường có 4 điểm chung mỗi khi thức dậy buổi sáng: Cái thứ 2 nhiều người tưởng tốt

Có những thói quen bình thường vô hại, thậm chí là tốt nhưng khi làm vào buổi sáng, nhất là khi bụng đói thì không khác nào tàn phá sức khỏe, tự cắt ngắn tuổi thọ.

Buổi sáng là thời điểm nhịp sinh học của cơ thể bắt đầu khởi động lại, từ nhịp tim, huyết áp cho đến nồng độ hormone. Tuy nhiên, do áp lực công việc, thói quen thức khuya hoặc những hiểu lầm trong việc chăm sóc sức khỏe, rất nhiều nam giới đang duy trì những thói quen xấu ngay khi vừa rời khỏi giường.

Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, việc lặp đi lặp lại những sai lầm vào đầu ngày này chính là điểm chung tai hại khiến thể trạng phái mạnh suy giảm nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và trực tiếp bào mòn tuổi thọ. Đặc biệt là 4 thói quen phổ biến, thường gặp ở các nam giới có tuổi thọ ngắn sau đây:

1. Ăn bữa sáng nhiều đường và tinh bột

Những bữa sáng giàu tinh bột tinh chế (bánh mì trắng, xôi, bún, phở) và đường tuy mang lại năng lượng tức thì nhưng lại khiến chỉ số đường huyết đầu ngày của nam giới tăng vọt đột ngột. Ngay sau đó, cơ thể phải tiết ra một lượng lớn insulin để xử lý dồn dập dư lượng đường này, dẫn đến hiện tượng tụt đường huyết phản ứng. Hệ quả là phái mạnh rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải và giảm khả năng tập trung chỉ sau vài giờ làm việc.

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Nghiên cứu kéo dài 16 năm trên hơn 26.000 nam giới được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (Circulation) do Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) thực hiện cho thấy, những người duy trì chế độ ăn gây biến động đường huyết thất thường có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn hẳn so với nhóm có chế độ ăn ổn định. Bên cạnh đó, nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv (Israel) cũng chỉ ra rằng việc nạp quá nhiều đường và tinh bột nhanh vào bữa sáng làm gia tăng tình trạng kháng insulin, thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng và đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 ở nam giới.

Để xây dựng một bữa sáng lành mạnh, phái mạnh nên ưu tiên kết hợp tinh bột phức hợp với chất xơ, đạm và vitamin. Các thực phẩm như trứng, khoai lang, ngũ cốc nguyên cám, sữa chua không đường, các loại hạt và rau xanh là sự lựa chọn tối ưu giúp cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể.

2. Tập thể dục mạnh khi bụng đói

Luyện tập thể thao là giải pháp hàng đầu để kéo dài tuổi thọ, nhưng vận động cường độ cao khi bụng đang hoàn toàn trống rỗng ngay sau khi thức dậy lại là "cái bẫy" nguy hiểm đối với nam giới.

Sau một đêm dài nghỉ ngơi 7 - 8 tiếng, cơ thể đang ở trạng thái thiếu hụt năng lượng và cô đặc máu. Việc vận động mất nhiều sức ngay lúc này buộc cơ thể phải phân hủy protein mô cơ để tạo năng lượng, đồng thời làm tăng nhịp tim và áp lực lên thành mạch máu đột ngột khi chưa được bổ sung đủ nước. Theo các phân tích về sinh lý học thể thao, điều này dễ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, tụt huyết áp, chóng mặt, co cứng cơ, thậm chí làm tăng nguy cơ bùng phát các biến chứng tim mạch cấp tính như đột quỵ hay tiêu cơ vân ở nam giới có tiền sử bệnh lý âm thầm.

Thay vì gắng sức với các bài tập nặng vào sáng sớm, phái mạnh nên uống một ly nước ấm, có thể ăn nhẹ một lát bánh mì hoặc chuối và ưu tiên các hình thức vận động vừa sức như đi bộ, đạp xe hay yoga để khởi động cơ thể nhẹ nhàng.

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3. Uống cà phê khi bụng đói hoặc dùng cà phê thay thế bữa sáng

Nhiều nam giới có thói quen uống ngay một ly cà phê đậm đặc khi vừa ngủ dậy hoặc dùng cà phê để thay thế hoàn toàn bữa ăn sáng.

Theo bác sĩ tim mạch Michael Mosley (Anh) cùng các công trình nghiên cứu về nội tiết công bố trên tạp chí Psychosomatic Medicine, việc nạp caffeine khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng sẽ kích thích tuyến thượng thận giải phóng dồn dập các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline. Sự gia tăng đột ngột của các hormone này không chỉ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit sinh ra viêm loét, mà còn gây rối loạn khả năng dung nạp đường của cơ thể, làm tăng huyết áp và khiến tinh thần dễ rơi vào trạng thái hồi hộp, lo âu trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày.

Thời điểm uống cà phê tối ưu nhất là từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng (khoảng 90 phút sau khi thức dậy), khi nồng độ cortisol tự nhiên đã giảm bớt. Nam giới nên dùng cà phê nguyên chất, hạn chế đường và sữa để tận dụng tối đa đặc tính chống oxy hóa và bảo vệ hệ tim mạch.

4. Nhịn ăn sáng

Bỏ qua bữa sáng là thói quen cực kỳ phổ biến ở nam giới do thức dậy muộn hoặc bận rộn công việc, đôi khi đơn giản là cho rằng bữa ăn này không quan trọng.

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Tác hại của thói quen này đã được chứng minh rõ ràng qua nghiên cứu công bố trên ấn phẩm Proceedings of the Nutrition Society của Đại học Bang Ohio (Mỹ). Phân tích dữ liệu y tế từ hơn 30.000 người trưởng thành cho thấy, những người có thói quen bỏ bữa sáng bị thiếu hụt nghiêm trọng các vi chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, vitamin C, sắt và chất xơ so với những người ăn uống đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc nhịn ăn sáng khiến axit dạ dày tích tụ gây tổn thương niêm mạc, làm chậm tốc độ trao đổi chất và khiến cơ thể có xu hướng nạp quá đà thực phẩm giàu chất béo vào các bữa tiếp theo. Hệ quả là nam giới đối mặt với nguy cơ béo phì, sỏi túi mật, suy giảm miễn dịch và gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch mãn tính. Duy trì một bữa sáng cân bằng, vừa đủ dưỡng chất chính là yếu tố then chốt giúp nam giới bảo vệ sức khỏe toàn diện và kéo dài tuổi thọ.