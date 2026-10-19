Những người giỏi "chuyện ấy" thường có 8 đặc điểm này: Không phải ai trẻ khỏe cũng có đủ

Tuổi trẻ và thể lực tốt chưa chắc quyết định chất lượng “chuyện ấy”. Theo chuyên gia, những người duy trì được sự viên mãn khi lớn tuổi thường có 8 điểm chung đáng chú ý.

Nói đến một đời sống chăn gối tốt, nhiều người thường nghĩ ngay tới tuổi trẻ, sức khỏe hay ngoại hình. Thực tế, những yếu tố này chỉ là một phần của câu chuyện. Ham muốn, hormone, cơ thể và khả năng “lên đỉnh” đều có thể thay đổi theo tuổi tác. Nhưng theo HuffPost, không ít người vẫn duy trì, thậm chí cảm thấy hài lòng hơn với “chuyện ấy” khi lớn tuổi.

Nhà tình dục học, chuyên gia trị liệu mối quan hệ Sofie Roos, cho rằng sự khác biệt thường nằm ở 8 đặc điểm dưới đây.

1. Có thái độ tích cực với sự thay đổi trong “chuyện ấy”

Người có thái độ tích cực với sự thay đổi trong “chuyện ấy” thường có đời sống chăn gối viên mãn (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia Sofie Roos, những người có đời sống chăn gối tốt khi lớn tuổi thường không coi tuổi tác là dấu chấm hết.

“Những người vẫn có đời sống chăn gối viên mãn khi lớn tuổi thường là những người có tâm lý cởi mở, chấp nhận những thay đổi của cơ thể và chủ động tìm hiểu điều gì khiến bản thân cảm thấy thoải mái, hứng thú ở hiện tại”, nữ chuyên gia nói.

Điều đó bao gồm chấp nhận ham muốn và nhu cầu cơ thể có thể khác trước, thay vì cố duy trì mọi thứ giống thời trẻ.

2. Giao tiếp thẳng thắn với bạn đời

Nhu cầu “chuyện ấy” có thể thay đổi theo thời gian. Nếu cả hai đều mặc định đối phương vẫn thích những điều cũ, khoảng cách rất dễ xuất hiện. Chuyên gia Roos khuyên các cặp đôi tạo môi trường mà cả hai có thể chia sẻ mong muốn, giới hạn hay những thay đổi của cơ thể mà không cảm thấy bị phán xét.

“Đừng bắt nhau phải đọc suy nghĩ của đối phương”, chuyên gia Roos nói.

3. Sẵn sàng thay đổi

Tuổi tác có thể khiến một số người cần nhiều thời gian hơn để hưng phấn hoặc cần hình thức kích thích khác trước. Theo chuyên gia Roos, những người linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh thường dễ tìm được cách thân mật phù hợp hơn thay vì cố bám vào một “công thức” duy nhất.

4. Chăm sóc sức khỏe nhưng không ám ảnh chuyện trẻ mãi

Thuốc men, thay đổi hormone hay các vấn đề như viêm khớp đều có thể ảnh hưởng đến đời sống chăn gối.

Tuy nhiên, chuyên gia Roos nhấn mạnh: “Một đời sống chăn gối tuyệt vời không nằm ở việc giữ cho cơ thể mãi trẻ, mà là hiểu được những nhu cầu mới và đang thay đổi của chính mình”.

Ăn uống lành mạnh, vận động, ngủ đủ và duy trì các mối quan hệ xã hội đều có ích cho sức khỏe tổng thể. Nếu bệnh lý hoặc thuốc đang sử dụng ảnh hưởng rõ rệt tới đời sống chăn gối, nên trao đổi với bác sĩ.

5. Coi trọng sự gần gũi về cảm xúc

Coi trọng sự gần gũi về cảm xúc là yếu tố quan trọng trong đời sống đôi lứa (Ảnh: GoodRx)

Khi lớn tuổi, cảm giác được yêu thương, tin tưởng và trân trọng có thể ngày càng đóng vai trò lớn trong ham muốn.

“Được nhìn thấy và được trân trọng thực sự có thể làm nên điều kỳ diệu cho ham muốn của chúng ta”, chuyên gia Roos nói.

Bởi vậy, chất lượng mối quan hệ bên ngoài phòng ngủ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến những gì diễn ra bên trong.

6. Không quá nặng nề chuyện phải ‘thể hiện’

Theo chuyên gia Roos, đây là một điểm chung rất rõ ở những người lớn tuổi hài lòng với đời sống chăn gối.

Họ không mặc định “chuyện ấy” bắt buộc phải diễn ra theo một khuôn mẫu nhất định, hay nhất thiết kết thúc bằng cực khoái.

“Những người không đặt nặng chuyện ‘chuyện ấy’ phải diễn ra theo một khuôn mẫu nhất định, mà chú trọng vào cảm giác thoải mái và phù hợp với cả hai, thường có đời sống chăn gối viên mãn hơn”, bà cho biết.

7. Luôn giữ sự tò mò

Tò mò không đồng nghĩa với phải thử những điều quá mới lạ. Theo chuyên gia Roos, đôi khi chỉ cần nói ra một mong muốn chưa từng chia sẻ, thay đổi không gian, phá bỏ một thói quen đã trở nên nhàm chán hoặc thử một cách tạo hứng thú khác cũng đủ làm mới trải nghiệm.

Điểm quan trọng là hai người đều cảm thấy thoải mái và tôn trọng giới hạn của nhau.

8. Có sức khỏe tốt

Sức khỏe, stress, chất lượng mối quan hệ và hoàn cảnh sống ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian cũng như năng lượng dành cho chuyện chăn gối.

Chuyên gia Roos thừa nhận có người thuận lợi hơn người khác. Tuy nhiên, bà cũng gặp không ít trường hợp dù sức khỏe hoặc hoàn cảnh không lý tưởng vẫn có đời sống chăn gối viên mãn hơn những người “trên lý thuyết” có nhiều lợi thế.

Điểm khác biệt nằm ở việc họ không coi sự thân mật là điều hiển nhiên mà chủ động chăm sóc nó.

Vì thế, “giỏi chuyện ấy” không đơn giản là khỏe, trẻ hay có kỹ năng. Khả năng trò chuyện, thích nghi, tôn trọng cơ thể, giảm áp lực thành tích và duy trì sự tò mò mới là những yếu tố giúp đời sống chăn gối bền vững hơn theo thời gian.

Nguồn: HuffPost