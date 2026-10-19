Ăn trứng gà luộc mỗi sáng suốt 1 năm, người phụ nữ 63 tuổi bất ngờ khi đi khám

Người phụ nữ 63 tuổi kiên trì ăn 1 quả trứng gà luộc mỗi sáng. Thói quen đơn giản ấy được bà duy trì đều đặn suốt 1 năm. Khi đến bệnh viện tái khám, nữ bệnh nhân Trung Quốc vô cùng ngỡ ngàng khi cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm.

Bà Lý Mẫn năm nay 63 tuổi (sống tại Sơn Đông, Trung Quốc). Hơn 1 năm trước, bà từng đứng ngồi không yên khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy bà bắt đầu bị tăng mỡ máu đi kèm tình trạng gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ.

Dù bác sĩ trấn an rằng bệnh chưa ở giai đoạn nguy hiểm và hoàn toàn có thể kiểm soát nếu thay đổi lối sống, bà vẫn vô cùng lo lắng.

Ảnh minh họa.

Quyết tâm cải thiện sức khỏe, bà Lý lập tức lao vào tìm hiểu các phương pháp cải thiện chế độ ăn uống. Thay vì tìm đến những liệu pháp đắt đỏ, bà quyết định cắt giảm toàn bộ thực phẩm chiên rán ngập dầu mỡ. Người phụ nữ chọn cách chế biến thanh nhạt bằng phương pháp hấp luộc. Đặc biệt, đúng 7h sáng mỗi ngày, bà đều kiên trì ăn chuẩn xác 1 quả trứng gà luộc.

Thói quen đơn giản ấy được bà duy trì đều đặn suốt 1 năm không nghỉ một buổi nào. Mới đây, khi quay trở lại bệnh viện tái khám, chính bà Lý cũng phải ngỡ ngàng khi cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm.

Chỉ số mỡ máu vốn từng vượt ngưỡng nay đã hạ về mức an toàn. Bất ngờ hơn cả, hình ảnh siêu âm cho thấy tình trạng gan nhiễm mỡ của bà đã cải thiện rõ rệt, mô gan phục hồi vô cùng khả quan.

Cầm kết quả trên tay, bà Lý không giấu nổi sự vui mừng và chia sẻ với cả nhà rằng chính nhờ việc duy trì ăn 1 quả trứng luộc vào buổi sáng cùng lối ăn uống thanh nhạt đã giúp bà cải thiện sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Lý giải về trường hợp của bà Lý, bác sĩ Phan Lâm Lợi, Bệnh viện Nhân dân số 2 Liêu Thành (Sơn Đông, Trung Quốc) cho biết trứng gà là "thực phẩm vàng" cho sức khỏe tim mạch và lá gan nếu biết sử dụng đúng cách. Trứng cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào bao gồm vitamin A, B, D, E, K cùng omega 3, kẽm và đặc biệt là choline.

Bác sĩ Phan cho biết, nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ ra rằng những người duy trì ăn từ 4 đến 7 quả trứng mỗi tuần sở hữu nồng độ ApoA1 cao hơn hẳn. Đây là thành phần cốt lõi của cholesterol tốt HDL. Đồng thời, lượng cholesterol xấu LDL ở nhóm người này lại giảm đi đáng kể. Nhờ đó, thói quen ăn trứng giúp điều hòa mỡ máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch hiệu quả.

Ảnh minh họa.

"Thành phần choline trong quả trứng đóng vai trò cực kỳ then chốt đối với người bị gan nhiễm mỡ. Choline đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển chất béo ra khỏi gan, ngăn ngừa tình trạng ứ đọng mỡ tại tế bào gan và làm giảm lượng cholesterol xấu.

Bên cạnh đó, hoạt chất lecithin có sẵn trong trứng gà hoạt động như một chất điều hòa cholesterol tự nhiên. Lecithin hỗ trợ phân tách cholesterol, ngăn chặn chúng tích tụ trong mạch máu và mô gan, từ đó thúc đẩy đào thải các thành phần chất béo có hại ra khỏi cơ thể", vị bác sĩ giải thích thêm.

Tuy nhiên, bác sĩ Phan cảnh báo mọi người không nên thần thánh hóa bất kỳ một loại thực phẩm riêng lẻ nào. Việc chỉ ăn mỗi trứng gà mà bỏ qua các yếu tố sinh hoạt khác hoặc ăn quá nhiều trứng sẽ không thể tạo ra kỳ tích cho sức khỏe mà còn có thể gây hại.