Cụ ông 111 tuổi vẫn thích ăn đường, uống rượu, tiết lộ 2 bí quyết sống thọ

Ở tuổi 111, một cụ ông người Trung Quốc vẫn thích ăn ngọt, uống rượu, từng hút thuốc lá nhiều năm nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và tiết lộ hai bí quyết sống thọ khiến nhiều người tò mò.

Những năm gần đây, trên thế giới, không ít người sống thọ vượt mốc 100 tuổi với những câu chuyện và bí quyết trường thọ khác nhau. Có người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, chăm vận động, trong khi một số người lại có những thói quen sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ. Trường hợp cụ ông Zhan Changcheng, 111 tuổi ở Trung Quốc, là một ví dụ điển hình khi vẫn giữ sở thích ăn ngọt, uống rượu nhưng cho rằng bí quyết sống lâu nằm ở việc giữ tinh thần vui vẻ và sống sạch sẽ.



Ở tuổi 111, cụ ông Zhan Changcheng (Trung Quốc) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và duy trì nhiều thói quen đặc biệt, trong đó có sở thích ăn ngọt và uống một ít rượu mỗi ngày. Theo gia đình, bí quyết sống lâu của cụ nằm ở hai điều giản dị: giữ tinh thần vui vẻ và chú trọng vệ sinh cá nhân. Ảnh: Mirror.

Sinh ngày 17/3/1914 tại làng Wanyao, phía nam Thượng Hải, cụ Zhan Changcheng đã trải qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động lịch sử. Hiện cụ có 9 người con, gồm 3 con trai và 6 con gái, ở độ tuổi từ 59 đến 82. Bốn thế hệ trong gia đình vẫn sống quây quần, cùng chăm sóc cụ trong cuộc sống hằng ngày.

Theo người con trai Zhan Yingtong, dù đã vượt ngưỡng 100 tuổi, cha ông vẫn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh và ngoại hình. Cụ có thói quen thức dậy lúc 5h mỗi sáng, đánh răng 3 lần mỗi ngày và đi dạo quanh vườn để tận hưởng không khí trong lành, ánh nắng ban mai.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cụ Zhan rất thích đồ ngọt. Hầu như món ăn nào cũng phải có vị ngọt, kể cả cơm trắng. Con dâu cụ, bà Cai Alu, kể rằng có lần cụ còn phàn nàn vì món ngũ cốc chưa đủ ngọt.

Theo gia đình, lượng đường sử dụng mỗi tháng vào khoảng 3-4kg. Dù có sở thích ăn ngọt, cụ được cho là vẫn duy trì các chỉ số sức khỏe ổn định qua những lần kiểm tra. Tuy nhiên, đây là đặc điểm riêng của cá nhân cụ, không đồng nghĩa với việc ăn nhiều đường có lợi cho tuổi thọ.

Bên cạnh đồ ngọt, cụ Zhan còn duy trì thói quen uống một ít rượu mỗi ngày. Trước đây, cụ từng hút thuốc lá nhiều nhưng đã bỏ thuốc sau khi được gia đình thuyết phục. Dù vậy, cụ vẫn mang theo một gói thuốc trong túi để tặng những người gặp trên đường, như một thói quen từ thời trước.

Trong hơn 50 năm, cụ Zhan gắn bó với nghề đan tre, trở thành người thợ lành nghề và truyền nghề cho nhiều học trò. Đến nay, cụ vẫn giữ liên lạc với 3 người bạn cũ cùng huyện, những người có chung niềm đam mê với nghề thủ công truyền thống.

Theo gia đình, cụ Zhan không có nhu cầu hưởng thụ xa hoa. Người con trai cho biết cha mình luôn hài lòng với những điều bình dị nhất: một bát cơm trắng, một bình nước và cuộc sống yên ổn bên người thân.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, cụ nhấn mạnh 2 điều: giữ tâm trạng vui vẻ và sống sạch sẽ. Những thói quen như thức dậy sớm, chăm sóc bản thân, đi dạo và duy trì các mối quan hệ bạn bè cũng góp phần tạo nên nhịp sống đều đặn của cụ.

Tại làng Wanyao, nơi cụ sinh ra, có 22 người trên 90 tuổi, trong đó 2 người đã vượt mốc 100 tuổi. Theo thông tin được bài báo dẫn lại từ Mirror, cụ Zhan từng được ghi nhận là một trong những người cao tuổi nhất Trung Quốc.

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Bí quyết sống của cụ Zhan cho thấy tuổi già có thể gắn liền với sự giản dị, tinh thần lạc quan và sự chăm sóc tận tình của gia đình. Dù vậy, không nên xem việc ăn nhiều đường hay uống rượu là bí quyết trường thọ. Các chuyên gia y tế khuyến nghị hạn chế đường bổ sung, tránh thuốc lá và không bắt đầu uống rượu vì mục đích cải thiện sức khỏe.

Ở tuổi 111, điều đáng chú ý nhất trong cuộc sống của cụ Zhan có lẽ không nằm ở những thói quen ăn uống khác thường, mà ở tinh thần mãn nguyện, nếp sinh hoạt ổn định và sự gắn bó bền chặt với gia đình, bạn bè.