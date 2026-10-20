Người đàn ông 53 tuổi bật khóc hối hận khi phát hiện ung thư trực tràng: Cơ thể cảnh báo mà không chú ý

Người đàn ông 53 tuổi bàng hoàng khi nhận chẩn đoán ung thư trực tràng. Điều khiến ông hối hận là cơ thể đã phát đi những tín hiệu cảnh báo từ trước nhưng ông không nhận ra.

Ông Trương năm nay 53 tuổi. Hai tháng trước, ông nhận thấy việc đại tiện có dấu hiệu bất thường: Mỗi ngày phải vào nhà vệ sinh 3-4 lần, phân lỏng, không thành khuôn và có lẫn một ít máu. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên mua men vi sinh về uống, đồng thời sử dụng thuốc đặt hậu môn để điều trị bệnh trĩ. Tuy nhiên, tình trạng không hề cải thiện.

Một tháng sau, ông Trương càng khó chịu hơn. Ông thường xuyên có cảm giác muốn đi đại tiện nhưng không thể đi hết phân, tình trạng đi ngoài ra máu cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, ông còn cảm thấy đau tức vùng hậu môn, bụng chướng và đau âm ỉ. Điều khiến ông lo lắng hơn cả là gần đây cân nặng giảm rõ rệt, mất 3 kg, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thiếu sức lực và đôi khi bị sốt nhẹ.

Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện. Thăm khám trực tràng bằng tay, bác sĩ sờ thấy một khối cứng có kích thước khoảng 4 cm, nằm cách hậu môn 5 cm. Kết quả nội soi đại trực tràng và xét nghiệm giải phẫu bệnh sau đó xác nhận ông mắc ung thư trực tràng.

Ngay khi biết kết quả, ông Trương vô cùng hối hận. Hóa ra, những triệu chứng xuất hiện trước đó đều có thể liên quan đến căn bệnh ung thư trực tràng mà ông không nhận ra.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới cũng như tại Trung Quốc, đồng thời là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới. (Ảnh: Healthway Medical)

Theo số liệu mới nhất do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế công bố trước đó, năm 2022, thế giới ghi nhận khoảng 1,92 triệu ca ung thư đại trực tràng mới và 904.000 ca tử vong do căn bệnh này. Tại Trung Quốc, số ca mắc mới và tử vong lần lượt là 517.000 và 240.000, chiếm gần một phần tư tổng số ca mắc và tử vong do ung thư đại trực tràng trên toàn cầu.

Đáng lo ngại hơn, căn bệnh này đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ tuổi. Một nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2000-2013, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm ở người Trung Quốc dưới 50 tuổi tăng 22%. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đến năm 2030, nhóm bệnh nhân trẻ và trung niên tại Trung Quốc có thể chiếm lần lượt 11% số ca ung thư đại tràng và 23% số ca ung thư trực tràng.

“3 tăng, 2 đau” cảnh báo ung thư đại trực tràng

Đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón là những biểu hiện đường ruột khá phổ biến nên nhiều người thường không chú ý. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, mọi người cần cảnh giác và đi khám để tìm nguyên nhân.

Các chuyên gia nhấn mạnh ung thư đại trực tràng không phải lúc nào cũng diễn tiến hoàn toàn âm thầm. Khi xuất hiện nhóm dấu hiệu được mô tả là “3 tăng, 2 đau”, người bệnh cần đặc biệt lưu ý.

Số lần trung tiện tăng bất thường

Nếu đột nhiên xì hơi nhiều hơn bình thường hoặc khí có mùi thối bất thường, bạn nên chú ý đến những thay đổi này.

Khi khối u đường ruột phát triển nhanh, các mô hoại tử, loét và máu tích tụ có thể bị vi khuẩn đường ruột phân hủy, tạo ra khí có mùi rất khó chịu. Ngoài ra, trong giai đoạn khối u chưa làm tắc hoàn toàn lòng ruột, nhu động ruột có thể tăng lên nhằm đẩy các chất bên trong ra ngoài, khiến số lần trung tiện tăng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu khối u tiếp tục phát triển và gây tắc ruột, người bệnh có thể không trung tiện được, kèm theo chướng bụng nghiêm trọng.

Số lần đại tiện tăng bất thường

Khi khối u xuất hiện trong ruột, nó có thể kích thích niêm mạc đường ruột, khiến người bệnh thường xuyên buồn đại tiện. Những biểu hiện đi kèm có thể gồm cảm giác đi ngoài không hết phân, tiêu chảy hoặc táo bón.

Tình trạng đi ngoài ra máu xuất hiện thường xuyên hơn

Cần phân biệt tình trạng chảy máu do bệnh trĩ với chảy máu liên quan đến ung thư đại trực tràng. Máu do trĩ thường có màu đỏ tươi, trong khi ung thư đại trực tràng có thể gây phân lẫn máu và chất nhầy, máu bám ở một bên khuôn phân. Trong một số trường hợp, phân còn có thể chuyển sang màu đen.

Đau tức, nặng vùng hậu môn

Nếu khối u xuất hiện gần hậu môn, người bệnh có thể cảm thấy vùng này nặng tức, đau hoặc khó chịu kéo dài.

Chướng bụng, đau bụng

Khối u đường ruột phát triển liên tục có thể gây tắc ruột, dẫn đến chướng bụng và đau bụng. Đặc biệt, cần chú ý nếu cơn đau ngày càng nghiêm trọng hoặc kéo dài.

Theo khuyến nghị đồng thuận của các chuyên gia Trung Quốc về phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đại trực tràng, người trong độ tuổi 40-74 nên nội soi đại trực tràng 5 năm một lần. Những người có nguy cơ cao cũng cần chú ý sàng lọc định kỳ, bao gồm người từng mắc polyp đường ruột, người có tiền sử ung thư và người có thân nhân bậc một từng mắc ung thư đại trực tràng.