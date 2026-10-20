4 món ăn dễ nấu lại giàu protein giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức mạnh cơ bắp

4 món ăn này giàu protein không cần nấu nướng phức tạp; các nguyên liệu thông dụng dễ tìm. Luân phiên chế biến chúng hàng ngày sẽ dần dần xây dựng nền tảng vững chắc cho một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng.

Trong triết lý bổ sung dinh dưỡng truyền thống của chúng ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu thụ đủ lượng protein chất lượng cao để duy trì sức khỏe. Nhiều người lầm tưởng rằng việc bổ sung dinh dưỡng cần đến những loại thuốc bổ đắt tiền. Trên thực tế, khoa học dinh dưỡng cũng đã khẳng định rằng lượng protein chất lượng cao cần thiết là cốt lõi để duy trì hệ miễn dịch và sức mạnh cơ bắp. Với lượng protein đầy đủ, khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn. Đây là nguyên tắc cơ bản đằng sau câu nói "càng ăn nhiều protein, càng ít ốm đau".

Đặc biệt là vào những thời điểm chuyển mùa, khi nhiệt độ dao động mạnh, những người có thể trạng yếu dễ cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Không cần phải chuẩn bị những món ăn thuốc phức tạp; bữa ăn hàng ngày là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng cơ thể. Việc kết hợp các nguyên liệu giàu protein vào các món ăn hàng ngày rất đơn giản, ngon miệng và dễ tiêu hóa. Hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp 4 món ăn gia đình giàu protein không cần nấu nướng phức tạp; các nguyên liệu thông dụng dễ tìm. Luân phiên chế biến chúng hàng ngày sẽ dần dần xây dựng nền tảng vững chắc cho một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng.

1. Cơm chiên thịt gà và đậu đũa

Điểm nổi bật: Món cơm chiên thịt gà, đậu xanh và quinoa này thực sự giàu protein, phù hợp cho bữa ăn hàng ngày. Thịt ức gà giàu protein chất lượng cao, kết hợp với trứng tạo nên nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Quinoa bổ sung chất xơ. Sự kết hợp của các nguyên liệu này tạo nên một chế độ ăn uống cân bằng và rất no bụng. Thịt gà thái hạt lựu mềm, đậu xanh giòn, và cơm được phủ một lớp nước sốt đậm đà, tạo nên kết cấu tuyệt vời. Chỉ cần một nồi là đủ cho một bữa ăn hoàn chỉnh, không cần phải chuẩn bị nhiều món. Món ăn này phù hợp cho bữa ăn hàng ngày hoặc bữa ăn nhẹ.

Nguyên liệu: Thịt má đùi gà đã lọc xương, một ít đậu đũa, 1-2 quả trứng gà, cơm nguội, quinoa đã nấu chín, nước tương, tinh bột bắp, dầu hào, muối, tiêu đen.

Cách làm món cơm chiên ức gà và đậu đũa

Sơ chế sạch sau đó lột bỏ da đùi gà và cắt thành từng miếng nhỏ. Cho nước tương, một ít bột bắp, muối biển và tiêu đen vào, trộn đều và ướp trong 8 phút. Rửa sạch và cắt đậu đũa thành từng miếng nhỏ. Chần đậu đũa trong nước sôi khoảng 1-2 phút để loại bỏ vị chát của đậu. Chiên trứng với một ít dầu rồi để riêng. Xịt dầu vào chảo, cho đùi gà thái hạt lựu vào chiên vàng đều hai mặt, sau đó cho đậu đũa vào xào nhanh. Thêm cơm nguội, quinoa nấu chín và trứng đã thái nhỏ. Thêm một thìa dầu hào và một chút muối. Đảo đều một lúc cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, hạt cơm săn lại là xong.

2. Trứng bác đậu tằm và tôm

Điểm nổi bật: Đây là một món ăn giàu protein hoàn hảo cho bữa ăn hàng ngày. Tôm và trứng đều là nguồn protein tuyệt vời, dễ tiêu hóa và hoàn hảo để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày. Kết hợp với đậu tằm mềm, món ăn này làm tăng chất xơ, tạo nên một hồ sơ dinh dưỡng cân bằng. Trứng mềm, xốp bao bọc những con tôm ngọt và dai, trong khi đậu tằm mang đến sự kết hợp tuyệt vời về kết cấu. Cách chế biến đơn giản, nhẹ nhàng, thơm ngon và không béo ngậy, khiến nó trở thành món ăn yêu thích của cả người già và trẻ em. Đây là bữa ăn nhanh chóng và dễ dàng hoàn hảo để chuẩn bị.

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 250g tôm đã bóc vỏ, một nắm đậu tằm tươi, hành lá thái nhỏ, tỏi băm, muối, tiêu đen, tinh bột bắp, một ít nước tinh bột (hòa bột bắp với chút nước).

Cách làm món trứng bác đậu tằm và tôm

Tôi sau khi bóc vỏ thì cho vào bát, thêm một chút muối, tiêu đen và bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút để khử mùi tanh. Đun sôi nước với một chút muối, chần đậu tằm, sau đó rửa lại bằng nước lạnh để giữ cho đậu giòn và mềm, đồng thời tránh bị úa vàng. Đập trứng vào bát, thêm muối, tiêu đen và một chút bột bắp vào trứng rồi đánh đều. Đây là bí quyết để trứng mềm và mịn. Làm nóng chảo với một ít dầu, xào tôm đến khi đổi màu rồi đẩy chúng sang một bên chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho đậu tằm vào đảo đều. Cho tôm và đậu tằm vào hỗn hợp trứng và trộn đều. Trong một chảo khác, cho một ít dầu và đổ hỗn hợp trứng vào, đun nhỏ lửa. Khi phần đáy đông lại, nhẹ nhàng đẩy hỗn hợp vào giữa. Tiếp tục đẩy trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp trứng đông lại hoàn toàn. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng.

3. Canh cà chua và phi lê cá chép giòn

Điểm nổi bật: Phi lê cá chép giàu protein và ít chất béo. Sau khi được tẩm ướp với hỗn hợp tinh bột, cá giữ được độ ẩm và trở nên mềm, mọng nước sau khi nấu. Cà chua được xào cho đến khi ra nước, sau đó thêm một ít sốt cà chua. Nước dùng chua ngọt làm cho vị tươi ngon của cá càng thêm sảng khoái. Một bát canh này cung cấp protein chất lượng cao, vitamin C từ cà chua và hương vị thơm ngon hấp dẫn. Canh đậm đà, cá mềm, và không bị ngấy. Món ăn này phù hợp cho người già và trẻ em trong gia đình. Bạn cũng nên thử!

Nguyên liệu: 300g phi lê cá chép giòn, 2 quả cà chua, 3 lát gừng, hành lá thái nhỏ, muối, tiêu trắng, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh bột bắp, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách nấu canh cà chua và phi lê cá chép giòn

Khía hình chữ thập trên bề mặt quả cà chua, chần qua nước sôi để dễ bóc vỏ, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, cho cà chua thái hạt lựu vào và xào từ từ, ấn nhẹ xuống để cà chua tiết ra nước. Thêm một thìa cà phê tương cà và đổ một bát nước vào. Đun sôi. Thêm một chút muối và bột bắp vào phi lê cá, trộn đều và nhúng chúng vào hỗn hợp bột để giữ độ ẩm, giúp cá giòn hơn và mềm hơn. Sau khi nước dùng sôi, cho phi lê cá vào, nhẹ nhàng tách rời các miếng cá và nấu trong 30 giây, hoặc cho đến khi phi lê cá đổi màu. Không nên nấu quá chín. Cuối cùng, thêm muối và một chút tiêu trắng cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dọn ra ăn.