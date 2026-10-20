Cục Phòng bệnh lưu ý 4 nhóm có nguy cơ biến chứng nặng do cúm mùa

Cúm mùa lưu hành quanh năm, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Phần lớn người mắc bệnh có triệu chứng nhẹ nhưng một số nhóm nguy cơ cao có thể gặp biến chứng nặng.

Chiều 20-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ra khuyến cáo, đề nghị người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm mùa, nhất là trong thời điểm giao mùa và những tháng thời tiết lạnh.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi người mắc ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người bệnh, tại nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém.

Phần lớn người mắc cúm có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng ở các nhóm nguy cơ cao như: người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Để phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người và không gian kín, thông khí kém; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

Người dân cần duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, rèn luyện thân thể và giữ ấm cơ thể. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và lớp học.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang khi tiếp xúc và theo dõi sức khỏe; không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Thời gian gần đây, một số cơ sở y tế ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc cúm nhập viện, trong đó có trường hợp biến chứng viêm phổi, thậm chí tử vong.