Con mắc não mô cầu, người mẹ mới nghĩ đến chuyện tiêm vaccine

"Chị nên cho bé tiêm ngừa, vì con nít nhỏ lắm, đề kháng kém, mình sẽ không biết con sẽ phải gặp điều gì tiếp theo, lần này may mắn, đáp ứng thuốc ngoạn mục". Mẹ bé nói: Em cũng nhân viên y tế mà bác, có bệnh thì chữa, chứ em cũng không tin vắc-xin lắm".

BSCKII Kiều Quốc Thanh (quyền điều hành khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố) mới đây chia sẻ: "Qua chùm ca não mô cầu vừa qua, cùng với chùm ca não mô cầu ở Phú Quốc, tôi thấy rất buồn, vì một căn bệnh tuy hiếm gặp, nhưng khi mắc phải, tỉ lệ tử vong quá cao".

Phòng bệnh, vẫn luôn tốt hơn là chữa bệnh. "Cách đây 2 năm, tôi có gặp một bạn 'cựu' nhân viên y tế, có bé nhỏ 2 tháng, nhập viện vì bị não mô cầu, thể viêm màng não. Bé đáp ứng kháng sinh rất tốt, không hề có di chứng gì cả. Trước khi xuất viện, tôi có dặn: "Chị nên cho bé tiêm ngừa, vì con nít nhỏ lắm, đề kháng kém, mình sẽ không biết con sẽ phải gặp điều gì tiếp theo, lần này may mắn, đáp ứng thuốc ngoạn mục". Mẹ bé nói: Em cũng nhân viên y tế mà bác, có bệnh thì chữa, chứ em cũng không tin vắc-xin lắm".

BS Kiều Quốc Thanh trả lời: "Cái này là lựa chọn của gia đình mà. Bé bị não mô cầu, đối với tôi không nên dừng lại tại đây, vì chắc chắn trong nhà có nguồn lây, cụ thể là ông bà cha mẹ, hoặc những bé nhỏ khác trong nhà. Bé giờ thì ổn, nhưng không phát hiện được nguồn lây và hành vi nguy cơ, có thể bé sẽ bị nhiễm não mô cầu thêm những lần tiếp theo".

Dấu hiệu cảnh báo não mô cầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Bà mẹ im lặng.

"Tôi cũng không rõ, bà mẹ có cho đi tiêm vắc-xin hay không, hay lại tin vào số phận, sống chết có số và thuận tự nhiên", anh nói.

Ca não mô cầu thể viêm màng não

Tiếp câu chuyện, BS Thanh cho biết thêm: "Cách đây tầm 4 tháng, tôi lại tiếp nhận và điều trị một ca não mô cầu thể viêm màng não. Bé trai 13 tuổi, kèm theo hành trình 12 ngày tìm lại sự sống. Nhập viện vì sốt cao, đau đầu, nôn ói và đừ, giống y hệt 4 ca ở trường học Hai Bà Trưng, nhưng may là mẹ bé sáng suốt, hợp tác với bác sĩ. Em được chọc dò thắt lưng và làm xét nghiệm máu, kết hợp dùng kháng sinh tĩnh mạch. Kết quả dịch não tuỷ là 8000 tế bào".

Bác sĩ thông báo, con bị viêm màng não nặng.

Bà mẹ sốc tập 1.

Kết quả vi sinh: Dương tính não mô cầu.

Bà mẹ sốc tập 2. Vì đọc đâu đó trên mạng, bệnh này tỉ lệ tử vong lên tới 50%.

Đang truyền thuốc, bé dị ứng với kháng sinh, phải đổi kháng sinh khác.

Bà mẹ sốc tập 3.

Sau 10 ngày truyền thuốc, em cải thiện hoàn toàn, dịch não tuỷ kiểm tra lần lượt là 1800 tế bào và còn lại 14 tế bào.

Kết quả xét nghiệm của bé trai 13 tuổi, kèm theo hành trình 12 ngày tìm lại sự sống. (Ảnh: BSCC)

Câu chuyện chưa dừng lại tại đây, bé tái khám sau 2 ngày, lúc tái khám, bé lại than đau đầu và buồn nôn. Các bác sĩ lại tiếp tục chạy "vòng vòng" tập 2, vì sợ bệnh não mô cầu của em chưa ổn. Bé phải trải qua cuộc chọc dò thắt lưng lần thứ 4, trong vòng 12 ngày. Lần này thì không có viêm màng não. Bé nôn ói và đau đầu do say xe. Em nằm thêm vài hôm rồi xuất viện, với cái lưng khá đau.

Từ đau đầu thành đau lưng. Nhưng dù sao, em còn sống.

Nếu được tiêm vắc-xin đầy đủ thì tình trạng kia chắc chắn sẽ không xảy ra.

"Trong một thời đại cạnh tranh rất nhiều, tôi thấy các ông bố bà mẹ liên tục khoe thành tích học tập của con cái trên mạng xã hội, nhưng rất ít thấy ai khoe con mình có một sức khoẻ phi thường. Đầu tư cho con cái, nên là cả sức khoẻ và kiến thức. Để có sức khoẻ tốt, phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Để có kiến thức, trước hết phải có một cơ thể khoẻ mạnh

Một bạn nhân viên y tế hỏi tôi, giờ em tư vấn tiêm ngừa vắc-xin, phụ huynh nói nhân viên y tế chỉ làm tiền. Tôi đáp không sao đâu, rồi một lúc nào đó, cô giáo thông báo, trong lớp có bé mất vì não mô cầu thì người ta mới nhận ra, lời tư vấn của bạn là một câu nói chân thành", BS Kiều Quốc Thanh nhận định.