Uống vitamin theo TikTok suốt 1 năm, người phụ nữ tốn cả chục triệu vẫn đau đầu

Người phụ nữ 42 tuổi ở Hà Nội chi hàng chục triệu đồng mua vi chất theo lời khuyên trên TikTok, nhưng tình trạng đau đầu, chóng mặt ngày càng nặng.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), cho biết ông tiếp nhận một phụ nữ 42 tuổi ở Hà Nội đến khám vì tê bì người, đau đầu và chóng mặt. Lo ngại nguy cơ đột quỵ, bệnh nhân được kiểm tra tim mạch và não, song các kết quả đều ổn định. Xét nghiệm sau đó cho thấy nồng độ vitamin B12 trong máu tăng gấp đôi mức bình thường.

Khai thác tiền sử, bác sĩ phát hiện người phụ nữ có thói quen xem TikTok và tự mua các loại vitamin, vi chất theo lời khuyên của người dùng mạng xã hội. Tin rằng bổ sung các sản phẩm này sẽ giúp giảm đau đầu, chị duy trì việc sử dụng suốt một năm, tiêu tốn hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, sức khỏe không cải thiện như mong đợi. Chị vẫn thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tê bì và luôn sống trong tâm trạng lo sợ mình có thể bị đột quỵ. Ngay trước buổi khám, người phụ nữ còn mang theo túi vi chất mới mua với giá 4 triệu đồng, hy vọng tìm được cách cải thiện tình trạng sức khỏe.

Uống vi chất theo TikTok, người phụ nữ tốn chục triệu vẫn đau đầu, chóng mặt. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự ý bổ sung vitamin và vi chất khi chưa xác định cơ thể có thiếu hụt hay không có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Một số vitamin nếu sử dụng liều cao hoặc kéo dài có thể gây độc tính, trong khi các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tê bì cũng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Với trường hợp trên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ngừng các sản phẩm tự bổ sung để đánh giá lại tình trạng sức khỏe, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt và vận động phù hợp.

Không phải cứ bổ sung nhiều vitamin là cơ thể khỏe hơn. Theo bác sĩ Mạnh, nguy cơ phụ thuộc vào loại vitamin, liều lượng, thời gian sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt, các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K có thể tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ ngộ độc khi dùng quá mức.

Vitamin A nếu được bổ sung quá nhiều dưới dạng tạo sẵn có thể gây tổn thương gan, đau đầu, rối loạn thị giác và đau xương khớp . Phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng, bởi dư thừa vitamin A dạng này có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Trong khi đó, dùng vitamin D quá liều có thể khiến canxi trong máu tăng cao, gây buồn nôn, yếu cơ, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận. Vitamin E liều cao có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, nhất là ở người đang dùng thuốc chống đông hoặc các thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

Với vitamin C, việc bổ sung liều cao có thể gây đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Người có tiền sử sỏi thận hoặc bệnh thận cần thận trọng khi sử dụng lượng lớn trong thời gian dài do nguy cơ gặp biến chứng liên quan đến oxalat.

Một số vitamin nhóm B cũng có thể gây tác dụng bất lợi nếu sử dụng không phù hợp. Dùng vitamin B6 liều cao kéo dài có thể làm tổn thương thần kinh ngoại biên, gây tê bì, ngứa ran, nóng rát ở bàn tay, bàn chân và rối loạn cảm giác. Vitamin B3 liều cao có thể gây đỏ bừng mặt, cảm giác nóng rát, chóng mặt, hạ huyết áp và tổn thương gan.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự chẩn đoán thiếu chất dựa trên triệu chứng hoặc lời khuyên trên mạng xã hội. Khi đau đầu kéo dài, chóng mặt hoặc tê bì bất thường, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân, thay vì tự mua vitamin và thực phẩm chức năng sử dụng.

Đặc biệt, nếu đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, người bệnh cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu đột quỵ. Không nên chờ đợi các loại vitamin hay thực phẩm chức năng phát huy tác dụng.