Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Sở Y tế chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực điều trị

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc khí tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung mọi nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân.

Theo báo Đại Biểu Nhân Dân, ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín gửi Sở Y tế Hà Nội, khoảng 6h ngày 19/10, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt trường hợp cấp cứu nghi do ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc.

Các bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương tổ chức phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu và chuyển người bệnh đến các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 người. Trong đó, Khoa Tim mạch tiếp nhận 7 trường hợp; Khoa Nội 10 trường hợp; Khoa Nhi 6 trường hợp, Khoa Hồi sức tích cực 6 trường hợp và Khoa Cấp cứu 13 trường hợp. Quá trình cấp cứu, 6 bệnh nhân diễn biến nặng đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Liên quan đến vụ việc, sáng 20/10, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 19/10, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Thường Tín tập trung mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân kịp thời; điều động các kíp chuyên môn của các bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Mặt khác, Sở Y tế Hà Nội làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tối ưu cho những người bệnh đang điều trị tại đây.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên theo dõi người bệnh nghi ngộ độc khí clo vào năm 2024 tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai cung cấp/báo Lao Động

Về tình hình sức khỏe các ca nặng, tối 19/10, trao đổi với báo Lao Động , TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong đó, 2 trường hợp rất nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Trong đó, nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân có nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ điều trị.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, hiện phải thở máy không xâm nhập. Mặc dù tổn thương phổi không nhiều, bệnh nhân bị bỏng giác mạc mắt phải. Theo đánh giá của bác sĩ, nguy cơ mất thị lực ở mắt này rất cao.

Hai bệnh nhân còn lại được Trung tâm Chống độc tiếp nhận là một cặp vợ chồng. Hiện cả hai không trong tình trạng nặng, vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

TS.BS Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi.

Theo bác sĩ Nam, thời điểm nhập viện, cả hai trẻ đều tỉnh táo, không có biểu hiện suy hô hấp. Đến nay, sức khỏe hai bệnh nhi ổn định. Tuy nhiên, do các cháu còn nhỏ và có tiền sử tiếp xúc với khí nghi gây ngộ độc, các bác sĩ quyết định theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của Trung tâm Nhi. Việc theo dõi tại đây nhằm kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường và có biện pháp can thiệp nếu cần thiết.