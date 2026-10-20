Uống 1 cốc nước muối vào buổi sáng có tốt không?

Khi nước muối có nồng độ thông thường đi vào đường tiêu hóa, phần lớn nước và natri sẽ được ruột non hấp thụ. Nước muối không thể trực tiếp rửa trôi đường ruột như cách chúng ta xả nước để làm sạch đường ống.

Gần đây, trước quan niệm chăm sóc sức khỏe được lan truyền rộng rãi trên mạng rằng "uống nước muối vào buổi sáng giúp thải độc, làm sạch đường ruột", nhiều nền tảng phổ biến kiến thức khoa học uy tín đã phối hợp với các chuyên gia lâm sàng lên tiếng bác bỏ. Quan niệm này không có cơ sở khoa học và là một thông tin sức khỏe gây hiểu lầm.

"Thải độc" chỉ là một sự hiểu lầm được tô vẽ đẹp đẽ

Các chất thải sinh ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể chủ yếu được gan xử lý, sau đó đào thải tự nhiên qua thận và đường ruột. Với những người có chức năng sinh lý bình thường, cơ thể không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp "thải độc" nào.

Khi nước muối có nồng độ thông thường đi vào đường tiêu hóa, phần lớn nước và natri sẽ được ruột non hấp thụ. Nước muối không thể trực tiếp rửa trôi đường ruột như cách chúng ta xả nước để làm sạch đường ống.

Tác dụng gây đi ngoài của nước muối nồng độ cao về bản chất là tình trạng tiêu chảy bất thường do kích thích áp suất thẩm thấu, chứ không phải quá trình "làm sạch ruột, đào thải cặn bẩn" như nhiều người vẫn nghĩ.

Những nguy cơ tiềm ẩn khi thường xuyên uống nước muối loãng lúc bụng đói

Sau một đêm, cơ thể thường mất đi một lượng nước nhất định và có thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Uống nước muối vào thời điểm này có thể làm tăng áp suất thẩm thấu của máu, khiến tình trạng mất nước ở tế bào trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí càng uống càng khát.

Buổi sáng cũng là thời điểm huyết áp của cơ thể có xu hướng đạt đỉnh tự nhiên. Việc bổ sung thêm natri có thể khiến huyết áp tăng cao hơn, làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Nếu duy trì thói quen uống thêm nước muối trong thời gian dài, tổng lượng muối tiêu thụ mỗi ngày có thể vượt xa mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều này làm tăng gánh nặng cho thận và đặc biệt nguy hiểm đối với những người bị suy giảm chức năng tim hoặc thận.

Uống nước thế nào vào buổi sáng mới đúng cách?

WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Trong khi đó, lượng natri trong chế độ ăn hằng ngày của người dân Trung Quốc đã phổ biến ở mức vượt khuyến nghị. Vì vậy, không cần bổ sung thêm natri bằng cách uống nước muối.

Nếu muốn bổ sung nước và hỗ trợ đại tiện vào buổi sáng, bạn chỉ cần uống nước đun sôi để nguội còn ấm, ở nhiệt độ khoảng 35-40°C. Không cần thêm muối, đường, mật ong hay bất kỳ thành phần nào khác.

Lượng nước nên uống trong một lần vào buổi sáng là khoảng 150–200 ml. Hãy uống từng ngụm nhỏ, từ từ, tránh uống một lượng lớn trong thời gian ngắn để không làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, tim và thận.

Bạn thường uống loại nước nào vào buổi sáng?

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)