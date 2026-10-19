42 người nhập viện nghi ngộ độc khí clo ở Hà Nội

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong đó, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, tính đến chiều cùng ngày, tình trạng các bệnh nhân tương đối ổn định. Những người nhập viện gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sống ở khu vực lân cận.

Thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết, theo cơ quan công an, vụ việc có thể xuất phát từ sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình. Các cơ quan chức năng nghi ngờ loại khí liên quan là clo, song chưa có kết luận chính thức.

Trước tình huống nhiều người nhập viện cùng lúc, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã huy động thêm bác sĩ, điều dưỡng, tập trung nhân lực và trang thiết bị tại khoa cấp cứu để tiếp nhận, phân loại và xử trí người bệnh. Các trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi, can thiệp kịp thời. Ban giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện do ngộ độc khí - Ảnh minh họa: BV.

Nguyên nhân vụ việc và tình trạng cụ thể của các bệnh nhân đang được tiếp tục cập nhật.

Clo nguy hiểm thế nào?

Clo là chất khí có khả năng gây kích ứng và tổn thương đường hô hấp khi hít phải. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nồng độ khí, thời gian tiếp xúc và tình trạng sức khỏe của người bị phơi nhiễm.

Người hít phải khí clo có thể xuất hiện các triệu chứng như ho, đau rát họng, tức ngực, khó thở và kích ứng mắt. Trường hợp phơi nhiễm nồng độ cao có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng, phù phổi và đe dọa tính mạng.

Khi nghi ngờ rò rỉ khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, tránh tiếp tục tiếp xúc hoặc tự ý quay lại tìm kiếm đồ đạc. Người có biểu hiện bất thường sau phơi nhiễm cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá và xử trí kịp thời.