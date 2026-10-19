Loại rau "tốt nhất thế giới", xưa chỉ dùng cho vua chúa, nay chợ Việt bán vài nghìn cả mớ: Cực tốt cho sức khỏe!

Nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi biết loại rau bình dân, chợ Việt bán la liệt này lại giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đến thế!

Tại các khu chợ truyền thống hay siêu thị trên khắp Việt Nam, rau cải cúc (hay còn gọi là tần ô, đồng hao) là thực phẩm giá rẻ, vô cùng cùng quen thuộc. Mang vị đắng nhẹ cùng mùi thơm hăng đặc trưng, loại rau dân dã có giá chỉ vài nghìn đồng một mớ này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Trong Bảng xếp hạng mật độ dinh dưỡng thực vật (Nutrient Density Index) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cải cúc liên tục góp mặt trong Top 10 các loại rau xanh tốt nhất thế giới. Đặc biệt tại Trung Quốc thời xưa, cải cúc từng là thực phẩm xa xỉ chỉ dành riêng cho các bậc đế vương dưỡng sinh nên còn được ưu ái gọi là "rau Hoàng đế".

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6 công dụng vàng cho sức khỏe từ "rau Hoàng đế"

Cải cúc là một "kho báu" vi chất đáng kinh ngạc. Trung bình trong 100g rau cải cúc chứa tới 63mg canxi, 1,2mg sắt, cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu như kali, natri và choline. Không dừng lại ở đó, loại rau này còn sở hữu trọn vẹn 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể người không thể tự tổng hợp, kết hợp với phức hợp vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin A và hợp chất chống oxy hóa tự nhiên Alpha pinen.

Nhờ vậy, ăn cải cúc đúng cách và đều đặn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe:

- Hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch: Hàm lượng kali cao kết hợp với chất diệp lục và chất kiềm mật trong cải cúc giúp đào thải bớt cholesterol xấu, củng cố độ dẻo dai của mạch máu và ổn định huyết áp.

- Bổ phổi và thanh lọc hệ hô hấp: Chứa lượng lớn vitamin A cùng các hợp chất tinh dầu tự nhiên như Alpha pinen, cải cúc hỗ trợ chống nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu đờm, giảm ho và dịu các cơn hen suyễn.

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- "Thuốc an thần" tự nhiên giúp ngủ ngon: Nhờ chứa 8 loại axit amin thiết yếu cùng carotenoid phong phú, loại rau này có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ ngừa suy giảm trí nhớ.

- Thúc đẩy tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón: Tinh dầu đặc trưng trong cải cúc kích thích tuyến nước bọt hoạt động, tăng cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ dồi dào thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ độc tố tích tụ trong đường tiêu hóa.

- Củng cố hệ xương khớp và ngừa thiếu máu: Nồng độ canxi và sắt cao vượt trội giúp cơ thể sản sinh hồng cầu mới, đồng thời tăng cường độ dẻo dai cho khung xương, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

- Tiêu sưng, lợi tiểu và thanh lọc cơ thể: Sự kết hợp cân bằng giữa natri, kali và các axit amin giúp kiểm soát sự trao đổi chất, hỗ trợ đào thải tình trạng tích nước, giảm phù nề hiệu quả.

Chưa kể, rau cải cúc cũng được xem là loại rau dưỡng nhan rất tốt. Các vitamin nhóm B, vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, tăng độ đàn hồi, mang lại làn da mịn màng và tươi trẻ. Đồng thời, lượng calo cực thấp kết hợp với hàm lượng sắt cao giúp phái đẹp giữ dáng hiệu quả mà vẫn đảm bảo tóc, móng luôn chắc khỏe.

2 món ăn bài thuốc đơn giản từ rau cải cúc

Để hấp thụ trọn vẹn giá trị của loại rau này trong bữa cơm hằng ngày, bạn có thể áp dụng 2 cách chế biến đơn giản sau:

- Bài thuốc giải cảm, trị ho từ canh cải cúc nấu thịt lợn: Dùng 150g cải cúc tươi nấu cùng 100g thịt lợn nạc thái nhỏ và 3 lát gừng tươi đập dập. Ăn khi còn nóng giúp giải cảm, ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt cho người mới ốm dậy.

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Lưu ý quan trọng khi ăn cải cúc

Bài thuốc hỗ trợ trị ho dai dẳng, đau đầu từ canh cải cúc nấu phổi lợn: Dùng 100 - 150g cải cúc rửa sạch nấu cùng 200g phổi lợn thái miếng vừa ăn. Duy trì ăn cả cái lẫn nước trong 3 - 4 ngày giúp giảm dứt điểm các cơn ho do lạnh và xoa dịu chứng đau đầu kinh niên.

Dù cải cúc là thực phẩm bổ dưỡng nhưng để tối ưu hóa lợi ích và tránh các tác dụng phụ không mong muốn, bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

- Tần suất và liều lượng hợp lý: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn khoảng 100 - 150g cải cúc cho mỗi lần chế biến và duy trì tối đa 3 - 4 lần mỗi tuần. Việc lạm dụng quá nhiều bất kỳ loại rau nào cũng có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng.

- Người nên hạn chế: Do cải cúc có tính mát (tính hàn), chứa nhiều chất xơ thúc đẩy nhu động ruột và có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, những người đang bị tiêu chảy, thể trạng tỳ vị hư hàn hoặc người có tiền sử huyết áp thấp nên hạn chế tiêu thụ.

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- Không chế biến quá kỹ hay vò nát: Tinh dầu thơm và các vitamin nhóm B, vitamin C trong cải cúc rất dễ bị bay hơi và phân hủy ở nhiệt độ cao. Khi rửa không nên vò quá mạnh tay khiến lá bị dập nát, đồng thời chỉ nên nấu vừa chín tới, tránh đun quá lâu trên bếp làm thất thoát lượng dưỡng chất quý giá.

- Tránh ăn sống khi chưa sơ chế kỹ: Thân và lá cải cúc mọc gần mặt đất nên dễ bám vi khuẩn, trứng ký sinh trùng. Nếu muốn ăn tái hoặc nhúng lẩu, cần ngâm rửa sạch sẽ dưới vòi nước chảy để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.