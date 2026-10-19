Nghệ sĩ U90 leo bộ lên đỉnh Yên Tử: "Ở tuổi này mà còn đi được là may mắn lắm rồi"

Mỗi sáng, ông thường đứng lên ngồi xuống khoảng 20 lần trở lên, thực hiện chậm rãi và có chỗ vịn để giữ thăng bằng.

Danh ca Chế Linh sinh năm 1942, là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Ở tuổi 84, ông vẫn hoạt động nghệ thuật, đi nhiều nơi và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày.

Tuổi 84 chinh phục đỉnh Yên Tử, duy trì thói quen tập luyện mỗi sáng

Tháng 9/2026, Chế Linh gây chú ý khi chia sẻ hành trình chinh phục đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh. Nam danh ca sử dụng cáp treo đến chùa Hoa Yên, sau đó tiếp tục đi bộ qua các điểm để lên Chùa Đồng. Đây là một phần trong chuyến đi qua nhiều tỉnh thành của ông, từ miền Tây Nam Bộ đến các tỉnh phía Bắc.

Dù quyết tâm lên đỉnh núi, Chế Linh thừa nhận thể lực đã thay đổi so với những năm trước. Ông chia sẻ: "Tôi có tuổi nên cứ đi chút xíu lại nghỉ, mong mọi người thông cảm... Cách đây mấy năm tôi khỏe hơn nhưng ở tuổi này mà còn đi được là may mắn lắm rồi".

Danh ca Chế Linh gây chú ý khi chia sẻ hành trình chinh phục đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh - Ảnh: FBNV

Hành trình ấy càng đáng chú ý khi năm 2025, sức khỏe Chế Linh có giai đoạn bất ổn. Ông bị ho, khàn tiếng kéo dài hơn một tháng và phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Theo lời nam danh ca, bác sĩ không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, nhưng thời điểm thông báo kết quả, ông cho biết vẫn chưa thực sự khỏe và có biểu hiện tim đập nhanh.

Bên cạnh những chuyến đi, Chế Linh duy trì nếp sinh hoạt tương đối đều đặn. Ông chú trọng giờ giấc ăn ngủ, thường uống cà phê buổi sáng rồi luyện thanh để giữ giọng hát. Với ông, việc luyện giọng đã trở thành hoạt động quen thuộc ngay cả khi không có lịch biểu diễn.

Tháng 3/2025, Chế Linh còn tiết lộ cách tập thể dục khi tuổi cao. Mỗi sáng, ông uống nước ấm, sau đó thực hiện những động tác nhẹ nhàng. Ông thường đứng lên ngồi xuống khoảng 20 lần trở lên, thực hiện chậm rãi và có chỗ vịn để giữ thăng bằng. Nam danh ca còn thực hiện kéo giãn lưng, xoay người, vận động cổ và kiễng chân.

Chế Linh xem World Cup 2026 tại Toronto - Ảnh: FBNV

Người cao tuổi cần tập luyện thế nào để giảm nguy cơ té ngã?

Ở tuổi 70, 80, việc có thể tự đứng dậy, đi lại, leo cầu thang hay ra ngoài mà không cần người hỗ trợ là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, để giữ được khả năng vận động này, chỉ đi bộ thường xuyên là chưa đủ.

Theo Viện Quốc gia về Lão hóa Mỹ (NIA), người cao tuổi cần kết hợp ba nhóm vận động gồm tăng sức bền, tăng sức mạnh cơ và cải thiện thăng bằng. Các bài tập sức mạnh giúp duy trì thể lực hiện có, làm chậm quá trình mất khối cơ và hỗ trợ những việc hằng ngày như đứng lên khỏi ghế, leo cầu thang hoặc mang đồ. Hoạt động tập luyện thăng bằng cũng góp phần phòng ngừa té ngã và các chấn thương liên quan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người từ 65 tuổi trở lên nên thực hiện các hoạt động tăng sức mạnh cơ ít nhất hai ngày mỗi tuần, kết hợp tập thăng bằng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, người cao tuổi nên dành 150 đến 300 phút mỗi tuần cho hoạt động aerobic cường độ vừa, tùy khả năng.

Theo NIA, tập đứng dậy từ tư thế ngồi thuộc nhóm hoạt động có thể giúp cải thiện sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng. Với động tác đứng lên ngồi xuống, người cao tuổi có thể bắt đầu bằng một số lần ít, sử dụng ghế chắc chắn và điểm tựa nếu cần, sau đó tăng dần.

Một yếu tố quan trọng khác là không cố gắng vận động quá khả năng. NIA khuyến cáo người tập cần chú ý phản ứng của cơ thể, tránh tiếp tục hoạt động nếu xuất hiện chóng mặt, đau hoặc tức ngực hay buồn nôn. Với người có bệnh mạn tính, mới ốm dậy hoặc chưa rõ mức vận động phù hợp, việc trao đổi với nhân viên y tế sẽ giúp lựa chọn hoạt động an toàn hơn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị người cao tuổi cần trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để rà soát các thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ, đồng thời khám mắt ít nhất mỗi năm một lần. Gia đình cũng nên loại bỏ vật dễ gây vấp ngã, bảo đảm đủ ánh sáng và lắp tay vịn ở những vị trí cần thiết.

Theo CDC, gãy xương hông là một trong những hậu quả nghiêm trọng của té ngã ở người lớn tuổi. Chấn thương này có thể khiến quá trình hồi phục kéo dài, thậm chí làm mất khả năng tự chăm sóc và sinh hoạt độc lập. Vì vậy, rèn sức mạnh đôi chân, cải thiện thăng bằng và phòng tránh những nguy cơ gây té ngã trong sinh hoạt hằng ngày là điều đặc biệt quan trọng.

Với người ít vận động, có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ quãng ngắn, làm việc nhà vừa sức hoặc tập các động tác tăng sức mạnh cơ và giữ thăng bằng với sự hỗ trợ khi cần. Không nên vội tập nặng hay cố gắng đi xa, mà cần duy trì đều đặn, tăng dần mức độ theo khả năng và điều chỉnh khi sức khỏe thay đổi.