Lời khuyên từ chuyên gia: Thời điểm nào trong mùa thu nên bổ sung Vitamin D

Những ngày hè nóng bức với những chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi giờ đã lùi lại phía sau. Và thành thật mà nói, có lẽ chẳng ai quá tiếc nuối khi tạm biệt chúng.

(Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo)

Mùa thu mang theo tiết trời se lạnh, những món đồ len mềm mại, tất cashmere và hơi ấm dịu dàng từ lò sưởi. Thế nhưng, cùng với những điều dễ chịu ấy, bầu trời ngày một xám hơn cũng có thể khiến tình trạng thiếu hụt vitamin D vốn đã khá phổ biến trở nên đáng lưu tâm hơn.

Ước tính khoảng 35% người dân Mỹ có mức vitamin D dưới ngưỡng tối ưu, vì vậy việc bổ sung dưỡng chất này được khuyến nghị. Nhưng không phải thời điểm nào cũng thích hợp để bổ sung vitamin D.

Jessica Shand, chuyên gia dinh dưỡng theo liệu pháp tự nhiên kiêm tác giả cuốn The Hormone Balance Handbook, cho biết: "Vitamin D trở nên vô cùng quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe và thể trạng tổng thể trong mùa thu và mùa đông. Đơn giản là chúng ta không tiếp xúc đủ với tia UVB tại nhiều nơi trên thế giới trong những tháng này để cơ thể tự tổng hợp đủ lượng vitamin D cần thiết qua da".

Thiếu vitamin D không phải là vấn đề nên xem nhẹ. Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH), bên cạnh vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như sức khỏe xương và cơ bắp, mức vitamin D thấp còn có thể góp phần khiến tâm trạng sa sút.

Dù chắc chắn không phải một phương thuốc vạn năng, bổ sung vitamin D có thể giúp ngăn ngừa chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) vào thời điểm này trong năm.

“Rối loạn cảm xúc theo mùa, hay SAD, là một dạng trầm cảm do thiếu hụt ánh sáng” - bác sĩ Kaywaan Khan giải thích với tạp chí Vogue - “Khi lượng ánh sáng tự nhiên giảm đi, nồng độ melatonin và serotonin trong cơ thể sẽ thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ và mức năng lượng của chúng ta".

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Lucy Miller cũng cho biết: “Lời khuyên từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) là mọi người nên cân nhắc bổ sung 10 microgram (400 IU) vitamin D mỗi ngày trong suốt mùa thu và mùa đông do lượng ánh sáng mặt trời hữu ích mà chúng ta nhận được rất hạn chế".

Điều đó cũng có nghĩa bạn không cần đơn thuốc của bác sĩ để sử dụng loại thực phẩm bổ sung này. Tuy nhiên, cả Miller và Shand đều đồng ý rằng một số nhóm người có thể cân nhắc bổ sung vitamin D quanh năm, bao gồm những người có tông màu da sẫm (do melanin làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D), những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời...

“Xét từ góc độ sức khỏe phụ nữ, vitamin D không chỉ đơn thuần là dưỡng chất tốt cho xương” - Jessica Shand, chuyên gia dinh dưỡng theo liệu pháp tự nhiên, giải thích - “Các thụ thể vitamin D cũng hiện diện tại các mô sinh sản. Bên cạnh đó, vitamin D đã được nghiên cứu về mối liên hệ với chức năng buồng trứng, khả năng sinh sản, độ nhạy insulin và các tình trạng như PMOS (hội chứng buồng trứng đa nang kèm rối loạn chuyển hóa và nội tiết)".

Chuyên gia Jessica Shand lưu ý rằng, dù vitamin D không phải là loại thực phẩm bổ sung “thần kỳ” giúp cân bằng nội tiết tố, dưỡng chất này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường nội tiết và chuyển hóa lành mạnh hơn.

Nếu chưa thực sự rõ về tình trạng của cơ thể, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thực hiện xét nghiệm tại các đơn vị tư nhân để kiểm tra nồng độ vitamin D của cơ thể mình. Còn với những ai dự định bổ sung vitamin D trong những tháng trời lạnh, câu hỏi được đặt ra là: khi nào nên bắt đầu?

Theo chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Lucy Miller cho biết: “Nếu bạn đã tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời trong suốt mùa hè, thì việc bắt đầu uống từ tháng 9 hoặc tháng 10 và duy trì đến đầu tháng 3 sẽ giúp bù đắp cho giai đoạn thiếu hụt ánh nắng".

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Lucy Miller cũng khuyên nên dùng vitamin D ở dạng D3, kết hợp với vitamin K2 và magie glycinate để hỗ trợ quá trình hấp thụ.