Người thường xuyên ăn đậu phụ, sức khỏe có gì khác biệt?

Rất nhiều người ăn đậu phụ thường xuyên nhưng không nhận ra điều này.

Ăn đậu phụ mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích gì?

Bổ sung protein chất lượng cao

Đậu phụ là một nguồn protein hoàn chỉnh, chứa cả 9 axit amin thiết yếu. Đây là lựa chọn hữu ích đối với những người muốn tăng lượng protein thực vật trong chế độ ăn.

Hàm lượng protein phụ thuộc vào loại đậu phụ. Đậu phụ cứng thường chứa nhiều protein hơn đậu phụ mềm. Một khẩu phần khoảng 126 g đậu phụ cứng có thể cung cấp khoảng 21,8 g protein.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp. Vì vậy, bổ sung đậu phụ vào chế độ ăn có thể giúp đa dạng hóa nguồn protein bên cạnh thịt, cá, trứng và sữa.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Đậu phụ có thể cung cấp một lượng đáng kể canxi, đặc biệt với những loại được làm bằng muối canxi trong quá trình chế biến.

Canxi là khoáng chất quan trọng đối với xương và răng. Bên cạnh đó, isoflavone trong đậu nành cũng được quan tâm về vai trò đối với sức khỏe xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Có lợi cho tim mạch

Đậu phụ chứa chất béo không bão hòa và có thể được sử dụng để thay thế một số nguồn protein giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn thịt đỏ.

Việc thay thế các thực phẩm giàu chất béo bão hòa bằng những nguồn protein thực vật như đậu nành có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các thực phẩm từ đậu nành có thể liên quan đến việc cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch.

Cung cấp isoflavone

Đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hợp chất thực vật thường được gọi là phytoestrogen.

Isoflavone có cấu trúc tương tự estrogen và có thể tương tác với các thụ thể estrogen trong cơ thể. Các hợp chất này đang được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, giảm viêm cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng đối với sức khỏe tim mạch, xương và các vấn đề liên quan đến mãn kinh.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn đậu phụ sẽ trực tiếp ngăn ngừa bệnh tật. Lợi ích sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và lối sống.

Ăn đậu phụ mỗi ngày có phải lúc nào cũng tốt?

Nhìn chung, đậu phụ là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể xuất hiện thường xuyên trong một chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), chúng ta không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Đậu phụ chiên ngập dầu hoặc ăn kèm với nhiều nước sốt mặn có thể khiến món ăn chứa nhiều năng lượng, chất béo hoặc natri hơn đáng kể.

Vì vậy, nếu ăn đậu phụ thường xuyên, nên kết hợp với nhiều loại rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và những nguồn protein khác để chế độ ăn đa dạng hơn.

Ăn bao nhiêu đậu phụ là phù hợp?

Một khẩu phần khoảng 1/2-1 cốc đậu phụ mỗi ngày có thể là một cách để bổ sung thực phẩm từ đậu nành vào chế độ ăn, đồng thời vẫn kết hợp với nhiều nguồn protein khác.

Tuy nhiên, không có một lượng đậu phụ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu dinh dưỡng còn phụ thuộc vào tuổi, giới tính, mức độ vận động, tổng lượng protein cần thiết và chế độ ăn của từng người.

Ai cần lưu ý khi ăn đậu phụ?

Những người bị dị ứng với đậu nành cần tránh đậu phụ và các thực phẩm từ đậu nành.

Nếu đang mắc bệnh tuyến giáp hoặc sử dụng thuốc điều trị tuyến giáp, nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm và lượng thực phẩm từ đậu nành trong chế độ ăn. Đậu nành có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số thuốc tuyến giáp nếu dùng quá gần thời điểm uống thuốc.

Nhìn chung, với người khỏe mạnh, đậu phụ có thể là một nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng và dễ kết hợp vào bữa ăn hằng ngày.

Bạn có thể dùng đậu phụ trong các món canh, xào, hấp, salad hoặc kết hợp với rau củ để tạo thành một bữa ăn cân bằng hơn.

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