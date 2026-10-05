Ung thư rất "sợ" những người có 5 thói quen này: Có đủ thì thật đáng mừng

Không ai có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, và 5 thói quen dưới đây là những điều một bác sĩ ung thư duy trì mỗi ngày.

Ung thư không hoàn toàn do lối sống quyết định. Tuổi tác, di truyền và nhiều yếu tố ngoài khả năng kiểm soát cũng đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR) , khoảng 40% số ca ung thư tại Mỹ có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, như hút thuốc, thừa cân, ít vận động, rượu bia và một số tác nhân gây nhiễm trùng.

Muốn tránh xa ung thư, hãy duy trì 5 thói quen này

Trao đổi với tạp chí Parade , bác sĩ Khalil Choucair, chuyên gia ung thư nội khoa thuộc nhóm điều trị ung thư lồng ngực tại Viện Ung thư Barbara Ann Karmanos (Mỹ), cho biết ông đặc biệt chú ý 5 thói quen dưới đây để giảm nguy cơ ung thư.

1. Hạn chế thức ăn nhanh

Hạn chế thức ăn nhanh để giảm nguy cơ ung thư (Ảnh: Daily Record)

Bác sĩ Choucair cho biết ông rất hiếm khi ăn thức ăn nhanh.

Các món như khoai tây chiên, thịt xông khói, xúc xích hay burger thường chứa nhiều năng lượng, muối, chất béo và có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn kém lành mạnh nếu xuất hiện thường xuyên.

Đáng chú ý, một số món chiên ở nhiệt độ cao còn có thể hình thành acrylamide và các hợp chất khác đang được nghiên cứu về ảnh hưởng đối với sức khỏe .

Thỉnh thoảng ăn một bữa ăn nhanh không phải vấn đề lớn. Điều đáng lo là duy trì thường xuyên chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến, chất béo và ít rau quả.

2. Hạn chế thêm đường vào cà phê, trà

Khi uống cà phê hoặc trà, bác sĩ Choucair thường uống nguyên vị, không thêm đường hay chất tạo ngọt.

Điều này không có nghĩa một thìa đường sẽ trực tiếp gây ung thư hay làm mất hoàn toàn lợi ích của cà phê. Vấn đề nằm ở việc thường xuyên tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng tổng lượng calo, góp phần gây tăng cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa.

Trong khi đó, thừa cân và béo phì là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ của nhiều loại ung thư. AACR cho biết cân nặng dư thừa, chế độ ăn không lành mạnh, rượu bia và ít vận động liên quan tới một tỷ lệ đáng kể các ca ung thư.

3. Không hút thuốc

Không hút thuốc lá (Ảnh: Harvard Health)

Nếu chỉ chọn một điều quan trọng nhất để giảm nguy cơ ung thư, bác sĩ Choucair đặt việc tránh thuốc lá lên hàng đầu.

“Cách quan trọng nhất để giảm nguy cơ ung thư là không hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, đồng thời tránh khói thuốc thụ động” , ông nói.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ , hút thuốc gây khoảng 20% tổng số ca ung thư và khoảng 30% số ca tử vong do ung thư tại Mỹ. Khoảng 80% ung thư phổi và tử vong do ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc.

Thuốc lá không chỉ liên quan đến ung thư phổi mà còn làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư khác như khoang miệng, thanh quản, thực quản, gan, tụy, thận và bàng quang.

4. Duy trì vận động thường xuyên

Bác sĩ Choucair cho biết ông tập thể dục 3-4 lần mỗi tuần.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Đi bộ, đạp xe , bơi hoặc bất kỳ hình thức vận động phù hợp nào được duy trì đều đặn đều mang lại lợi ích.

Hoạt động thể chất giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa và giảm thời gian ngồi một chỗ. Ngược lại, ít vận động là một trong những yếu tố nguy cơ ung thư có thể thay đổi được AACR đề cập.

5. Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Trong chế độ ăn hằng ngày, bác sĩ Choucair lựa chọn cách ăn gần với chế độ Địa Trung Hải. Kiểu ăn này ưu tiên rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá, hạt và dầu ô liu; đồng thời hạn chế thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến.

Theo bác sĩ, đây cũng là cách giúp ông tránh một chế độ ăn nhiều thực phẩm đóng gói, thức ăn nhanh và ít rau quả.

Tuy nhiên, không có một món ăn hay chế độ ăn riêng lẻ nào giúp “miễn nhiễm” với ung thư. Điều quan trọng là duy trì tổng thể lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Trong 5 thói quen trên, bác sĩ Choucair một lần nữa nhấn mạnh không hút thuốc là ưu tiên hàng đầu. Nếu đã không sử dụng thuốc lá, chế độ ăn và vận động là những yếu tố tiếp theo đáng quan tâm. Không ai có thể đưa nguy cơ ung thư về 0, nhưng những lựa chọn thực tế nêu trên có thể giúp giảm nguy cơ.

Nguồn: Parade, American Association for Cancer Research, American Cancer Society