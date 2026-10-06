Bé 33 ngày tuổi lờ đờ, thiếu máu nặng, gia đình nói với bác sĩ đã dùng kim khâu chích rạch và đốt đèn chữa bệnh cho con

Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, gia đình cho trẻ uống, tắm thuốc nam, sau đó đưa sang nhà hàng xóm đốt đèn và dùng kim khâu chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể với mong muốn điều trị bệnh.

Đốt đèn và dùng kim khâu chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể để chữa bệnh

Theo VTV đưa tin, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận một trẻ 33 ngày tuổi trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, mất nước và có nhiều tổn thương ngoài da do gia đình tự điều trị tại nhà.

Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ nôn nhiều lần, có những cơn nôn vọt, kèm sốt và đi ngoài phân lỏng màu vàng 3-4 lần mỗi ngày. Gia đình cho trẻ uống, tắm thuốc nam, sau đó đưa sang nhà hàng xóm đốt đèn và dùng kim khâu chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể với mong muốn điều trị bệnh.

Tình trạng của trẻ không cải thiện. Khi nhập viện, trẻ lờ đờ, da xanh vàng, niêm mạc nhợt, thóp căng phồng, bụng chướng và thỉnh thoảng xuất hiện cơn gồng cơ. Trên cơ thể có nhiều tổn thương do đốt đèn và các vết chích rạch, một số vị trí chảy máu.

Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và điều trị hỗ trợ. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ thiếu máu nặng kèm rối loạn đông máu. Nhận định bệnh nhi có nguy cơ diễn biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại tuyến cơ sở, kíp trực đã hội chẩn và chuyển trẻ lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi đang được bác sĩ chăm sóc. (Ảnh: BV)

Lời khuyên của bác sĩ đến gia đình có trẻ sơ sinh

Qua trường hợp trên, Sức khỏe và đời sống dẫn lời các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt thận trọng khi trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Các biểu hiện như sốt hoặc bất thường về thân nhiệt, bỏ bú hoặc bú kém, nôn nhiều, nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da bất thường hoặc chảy máu đều cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc, thuốc nam, nước lá hoặc các sản phẩm chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Đặc biệt, không thực hiện các phương pháp như đốt, châm, khều, rạch hoặc dùng vật nhọn tác động lên cơ thể trẻ. Những cách làm này có thể gây bỏng, chảy máu, tổn thương mô và nhiễm trùng.

Trẻ sơ sinh có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh trì hoãn hoặc tự điều trị tại nhà.