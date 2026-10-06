Mang thai 37 tuần, nữ y tá vẫn ôm 2 bé sơ sinh sơ tán khỏi động đất: “Con trong bụng đang giúp mẹ bảo vệ các anh chị”

Trong ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ thai sản, nữ y tá Lý Viện Châu gặp một tình huống không ngờ tới. Khi bệnh viện rung lắc vì động đất, cô lập tức ôm hai trẻ sơ sinh, cùng đồng nghiệp đưa các bé đến nơi an toàn.

Lúc 18 giờ 31 phút ngày 30/9, một trận động đất mạnh 4,3 độ xảy ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bệnh viện Phụ sản Cẩm Hân Hòa Vạn Gia nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, sơ tán thai phụ, sản phụ và trẻ sơ sinh.

Giữa thời điểm khẩn cấp ấy, camera tại trung tâm chăm sóc sau sinh ở tầng sáu ghi lại hình ảnh khiến nhiều người xúc động: Một nữ y tá bụng bầu lớn, mỗi tay ôm một em bé, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đó là Lý Viện Châu, đang mang thai 37 tuần. Hôm ấy cũng là ngày làm việc cuối cùng của cô trước khi nghỉ thai sản.

“Chỉ muốn đưa các bé đến nơi an toàn”

Khi động đất xảy ra, Lý Viện Châu vừa hoàn thành việc thay bỉm cho trẻ. Cảm nhận rung lắc bất ngờ, cô lập tức bế các bé.

Cô đỡ đầu, nâng phần lưng của một em bé rồi ôm sát ngực trái, sau đó dùng cánh tay còn lại bế đứa trẻ thứ hai. Dù đang ở những tuần cuối thai kỳ, cô vẫn cố gắng giữ động tác chắc chắn, cùng đồng nghiệp đưa các sản phụ và trẻ sơ sinh xuống bãi đỗ xe tránh nạn.

Hai em bé trong vòng tay cô là một cặp song sinh trai gái chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, sau nhiều năm cha mẹ mong con.

“Lúc ấy tôi vẫn sợ, sợ người nhà lo lắng cho mình. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa các bé đến nơi an toàn”, cô chia sẻ.

Sau khi sơ tán, nữ y tá nói một câu giản dị khiến nhiều người xúc động:

“Bụng tôi đã rất lớn, lại còn ôm các em bé mới sinh. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy chính em bé trong bụng đang giúp mẹ cùng nâng đỡ, bảo vệ các anh chị”.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đăng tải. Hình ảnh người mẹ sắp sinh ôm hai đứa trẻ trong lúc nguy cấp nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, Lý Viện Châu cho rằng mình chỉ làm công việc thuộc trách nhiệm của nhân viên y tế. Cô nói nếu là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Sau sự việc, cô nghỉ thai sản đúng kế hoạch. Thai nhi trong bụng có tình trạng ổn định, tất cả trẻ sơ sinh được sơ tán đều bình an.

Phía sau vòng tay ấy là những đứa trẻ được mong chờ suốt nhiều năm

Cặp song sinh được Lý Viện Châu bảo vệ là thành quả của một hành trình tìm con đầy trắc trở.

Cha mẹ các bé trải qua năm năm vô sinh nguyên phát. Người mẹ mắc hội chứng buồng trứng đa nang và viêm vòi trứng, người bố gặp vấn đề về chất lượng tinh trùng. Sau khi điều trị bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không thành công, hai vợ chồng tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Qua quá trình khám, đánh giá và điều trị, cuối cùng họ đón được hai con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Cũng đang mang trong mình một sinh linh, Lý Viện Châu hiểu mỗi đứa trẻ có ý nghĩa thế nào với gia đình. Trong khoảnh khắc động đất, sự an toàn của các bé trở thành điều cô nghĩ đến trước tiên.

Khi động đất xảy ra, các bộ phận trong bệnh viện đồng thời triển khai ứng phó. Nhân viên tại trung tâm chăm sóc sau sinh, khu nội trú, phòng sinh và phòng mổ phối hợp sơ tán, dưới sự điều phối trực tiếp của giám đốc bệnh viện.

Tại nơi tránh nạn, nhân viên y tế mang chăn cho các sản phụ còn yếu sau sinh, sau đó bổ sung nước uống và thức ăn. Khi dư chấn kết thúc, bệnh viện kiểm đếm người, kiểm tra công trình, điện nước và thiết bị y tế trước khi khôi phục hoạt động.

Bệnh viện cho biết thường xuyên tổ chức diễn tập cấp cứu, xây dựng phương án riêng cho động đất và hỏa hoạn, ưu tiên thai phụ, sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trận động đất đã qua, nhưng hình ảnh Lý Viện Châu ôm hai em bé vẫn khiến nhiều người nhớ mãi. Giữa nỗi sợ có thật, cô đã cố giữ những sinh linh nhỏ bé thật chắc trong vòng tay mình.

Nguồn: Tổng hợp