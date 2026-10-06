Giun đũa chó mèo có thể gây tổn thương nhiều cơ quan

Nhiễm giun đũa chó mèo thường diễn biến âm thầm, triệu chứng không đặc hiệu và trong một số trường hợp có thể gây tổn thương mắt, gan, phổi hoặc hệ thần kinh.

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Nhiễm giun đũa chó mèo là bệnh ký sinh trùng do ấu trùng các loài giun thuộc chi Toxocara gây ra, trong đó Toxocara canis thường ký sinh ở chó và Toxocara cati ở mèo.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), người có thể nhiễm bệnh khi vô tình nuốt phải trứng giun đã phát triển có chứa ấu trùng trong đất, cát, thực phẩm hoặc qua bàn tay nhiễm bẩn sau khi tiếp xúc với chó, mèo. Trứng giun được phát tán ra môi trường qua phân của vật nuôi nhiễm bệnh.

Bệnh thường không có biểu hiện đặc hiệu. Người nhiễm có thể ngứa, nổi mề đay, đau bụng, đau đầu, ho hoặc mệt mỏi kéo dài. Tùy vị trí ấu trùng di chuyển, bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Khi ấu trùng di chuyển đến mắt, người bệnh thường có thể bị tổn thương một bên mắt, với các biểu hiện như nhìn mờ, giảm thị lực hoặc viêm trong mắt. Tổn thương mắt nếu không được phát hiện và điều trị có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Ở thể ấu trùng di chuyển nội tạng, các cơ quan như gan, phổi có thể bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể đau bụng, buồn nôn, ho, khò khè, khó thở, sốt, mệt mỏi hoặc nổi ban. Trường hợp ấu trùng ảnh hưởng đến hệ thần kinh hiếm gặp hơn nhưng có thể gây đau đầu, co giật và các triệu chứng thần kinh khác.

Xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng Toxocara có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cần được bác sĩ đánh giá cùng triệu chứng và tiền sử phơi nhiễm. Kháng thể có thể tồn tại sau điều trị, vì vậy không nên dựa vào một kết quả xét nghiệm đơn lẻ để xác định bệnh còn hay đã khỏi.

Không phải tất cả người nuôi chó, mèo đều cần xét nghiệm. Việc xét nghiệm được chỉ định dựa trên triệu chứng, nguy cơ phơi nhiễm và đánh giá của bác sĩ.

Để phòng bệnh, người dân cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với chó, mèo; tẩy giun định kỳ cho vật nuôi theo hướng dẫn của bác sĩ thú y; thu gom, xử lý phân vật nuôi đúng cách và giữ vệ sinh nhà ở, sân vườn.

Cha mẹ cũng cần hạn chế để trẻ chơi tại khu vực có phân chó, mèo, rửa sạch rau củ và thực phẩm trước khi sử dụng, không ăn thực phẩm sống hoặc chưa được chế biến kỹ.

Khi có các triệu chứng kéo dài bất thường về da, tiêu hóa, hô hấp, thị lực hoặc thần kinh, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá phù hợp.