54 người tử vong do bệnh dại, cảnh báo nguy cơ từ chó mèo

Trong tháng 9, cả nước ghi nhận 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước có 54 trường hợp tử vong, giảm 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi bệnh đã phát các triệu chứng lâm sàng, người bệnh gần như không còn khả năng điều trị khỏi và tỷ lệ tử vong gần như 100%. Trong khi đó, bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi phơi nhiễm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), một trong những nguy cơ dẫn đến mắc bệnh dại là người dân chủ quan sau khi bị chó, mèo cắn, cào, không đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng. Ví dụ, bệnh viện này tiếp nhận một nam bệnh nhân 62 tuổi ở Bắc Ninh từng nhiều lần bị chó cắn. Lần gần nhất, người này bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng không đến cơ sở y tế xử trí và không tiêm phòng dại. Khoảng 3 tháng sau, bệnh nhân xuất hiện tình trạng kích thích, hoảng loạn, sợ nước, sợ gió và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Trần Văn Bắc, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh dại thể hung dữ. Khi bệnh đã bước sang giai đoạn toàn phát - giai đoạn cực kỳ nguy hiểm - và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và tiêm chủng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người dân được tiêm vaccine phòng dại ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm với virus dại, như bị chó, mèo cắn hoặc cào.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại theo chỉ định, không nên chờ theo dõi con vật hoặc tự điều trị tại nhà nếu có nguy cơ phơi nhiễm.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo; quản lý vật nuôi, không thả rông và hạn chế tiếp xúc với chó, mèo có biểu hiện bất thường.