Lời khuyên cho những người vừa phải “đội mưa” đi làm

Sáng sớm "đội mưa" đi làm, dân công sở nên nhớ 3 điều đơn giản này để cơ thể nhanh chóng khô ráo, dễ chịu và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh hô hấp.

Sau khi "đội mưa" trên đường đi làm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái lạnh, ẩm ướt và mệt mỏi. Nếu tiếp tục mặc quần áo ướt hoặc ngồi trong môi trường lạnh, chúng ta có thể cảm thấy khó chịu hơn.

"Đội mưa" đi làm, dân công sở nên nhanh chóng làm khô người và giữ cơ thể khô ráo sau khi đến công ty (Ảnh: Báo thanh niên)

Vì vậy, dân công sở nên nhanh chóng xử lý những bất tiện này ngay khi đến nơi làm việc.

1. Lau khô người, thay quần áo ướt ngay khi đến công ty

Việc đầu tiên dân công sở nên làm sau khi mắc mưa là lau khô tóc và cơ thể. Nếu quần áo đã bị thấm nước, chúng ta nên thay sang đồ khô càng sớm càng tốt để cơ thể không tiếp tục bị lạnh và ẩm.

Đặc biệt, dân công sở không nên ngồi lâu trong phòng điều hòa khi tóc và quần áo vẫn còn ướt. Nếu thường xuyên phải di chuyển ngoài trời vào mùa mưa, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn một chiếc khăn nhỏ hoặc một bộ quần áo dự phòng tại nơi làm việc.

Trong trường hợp chưa thể thay đồ ngay, chúng ta nên dùng khăn khô lau tóc, mặt, cổ và những vùng bị ướt nhiều. Tóc cũng cần được làm khô trước khi ngồi làm việc trong thời gian dài.

2. Uống nước ấm hoặc một cốc trà gừng

Sau khi đi mưa, một cốc nước ấm có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu thích, dân công sở cũng có thể lựa chọn trà gừng ấm.

Gừng thường được sử dụng trong các loại đồ uống nóng và có thể tạo cảm giác ấm áp khi uống. Tuy nhiên, trà gừng không phải thuốc điều trị cảm lạnh và việc uống trà gừng sau khi mắc mưa không đồng nghĩa với việc có thể ngăn ngừa virus gây bệnh.

Nếu pha trà gừng với đường, chúng ta nên kiểm soát lượng đường sử dụng. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang cần hạn chế đường trong chế độ ăn càng nên chú ý điều này.

Bên cạnh đó, chúng ta nên uống đủ nước trong ngày. Nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản để duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể.

3. Bổ sung vitamin C từ thực phẩm thay vì vội uống viên sủi

Sau khi mắc mưa, một số người có thói quen uống ngay vitamin C với mong muốn tăng sức đề kháng và tránh cảm lạnh. Tuy nhiên, vitamin C không phải "lá chắn" có thể ngăn cảm lạnh chỉ vì chúng ta vừa bị mắc mưa.

Thay vì phụ thuộc vào viên bổ sung, dân công sở nên duy trì chế độ ăn đa dạng với rau xanh và các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, ổi, kiwi...

Nếu sử dụng thực phẩm bổ sung, chúng ta nên tuân thủ liều lượng được khuyến nghị và không tự ý sử dụng liều cao trong thời gian dài. Vitamin C cũng không thể thay thế một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Bên cạnh việc chăm sóc cơ thể sau khi mắc mưa, dân công sở cũng nên chú ý đến vệ sinh tay. Cảm lạnh là bệnh do virus gây ra và các virus này có thể lây lan qua tiếp xúc gần hoặc khi chúng ta chạm vào bề mặt nhiễm virus rồi đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng.

Do đó, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đưa tay lên mặt và che miệng khi ho hoặc hắt hơi là những thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ lây lan các bệnh hô hấp tại nơi làm việc.

Lưu ý: Mắc mưa không trực tiếp gây cảm lạnh. Cảm lạnh chủ yếu do virus gây ra. Vì vậy, các TIP trên nên được hiểu là những cách giúp cơ thể nhanh chóng khô ráo, dễ chịu và duy trì sức khỏe sau khi đi mưa, chứ không phải biện pháp đảm bảo chúng ta sẽ không mắc cảm lạnh.

Nguồn: Baidu