Lời khuyên cho những ai định dán "băng keo" lên miệng khi ngủ để bớt ngáy: 4 nhóm người không nên thử

Xu hướng dán miệng khi ngủ trở nên phổ biến trên mạng xã hội trong vài năm gần đây, đặc biệt trên TikTok.

Dán băng keo lên miệng khi ngủ đang trở thành một xu hướng gây chú ý trên mạng xã hội, được cho là giúp chuyển từ thở bằng miệng sang thở bằng mũi, giảm ngáy và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người, thậm chí có thể gây nguy hiểm nếu đường thở đang bị tắc nghẽn.

Dán miệng khi ngủ (mouth taping) là việc sử dụng một loại băng dán chuyên dụng để giữ môi khép lại trong lúc ngủ, từ đó khuyến khích người dùng thở bằng mũi thay vì bằng miệng. Xu hướng này trở nên phổ biến trên mạng xã hội trong vài năm gần đây, đặc biệt trên TikTok.

Nhưng liệu một miếng băng dán nhỏ có thực sự giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ?

Dán miệng khi ngủ có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia được CNN Underscored phỏng vấn, thở bằng mũi có một số lợi ích sinh lý rõ ràng. Không khí đi qua mũi được lọc, làm ẩm và làm ấm trước khi xuống phổi. Thở bằng mũi cũng có thể hỗ trợ quá trình trao đổi oxy và giảm nguy cơ ngáy, rối loạn giấc ngủ.

Trong khi đó, thở bằng miệng vào ban đêm khiến khoang miệng bị khô. Tình trạng này có thể liên quan đến hôi miệng, sâu răng, khô môi, khàn giọng và làm giảm lượng nước bọt – yếu tố đóng vai trò bảo vệ răng và nướu.

Vì vậy, dán miệng có thể giúp một số người hạn chế thói quen thở bằng miệng khi ngủ và giảm tiếng ngáy nhẹ.

Tuy nhiên, đừng nhầm phương pháp này với một giải pháp đã được chứng minh để cải thiện giấc ngủ.

Bác sĩ Hemalee Patel, chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu tại One Medical, cho biết hiện có rất ít nghiên cứu chứng minh trực tiếp hiệu quả của việc dán miệng khi ngủ. Những lợi ích được chia sẻ trên mạng xã hội phần lớn vẫn mang tính trải nghiệm cá nhân, trong khi các nghiên cứu riêng về phương pháp này còn hạn chế và chưa đưa ra kết luận thống nhất.

Không phải ai cũng nên dán miệng khi ngủ

Theo các chuyên gia, phương pháp này phù hợp hơn với người vốn đã có thể thở bằng mũi bình thường vào ban ngày, nhưng có xu hướng chuyển sang thở bằng miệng khi ngủ.

Ngược lại, những người có vấn đề về đường thở cần đặc biệt thận trọng.

1. Người mắc chứng ngưng thở khi ngủ

Nếu đã được chẩn đoán ngưng thở khi ngủ, không nên tự ý dùng băng dán để bịt miệng.

2. Người bị nghẹt mũi hoặc dị ứng kéo dài

Những người bị nghẹt mũi mạn tính, dị ứng khiến đường mũi bị cản trở hoặc có vách ngăn mũi lệch cần tránh phương pháp này.

Bác sĩ Renee Moran, chuyên gia chỉnh nha, lưu ý rằng thở bằng miệng có thể chỉ là triệu chứng của một vấn đề tiềm ẩn. Nếu đường thở thực sự bị tắc nghẽn, việc bịt miệng có thể khiến người bệnh mất đi một đường thở thay thế.

3. Người có vấn đề về đường thở

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó thở, nghẹt mũi hoặc không thể hít thở thoải mái bằng mũi, cần tìm nguyên nhân trước thay vì chỉ đơn giản dùng băng dán.

4. Người bị trào ngược axit

Chuyên gia cũng khuyến cáo những người gặp vấn đề về trào ngược axit nên thận trọng khi sử dụng phương pháp này.

Nếu vẫn muốn thử, đừng lấy băng keo thông thường để dán

Các chuyên gia khuyến cáo không dùng băng keo công nghiệp hoặc loại băng quá chắc, khó tháo. CNN cũng lưu ý không nên sử dụng băng keo dạng duct tape vì có thể gây kích ứng da và đau khi tháo.

Nếu đã được đánh giá là phù hợp, nên lựa chọn loại băng dán y tế mềm, linh hoạt, có khả năng tháo dễ dàng. Mục đích của việc dán miệng không phải là "khóa chặt" môi mà chỉ tạo một tín hiệu để cơ thể ưu tiên thở bằng mũi.

Người mới bắt đầu cũng không nên ngay lập tức dán kín toàn bộ miệng. Các chuyên gia gợi ý có thể lựa chọn loại chỉ che một phần môi hoặc có khoảng hở để miệng vẫn có khả năng mở khi cần.

Đừng thử ngay trong cả một đêm

Nếu chưa từng sử dụng, các chuyên gia khuyên nên thử trong thời gian ngắn vào ban ngày trước khi đi ngủ với băng dán.

Một cách được đề xuất là bắt đầu khoảng 10 phút, sau đó tăng dần thời gian mỗi ngày trong khoảng một tuần. Một chuyên gia khác gợi ý có thể thử khoảng 30 phút trong lúc xem TV để kiểm tra cảm giác khi thở.

Nếu cảm thấy khó thở, lo lắng, kích ứng da hoặc có phản ứng với chất kết dính, cần tháo băng ngay và không tiếp tục sử dụng cho đến khi được chuyên gia y tế đánh giá.

Đặc biệt, trong lần đầu tiên sử dụng vào ban đêm, nên bắt đầu với một miếng băng mỏng đặt theo chiều dọc ở giữa môi, thay vì dán kín toàn bộ môi.

Thấy 4 dấu hiệu này, phải dừng ngay

Theo các chuyên gia, nếu sau khi dán miệng khi ngủ xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, không nên tiếp tục thử:

Thức dậy nhưng cảm thấy mệt mỏi, không được nghỉ ngơi.

Xuất hiện đau đầu vào buổi sáng.

Nghiến hoặc siết chặt răng nhiều hơn.

Thức giấc và cảm thấy hụt hơi, thở hổn hển.

Những biểu hiện này có thể cho thấy cơ thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì hô hấp khi ngủ.

Dán miệng có thể là một xu hướng thú vị đối với một số người, nhưng không nên xem đây là "mẹo chữa ngáy" hay giải pháp thay thế cho việc tìm nguyên nhân gây thở bằng miệng. Nếu thường xuyên ngáy to, nghẹt mũi, thức giấc vì khó thở hoặc nghi ngờ mắc chứng ngưng thở khi ngủ, việc thăm khám bác sĩ vẫn là bước quan trọng hơn.

Theo nguồn: Edition.cnn