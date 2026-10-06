Bị rắn cắn, bé trai 4 tuổi bị tiêm nhầm vắc-xin phòng dại

Một bé trai 4 tuổi ở huyện Sambhal, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, được cho là đã bị tiêm nhầm vắc-xin phòng dại thay vì huyết thanh kháng nọc rắn sau khi bị rắn cắn.

Sai lầm này khiến tình trạng của bệnh nhi diễn biến xấu và một nhân viên của bệnh viện đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Theo gia đình, bé trai tên Adeeb (trú tại Sambhal) bị rắn cắn hôm 21/9 khi đang chơi trong sân nhà. Bé đưa tay vào một lỗ trên tường để lấy viên bi thì bất ngờ bị con rắn bên trong tấn công.

Ảnh minh họa.

Theo The Times of India, phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé trai đến bệnh viện huyện Sambhal. Người nhà cho biết họ đã nhiều lần nói với nhân viên y tế rằng bé bị rắn cắn nhưng không được tiếp nhận đúng thông tin. Các nhân viên bệnh viện khăng khăng cho rằng cậu bé bị loài động vật khác tấn công.

Sau đó, bệnh nhi được tiêm vắc-xin phòng dại thay vì thuốc kháng nọc độc rắn và được cho về nhà cùng một số loại thuốc khác.

Tối cùng ngày, bé trai xuất hiện tình trạng nôn mửa và cơ thể giảm nhiệt. Gia đình nhanh chóng đưa cậu bé tới một bệnh viện tư nhân. Tại đây, các bác sĩ xác định em bị rắn cắn và tiếp tục điều trị.

Theo phía bệnh viện huyện, thời điểm bé trai được đưa tới, bác sĩ trực không có mặt. Một dược sĩ đã kê loại vắc-xin nói trên. Sau khi vụ việc được báo cáo, dược sĩ này bị đình chỉ mọi nhiệm vụ trong thời gian chờ kết quả điều tra.

Một hội đồng được thành lập để làm rõ ai đã khám cho cậu bé, những loại thuốc được sử dụng và quá trình dẫn tới việc tiêm nhầm vắc-xin. Chính quyền địa phương cũng tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Các nguồn tin địa phương sau đó cho biết bé trai được điều trị tích cực tại bệnh viện tư nhân và phải thở máy trong nhiều ngày. Hiện sức khỏe em đã ổn định.

Gia đình nạn nhân yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm khác đối với người chịu trách nhiệm về sơ suất nghiêm trọng đã xảy ra.