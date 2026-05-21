Bé trai 11 tuổi bị rắn cắn nguy kịch vì không được tới bệnh viện sớm

Ngày 21/5, tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, đơn vị vừa cứu kịp thời một bé trai bị rắn độc cắn, nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đã ngưng thở.

Bệnh nhi là em H. (11 tuổi, ở xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau). Theo gia đình, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà sau, em H. bất ngờ bị một con rắn cắn (chưa rõ loại). Sau đó vết cắn gây sưng nề và đau. Tuy nhiên, thay vì đưa đến cơ sở y tế, người nhà lại đưa bé đi điều trị bên ngoài, tình trạng không giảm mới đưa tới viện.

Vết rắn cắn trên chân em H. đã giảm sưng sau 2 ngày điều trị.

Sau đó, em H. mới đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước. Tại đây H. có biểu hiện tăng tiết đàm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở. Các bác sĩ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Nhận thấy dấu hiệu rất nặng, các bác sĩ bệnh viện cho thở máy và truyền kháng huyết thanh, kháng nọc rắn hổ. Rất may, sau hai ngày điều trị tích cực, em H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, ăn uống khá và vết cắn đã giảm sưng nề.

Bác sĩ Huỳnh Thúy Hằng - Trưởng khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần luôn quan sát, để ý trẻ nhỏ, đặc biệt là khi trẻ vui chơi ở các khu vực vườn, đồng ruộng, bụi rậm.

“Người dân tuyệt đối không tự ý xử trí bằng các mẹo dân gian như đắp lá cây, cắt rạch vết cắn, hút nọc độc... Cách này rất dễ làm vết thương nhiễm trùng và làm mất đi 'thời gian vàng' để cấp cứu người bệnh. Khi bị rắn cắn cần đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được điều trị phù hợp”, bác sĩ Hằng lưu ý.