Uống bột sắn dây vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để thanh nhiệt, đẹp da vào mùa hè?

Bột sắn dây (vị thuốc cát căn) rất giàu các hoạt chất sinh học nhóm Isoflavone (như Puerarin, Daidzein) và tinh bột kháng. Tuy nhiên, vì sắn dây có tính đại hàn (rất lạnh) và chứa cấu trúc tinh bột phức tạp, việc dung nạp vào cơ thể cần tuân theo nhịp sinh học của hệ tiêu hóa.

Dưới đây là lời giải đáp khoa học cho câu hỏi: Nên uống bột sắn dây vào lúc nào để tối ưu hóa sức khỏe?

1. Khung giờ vàng: Buổi trưa hoặc đầu giờ chiều (sau bữa ăn 1 tiếng)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ y học cổ truyền, thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để thưởng thức một ly bột sắn dây là sau bữa ăn trưa khoảng 1- 2 tiếng .

Khung giờ từ 11h đến 13h là thời điểm nhiệt độ môi trường tăng cao nhất, cơ thể dễ bị tích nhiệt, gây cảm giác mệt mỏi, bốc hỏa (đặc biệt ở phụ nữ trung niên). Hoạt chất Puerarin trong sắn dây được chứng minh có khả năng giãn mạch ngoại vi, làm mát cơ thể tự nhiên và giảm áp lực lên hệ tim mạch trong mùa nắng nóng.

Uống bột sắn dây vào thời điểm này giúp cung cấp năng lượng bền bỉ, chống thèm ăn vặt. Đầu giờ chiều là lúc lượng đường huyết từ bữa trưa bắt đầu giảm, dẫn đến cảm giác thèm ngọt. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (AJCN) cho thấy, hàm lượng tinh bột kháng (Resistant Starch) trong sắn dây giúp làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, giải phóng glucose từ từ vào máu. Điều này giúp bạn duy trì năng lượng ổn định mà không gây đột biến đường huyết (insulin spike).

2. Có nên uống bột sắn dây vào buổi sáng?

Rất nhiều người có thói quen uống một ly sắn dây ngay sau khi thức dậy để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, y học cảnh báo tuyệt đối không uống sắn dây vào lúc bụng rỗng (đói) vào buổi sáng để tránh nguy cơ lạnh bụng, giảm nhu động ruột.

Khi bụng đói, nồng độ hormone kích thích tiêu hóa và nhiệt lượng trong dạ dày đang ở mức thấp. Sắn dây có tính hàn rất mạnh, nếu nạp vào lúc này sẽ làm co thắt các mạch máu ở niêm mạc dạ dày, gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc đau bụng âm ỉ.

Trong trường hợp muốn giảm cân, bạn hoàn toàn có thể ăn bột sắn dây vào buổi sáng VỚI ĐIỀU KIỆN phải quấy chín hoàn toàn (hóa hồ) và ăn kèm một quả trứng luộc để thay thế hoàn toàn cho bữa sáng truyền thống. Nghiên cứu trên tạp chí International Journal of Obesity chỉ ra rằng tinh bột kháng khi được quấy chín ăn vào buổi sáng sẽ kích thích tiết hormone PYY và GLP-1, giúp kéo dài cảm giác no đến tận trưa.

3. Khung giờ "đại kỵ": Buổi tối trước khi đi ngủ

Uống bột sắn dây vào buổi tối, đặc biệt là sau 20h, là một sai lầm tai hại mà hệ tiêu hóa phải gánh chịu.

Uống bột sắn dây thời điểm này dễ gây áp lực lên hệ bài tiết và tiêu hóa. Vào ban đêm, quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại, nhu động ruột giảm. Việc nạp một lượng lớn tinh bột cô đặc và có tính hàn cao sẽ khiến dạ dày phải làm việc quá tải, gây ra hiện tượng chướng bụng, ấm ách và khó ngủ.

Bên cạnh đó là nguy cơ tích mỡ muộn. Nếu ly sắn dây buổi tối của bạn có chứa đường, lượng calo này không được tiêu hao thông qua vận động sẽ lập tức chuyển hóa thành mỡ thừa (đặc biệt là mỡ bụng) và làm tăng gánh nặng lên men gan.

Hãy lắng nghe nhịp sinh học của cơ thể. Một ly bột sắn dây quấy chín vào đầu giờ chiều không chỉ là thức uống giải nhiệt tuyệt vời mà còn là giải pháp dưỡng sinh, bảo vệ dạ dày và giữ gìn vóc dáng an toàn nhất.



