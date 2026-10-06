6 bất thường ở ngón tay cảnh báo nhiều bệnh nặng, đặc biệt là ung thư!

Những bất thường ở ngón tay không chỉ đơn giản liên quan đến bệnh ngoài da, xương khớp mà còn có thể cảnh báo ung thư.

Các ngón tay được sử dụng rất nhiều trong hầu hết các hoạt động hàng ngày nhưng lại chưa được quan tâm đúng mực. Ngay cả khi ngón tay gặp vấn đề khó chịu cũng thường bị xem nhẹ, cho rằng chỉ do phải sử dụng liên tục hoặc bệnh ngoài da, xương khớp thông thường. Trong khi, không ít bất thường ở ngón tay có thể đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, bao gồm cả ung thư.

Nếu không muốn rơi vào tình trạng "hối không kịp", tốt nhất bất cứ ai cũng nên cảnh giác với 6 dấu hiệu bất thường này ở ngón tay:

1. Tê hoặc ngứa ngón tay

Tiến sĩ Zheng Junmeng (Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện thuộc Đại học Tôn Trung Sơn, Quảng Châu, Trung Quốc) cho biết, tình trạng tê hoặc ngứa ran ở ngón tay kéo dài cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe. Phổ biến nhất là hội chứng ống cổ tay, thoái hóa đốt sống cổ, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch hoặc rối loạn mạch máu não.

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Thoái hóa đốt sống cổ và bệnh tim mạch làm giảm lưu lượng máu cung cấp cho các chi, gây ra cảm giác tê. Trong khi đó, các bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường hay cao huyết áp ảnh hưởng đến độ nhớt của máu, dẫn đến tình trạng ngứa ran.

Đặc biệt, nếu ngón tay xuất hiện nốt sần, cục u bất thường kèm ngứa dữ dội, tê dại, đau hoặc lở loét không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da, u xương hoặc mô mềm.

2. Hình dạng ngón tay thay đổi

Theo Tiến sĩ Kelly Weselman (Viện WellStar Rheumatology, Mỹ), sự biến dạng ngón tay như đột nhiên to lên, gầy đi, cong gồ ghề hay xuất hiện ngón tay dùi trống có thể cảnh báo ung thư xương, ung thư phổi hoặc bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Ngón tay dùi trống là tình trạng phần đầu ngón tay và móng phát triển phình to như thìa úp ngược, phần đầu ngón thường sưng đỏ hoặc thâm đen. Móng tay cong xuống đáng kể, giường móng trở nên xốp và mềm khi ấn vào.

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Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh Quốc, kiểu ngón tay này xuất hiện ở khoảng 30% bệnh nhân ung thư phổi (chủ yếu là ung thư phổi không tế bào nhỏ). Bên cạnh việc gây thiếu oxy, khối u ở phổi còn tiết ra các chất hóa học dạng hormone thúc đẩy máu và chất lỏng dồn về các mô đầu ngón tay. Ngón tay dùi trống cũng gặp trong các bệnh tim bẩm sinh, suy tim mãn tính, xơ gan hoặc viêm ruột.

3. Sưng phù hoặc run ngón tay

Chuyên gia thấp khớp Tammy Olson Youtusett (Đại học Chicago, Mỹ) chỉ ra rằng sưng ngón tay có thể do viêm xương khớp, ăn dư thừa muối, hội chứng Raynaud, hội chứng ống cổ tay, tiền sản giật, hoặc liên quan đến ung thư xương, ung thư phổi và u thần kinh.

Tiến sĩ Zheng Junmeng bổ sung thêm, bệnh lý tim mạch còn gây ra hiện tượng run tay bất thường. Run ngón tay dai dẳng ở người trẻ và trung niên thường liên quan đến cường giáp, trong khi ở người cao tuổi lại là dấu hiệu suy giảm chức năng thần kinh trung ương như bệnh Parkinson hoặc Alzheimer.

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4. Màu da ngón tay thay đổi bất thường

Sự biến đổi màu sắc ở ngón tay có thể do hội chứng Raynaud, là tình trạng co thắt các động mạch nhỏ gây thiếu máu cục bộ và thiếu oxy.

Khi ngón tay chuyển sang màu vàng bất thường, nguyên nhân thường do rối loạn chuyển hóa hoặc các bệnh lý về gan. Nếu ngón tay nhợt nhạt, trắng bệch, đó là biểu hiện của thiếu máu hoặc bệnh tim mạch. Trường hợp ngón tay bị tím tái, đau nhức khi trời lạnh lại cảnh báo tình trạng thiếu oxy do bệnh lý ở phổi.

5. Mọc mụn nước hoặc nốt ruồi khác lạ

Nốt ruồi đen xuất hiện ở ngón tay, ngón chân có các dấu hiệu như to lên, ngứa, loét, chảy máu hay đổi màu cần được kiểm tra sớm vì nguy cơ cao chuyển thành u hắc tố (ung thư da). Do ngón tay chịu nhiều ma sát, việc tự ý can thiệp như châm cứu hay đốt nốt ruồi không đúng cách có thể khiến khối u phát triển nhanh hơn.

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Bên cạnh đó, các mụn nước li ti mọc thành cụm, gây ngứa ngáy và tái phát liên tục ở ngón tay cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nghiêm trọng, đặc biệt là ung thư gan. Bệnh thường đi kèm triệu chứng vàng da và các tổn thương da rất lâu lành.

6. Móng tay xuất hiện dấu hiệu lạ

Tiến sĩ Amy Derick (Giảng viên lâm sàng Khoa Da liễu, Đại học Northwestern, Mỹ) nhấn mạnh có khoảng 30 dấu hiệu trên móng tay liên quan trực tiếp đến sức khỏe nội tạng:

- Sọc đen hoặc đốm đen: Cảnh báo nguy cơ ung thư da.

- Đốm trắng không do chấn thương: Cần lưu ý các bệnh lý xơ gan, hạ canxi máu.

- Sọc ngang hoặc dọc màu trắng: Thường liên quan đến thiếu kẽm, bệnh ngoài da hoặc tổn thương ở gan, thận.

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- Chấm đỏ kèm sọc dọc (gây đau dữ dội khi ấn nhẹ): Cảnh báo nguy cơ u cuộn mạch dưới móng.

- Móng tay nham nhở, dễ gãy: Có thể do nấm móng, bệnh vảy nến, suy giáp, đái tháo đường hoặc bệnh lý mạch máu.

- Móng tay đổi màu: Móng chuyển vàng thường gặp ở bệnh phổi, gan, tuyến giáp; móng trắng cảnh báo bệnh tim, gan, thận; móng chuyển đen liên quan đến ung thư da, bệnh gan hoặc suy tim.

Nguồn và ảnh: Express, Health GVM