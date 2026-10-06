Chàng trai 24 tuổi nguy kịch vì 2 thói quen tưởng "chẳng hại gì" nhưng rất hại giới trẻ rất mê

Sau một đêm uống say, chàng trai 24 tuổi ở Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy kịch. Phía sau đó là 2 thói quen nhiều người trẻ vẫn vô tư duy trì.

Ở tuổi 24, khi cơ thể đang ở giai đoạn sung sức, Tiểu Vỹ sống ở Trung Quốc chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối mặt với căn bệnh suy thận nặng. Chàng trai trẻ thậm chí còn chưa một lần yêu đương, đang có công việc ổn định và bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thế nhưng chỉ sau một đêm uống say, cuộc sống của anh bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Chuyện là: Buổi tối nọ, Tiểu Vỹ uống rất nhiều rượu bia cùng đối tác, sáng hôm sau anh thức giấc với cảm giác buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu được. Càng cố gắng, anh càng thấy nóng rát, khó chịu. Cơn đau vùng bụng, thắt lưng nhanh chóng trở nên dữ dội, kèm theo tức ngực và khó thở.

Vốn nghĩ mình khỏe mạnh vì hiếm khi mắc bệnh, Tiểu Vỹ vẫn cố bắt taxi đến bệnh viện. Nhưng tại đây, anh được bác sĩ thông báo đang trong tình trạng nguy hiểm, cần lọc máu khẩn cấp do suy thận nặng kèm tình trạng nhiễm độc niệu.

Điều khiến chàng trai 24 tuổi suy sụp hơn cả là kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận của anh đã suy giảm trong một thời gian dài. Hai quả thận bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đã teo nhỏ, nhưng anh hoàn toàn không biết.

Theo bác sĩ, tình trạng nguy kịch của Tiểu Vỹ không chỉ xuất phát từ một đêm uống quá nhiều rượu bia. Đằng sau đó là những thói quen kéo dài nhiều năm mà rất nhiều người trẻ cũng đang mắc phải.

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Thường xuyên nhịn tiểu

Thói quen đầu tiên là nhịn tiểu thường xuyên. Trước đây, Tiểu Vỹ từng làm việc tại công trường rồi chuyển sang phục vụ bàn. Đặc thù công việc khiến anh thường xuyên nhịn tiểu vì không thuận tiện đi vệ sinh. Sau khi chuyển sang làm văn phòng, tình trạng này vẫn tiếp diễn vì anh quá bận rộn và ngại đứng dậy nhiều lần.

Uống quá nhiều bia rượu và nước ngọt có ga nhưng lười uống nước lọc

Điều đáng nói, thói quen thứ hai là uống quá nhiều bia rượu và nước ngọt có ga nhưng lại thiếu nước lọc. Đáng chú ý khoảng một năm trước khi phát bệnh, do công việc thường xuyên phải tiếp khách, Tiểu Vỹ bắt đầu uống bia rượu nhiều hơn. Anh thậm chí từng dùng bia rượu thay nước lọc với suy nghĩ có thể giúp cơ thể "luyện tửu lượng".

Nước ngọt có ga cũng xuất hiện gần như mỗi ngày trong cuộc sống của anh. Từ thời sinh viên, Tiểu Vỹ đã sử dụng những loại đồ uống này để chống buồn ngủ, giảm cảm giác đói và giải tỏa áp lực. Thói quen thức khuya, làm việc nhiều và uống ít nước lọc cứ thế kéo dài.

Bên cạnh đó, anh gần như không khám sức khỏe định kỳ. Khi cơ thể mệt mỏi hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường, Tiểu Vỹ thường tự mua thuốc uống hoặc cố gắng chịu đựng thay vì đi kiểm tra.

Trước khi nhập viện, anh từng nhận thấy một số bất thường khi đi tiểu, hai chân còn xuất hiện tình trạng phù và cơ thể chán ăn. Tuy nhiên, tất cả đều bị bỏ qua. Đến khi nhập viện, bệnh thận đã tiến triển nghiêm trọng. Một đêm uống nhiều bia rượu trở thành "giọt nước tràn ly", khiến tình trạng suy thận cấp bùng phát trên nền tổn thương thận kéo dài.

Đáng tiếc, dù may mắn giữ được tính mạng, chức năng thận của Tiểu Vỹ đã tổn thương không thể phục hồi hoàn toàn. Anh phải đối mặt với việc chạy thận lâu dài.

Trường hợp của Tiểu Vỹ là lời cảnh báo rằng bệnh thận không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Người trẻ, dù cảm thấy khỏe mạnh, vẫn có thể gặp vấn đề nếu duy trì lối sống thiếu lành mạnh trong thời gian dài.

Một số dấu hiệu bất thường cần được chú ý gồm: lượng nước tiểu giảm rõ rệt, nước tiểu có nhiều bọt hoặc đổi màu, tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, khó thở, phù mí mắt hoặc tay chân và huyết áp tăng bất thường.

Đặc biệt, nếu tình trạng tiểu tiện thay đổi kéo dài hoặc xuất hiện đau, phù, khó thở, người bệnh nên đi khám thay vì tự chẩn đoán hay tự mua thuốc.

Theo China News các chuyên gia cho rằng để bảo vệ thận, hãy hình thành những thói quen đơn giản nhưng quan trọng: uống đủ nước lọc, không nhịn tiểu, hạn chế bia rượu và nước ngọt có ga, không tự ý lạm dụng thuốc, ăn vừa phải muối và thực phẩm nhiều đạm, hạn chế nội tạng động vật, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.