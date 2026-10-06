Được mệnh danh "siêu mẫu số 1 Trung Quốc", Lưu Văn giữ dáng bằng ăn món ăn quen thuộc nhưng cách dùng khá đặc biệt

Lưu Văn từng chia sẻ rằng cô chú trọng bổ sung protein, đặc biệt là thịt, trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, thay vì ăn nhiều vào buổi tối, cô thường ưu tiên bổ sung thịt vào bữa trưa.

Sự trở lại của bộ phim Đầu xuân tươi sáng khiến cái tên Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục được chú ý. Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh nhân vật Luke Loan Niệm, đời tư của nam diễn viên, đặc biệt mối quan hệ với siêu mẫu quốc tế Lưu Văn, cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Lưu Văn (Liu Wen) là một trong những người mẫu Trung Quốc thành công nhất trên sàn diễn quốc tế. Sở hữu chiều cao nổi bật, thần thái tự nhiên cùng bước catwalk đặc trưng, cô được khán giả đặt biệt danh “Đại tỷ”.

Lưu Văn từng là người mẫu Đông Á đầu tiên xuất hiện trong show Victoria's Secret, đồng thời trở thành đại diện toàn cầu người châu Á đầu tiên của Estée Lauder. Cô cũng từng lập kỷ lục trình diễn 74 show trong một mùa thời trang và góp mặt trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới của Forbes.

Với đặc thù công việc thường xuyên phải xuất hiện trên sàn diễn và các bộ ảnh thời trang, việc duy trì vóc dáng là một phần trong cuộc sống của Lưu Văn. Cô từng chia sẻ nhiều thói quen ăn uống, trong đó có một lựa chọn khá đặc biệt cho bữa tối: salad kết hợp bí đỏ hồ lô loại nhỏ (bé bé pumpkin).

Bữa tối của Lưu Văn thường nhẹ nhàng, ưu tiên salad

Lưu Văn từng chia sẻ rằng cô chú trọng bổ sung protein, đặc biệt là thịt, trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, thay vì ăn nhiều vào buổi tối, cô thường ưu tiên bổ sung thịt vào bữa trưa.

Bữa sáng và bữa tối được cô lựa chọn đơn giản hơn, chủ yếu là những món nhẹ như salad.

Theo Lưu Văn, những món quá nhiều dầu mỡ hoặc nêm nếm đậm vị dễ khiến cơ thể cảm thấy nặng nề, khó chịu. Vì vậy, vào buổi tối, cô thường chọn những món ăn thanh nhẹ hơn.

Một đĩa salad của Lưu Văn thường có rau củ, một chút hạt và dầu giấm thay vì những loại sốt béo như Thousand Island. Cách lựa chọn này giúp kiểm soát lượng chất béo và năng lượng nạp vào bữa tối.

Món đặc biệt trong salad: bí đỏ hồ lô

Điểm khiến chế độ ăn của Lưu Văn trở nên đặc biệt chính là cách cô kết hợp bí đỏ hồ lô loại nhỏ vào món salad.

Trong một lần chia sẻ về chế độ ăn uống, nữ siêu mẫu cho biết ngoài thịt, cô có xu hướng ăn nhiều loại rau củ quả ở trạng thái sống vì cho rằng thực phẩm tươi sống giữ được nhiều “năng lượng” hơn.

Cô từng chia sẻ rằng khi ăn salad vào buổi tối, mình thường thêm bí đỏ hồ lô sống và nhận thấy sáng hôm sau cơ thể ít có cảm giác phù nề hơn. Đây được cô xem như một mẹo nhỏ trong việc duy trì vóc dáng.

Tuy nhiên, đây là kinh nghiệm cá nhân của Lưu Văn, không nên hiểu rằng ăn bí đỏ sống có tác dụng “thải nước” hoặc giảm phù một cách trực tiếp.

Vì sao bí đỏ được xem là thực phẩm có lợi cho chế độ ăn kiểm soát cân nặng?

Bí đỏ chứa kali, chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật. Kali có vai trò quan trọng trong cân bằng dịch và điện giải của cơ thể.

Một chế độ ăn đầy đủ kali, đồng thời không tiêu thụ quá nhiều natri, có thể hỗ trợ duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Đây cũng là lý do các loại rau củ, trái cây giàu kali thường xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, phù hoặc tăng cân do giữ nước không đơn giản chỉ do thiếu kali. Tình trạng này còn liên quan đến lượng muối ăn vào, hormone, chu kỳ kinh nguyệt, mức độ vận động, thời gian đứng/ngồi lâu và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, nếu sau một bữa ăn mặn thấy mặt hoặc cơ thể hơi phù, điều nên làm trước tiên là uống đủ nước, giảm thực phẩm nhiều muối và tăng vận động nhẹ nhàng thay vì tìm một món ăn có khả năng “giải phù” tức thì.

Đặc biệt, không nên mặc định bí đỏ sống tốt hơn bí đỏ nấu chín. Một số chất dinh dưỡng có thể thay đổi khi chế biến, trong khi ăn sống một số loại rau củ có thể gây khó tiêu hoặc không phù hợp với hệ tiêu hóa của từng người.

Không chỉ ăn uống, Lưu Văn còn chú trọng ngủ nghỉ và tập luyện

Giữ vóc dáng với một siêu mẫu không chỉ nằm ở những gì cô ăn.

Lưu Văn từng chia sẻ ba thói quen mà cô cho rằng rất quan trọng với ngoại hình: uống đủ nước, nghỉ ngơi sớm và tranh thủ đến phòng tập khi có thời gian.

Đây cũng là những yếu tố cơ bản nhưng thường bị bỏ qua khi mọi người tìm kiếm các phương pháp giảm cân hay giữ dáng.

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì hoạt động bình thường; ngủ đủ và đúng giờ có liên quan đến quá trình phục hồi của cơ thể; trong khi tập luyện thường xuyên giúp duy trì khối cơ, sức mạnh và mức tiêu hao năng lượng.

Nhìn vào cách Lưu Văn chăm sóc cơ thể, có thể thấy cô không chỉ dựa vào một món ăn hay một “bí quyết” duy nhất. Vóc dáng của một người là kết quả của nhiều thói quen được duy trì trong thời gian dài, từ chế độ ăn, vận động cho tới giấc ngủ và cách cân bằng cuộc sống.

Với người bình thường, thay vì cố gắng sao chép nguyên xi chế độ ăn của một siêu mẫu, điều đáng học hỏi hơn có lẽ là nguyên tắc phía sau: ăn vừa đủ, ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế món quá mặn và nhiều dầu mỡ, đồng thời duy trì vận động và nghỉ ngơi hợp lý.