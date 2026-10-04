Tóm gọn "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên cô độc xuống phố sau bị ép chia tay bạn gái, đụng mặt fan liền chuồn vội từ cửa sau

Tỉnh Bách Nhiên đã quay lại địa điểm anh từng tay trong tay đi dạo phố, mua sắm cùng bạn gái siêu mẫu Lưu Văn.

Việc bộ phim ngôn tình chốn công sở Đầu Xuân Tươi Sáng viral từ châu Á sang châu Mỹ đã nâng tầm danh tiếng của nam chính Tỉnh Bách Nhiên - người đảm nhận vai "tổng tài" Loan Niệm (tên tiếng Anh: Luke). Thế nhưng, nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng và những rắc rối. Chỉ một tháng sau khi nhận được sự tung hô và yêu mến của khán giả, Tỉnh Bách Nhiên đã phải nếm trải cảm giác bị chính fan Đầu Xuân Tươi Sáng quay lưng. Anh bị tẩy chay, luận tội trên diện rộng với cáo buộc mượn sức nóng của tác phẩm để PR tên tuổi và chuyện tình cảm ngoài đời của mình. Không ít người hâm mộ cực đoan còn ép buộc Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn chia tay.

Đến ngày 3/10, "team qua đường" đã bắt gặp Tỉnh Bách Nhiên một mình xuống phố, đi mua sắm tại Tam Lý Đồn, Bắc Kinh (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Nam diễn viên đeo khẩu trang che kín mặt. Tuy nhiên, với khí chất và phong cách ăn mặc nổi bật, anh nhanh chóng bị người xung quanh phát hiện. Thấy người hâm mộ tụ tập trước cửa hàng đồ xa xỉ đang ngày càng đông hơn, Tỉnh Bách Nhiên đã "ba chân bốn cẳng" lén chuồn về từ cửa sau.

Tỉnh Bách Nhiên hứng chịu làn sóng tẩy chay, luận tội đáng sợ vì sự cuồng nhiệt quá mức của fan cuồng phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Sina.

"Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên bị bắt gặp kín mít xuống phố trong kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc. Clip: Weibo.



Sau khi phát hiện người hâm mộ đứng đầy bên ngoài cửa hàng đồ hiệu, nam diễn viên đã chuồn về từ cửa sau. Ảnh: Sina.

Đáng nói địa điểm mà Tỉnh Bách Nhiên đến chính là nơi anh từng tay trong tay vui vẻ dạo chơi cùng Lưu Văn. Thế nhưng, giờ đây nam diễn viên lại một mình đến chốn cũ. Ảnh chụp bóng lưng cô độc của anh trên phố, khiến không ít người hâm mộ xót xa.

Hiện, Lưu Văn bận rộn công việc, kín lịch trình diễn cho loạt show thời trang tại Paris Fashion Week. Tuy nhiên, dù có mặt ở Trung Quốc, siêu mẫu này cũng không dám xuất hiện bên Tỉnh Bách Nhiên vì áp lực dư luận quá lớn. Trước đó, Lưu Văn phải đổi chuyến bay sớm trở về Bắc Kinh (Trung Quốc), không đi cùng Tỉnh Bách Nhiên vì bị dân tình mắng chửi dữ dội. Cô bị cáo buộc cố ý hiện diện bên bạn trai nam thần để khẳng định chủ quyền sau khi đối phương nổi tiếng. Sự công kích ác ý của fan cuồng Đầu Xuân Tươi Sáng khiến Lưu Văn sa sút tâm trạng, suy sụp.

Tỉnh Bách Nhiên đơn độc quay lại nơi anh từng vui vẻ, hạnh phúc đi dạo mua sắm cùng bạn gái Lưu Văn. Cặp đôi hiện bị fan cuồng ép chia tay. Áp lực dư luận khiến Lưu Văn phải tránh sánh đôi với bạn trai. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn đã bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi.

Tỉnh Bách Nhiên có chuyện tình cảm kín đáo với siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu